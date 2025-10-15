Legendinio „Porsche 911 Flachbau“ atgimimas: amerikiečiai pristatė 1000 AG monstrą

Pirmasis – tai duoklė vienam rečiausių ir geidžiamiausių visų laikų „Porsche“ modelių, 964 kartos „Flachbau“ (liet. „plokščia nosis“). Šis modelis įgavo modernų pavidalą ir daugiau nei 1000 arklio galių. Antrasis – ekstremali, anglies pluoštu padengta klasikinio 993 modelio interpretacija.
Natūralu, kad didžiausio dėmesio sulaukė „Project F-26“ – pirmasis „Gunther Werks“ bandymas atkurti legendinį „plokščianosio“ dizainą. Automobilis, pavadintas naikintuvo garbei, stebina ne tik kompaktiškais, moderniais žibintais, bet ir ekstremaliai praplatintu kėbulu bei specialiai jam sukurtu metalo spalvos atspalviu.
Kaip ir naikintuvas, automobilis turi galingai atrodančius sparnus, tačiau, pasak kūrėjų, jų tikslas – priešingas: ne pakelti į orą, o priklijuoti automobilį prie asfalto.
Už šio agresyvaus fasado slypi ne mažiau įspūdinga technika. Kartu su „Rothsport Racing“ sukurtas 4,0 litrų, šešių cilindrų variklis su dviem turbinomis, naudojant etanolio degalus, pasiekia net 1014 arklio galių ir 1017 Nm sukimo momentą.
Visa ši galia per šešių laipsnių mechaninę pavarų dėžę perduodama tik į galinius ratus. Siekiant maksimalaus efektyvumo, inžinieriai patobulino aušinimo sistemą, sumontavo iš anglies pluošto pagamintą oro paėmimo dėžę ir specialią išmetimo sistemą su išoriniais vožtuvais, sukuriančiais „nepakartojamą garsą“.
Važiuoklė taip pat sukurta iš naujo. Galinė ašis pastumta atgal 30 mm vardan geresnio stabilumo, priekyje sumontuota dvigubų skersinių svirčių pakaba, o visus kampus valdo adaptyvūs „JRZ“ amortizatoriai.
Projekto autoriai skelbia, kad šis automobilis bus itin riboto leidimo. Bus pagaminti tik 26 „Flachbau F-26“ egzemplioriai. Be to, kiekvieną būsimą savininką pasirinks pati įmonė.
Automobilio kaina nėra skelbiama, tačiau akivaizdu, kad „Gunther Werks“ dar kartą pakėlė „Porsche“ restauravimo ir modernizavimo kartelę į naujas aukštumas.
