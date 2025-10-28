Pavojingiausiu „Porsche“ laikomas modelis tapo ištikimiausiu draugu: įveikė net 1,33 mln. kilometrų

„Porsche 911 (930) Turbo“ buvo ne tik pirmasis serijinis 911 su turbokompresoriumi, bet ir tikras savo eros žvėris – nenuspėjamas ir pavojingas. Palyginti su šiuolaikiniais, moderniais automobiliais, jis atrodo kaip tikra mirties mašina.
Milžiniška turbinos duobė, po kurios sekdavo brutalus galios sprogimas, ir staigus galinės dalies polinkis prarasti sukibimą atleidus akceleratorių posūkyje reikalavo ne tik plieninių nervų, bet ir meistriškumo. Tai tikrai nebuvo automobilis pradedantiesiems ar bailiams. O štai Billas su juo įveikė daugiau nei milijoną kilometrų.
Savo „Porsche“ B. MacEachernas užsisakė dar 1975-aisiais, o atsiėmė 1976-aisiais. Nuo tos dienos automobilis tapo jo kasdieniu palydovu ir pagrindiniu darbo įrankiu.
„Mylios tiesiog kaupėsi, metai po metų“, – šiandien sako jis. Nors 930 Turbo yra sudėtingas valdyti net ant sauso asfalto, Billas juo dešimtmečius važinėjo ir žiemą. „Kai paskambina klientas, visada džiaugiuosi, nes važiuoju savo „Porsche“, – apie neblėstančią aistrą pasakoja jis.
Žinoma, tokia rida pareikalavo ne tik meilės, bet ir kruopščios bei, neabejotinai, itin brangios priežiūros. Nors tikslios sumos B. MacEachernas neatskleidžia, akivaizdu, kad per beveik 50 metų išlaidos degalams ir remontui virto astronomine suma. Tačiau, kaip sako pats savininkas, „viskas dėl malonumo“.
Dabar jo tikslas – pasiekti vienos milijono mylių (apie 1,6 mln. km) ribą. Nors jis jau dabar yra absoliutus rekordininkas pagal nuvažiuotą atstumą su 930 Turbo modeliu. Ateityje automobilis atiteks jo vaikams, kurie, pasak Billo, taip pat yra dideli automobilių entuziastai.
Tačiau B. MacEachernas turi ir dar vieną, paslaptingą planą, susijusį su šiuo automobiliu. „Turiu planą, bet negaliu niekam jo pasakyti. Vieną dieną sužinosite, kai man atvers karstą“, – su šypsena intriguoja jis.
