Istorinis šansas: išbandykite būsimą Lietuvos trasą virtualiai ir laimėkite pasivažinėjimą „Formulės 1“ bolidu

Šis virtualus projektas, įgyvendintas populiarioje „Assetto Corsa“ platformoje, yra daugiau nei tik žaidimas. Tai galimybė pasivaržyti su realaus pasaulio lenktynių žvaigždėmis. Savo jėgas virtualioje trasoje išbandys „Alpine“ F1 komandos rezervinis pilotas Paulas Aronas, lietuvių kilmės „IndyCar“ žvaigždė Davidas Malukas ir „Lamborghini“ atstovas iš DTM čempionato Luca Engstleris.
Varžybų formatas paprastas: per 30 dienų visi norintys galės nemokamai fiksuoti savo greičiausio rato laiką. 90 geriausių rezultatų autorių bus pakviesti į finalines virtualias lenktynes, kurios bus transliuojamos tiesiogiai. Nugalėtojo laukia istorinis prizas – pasivažinėjimas F1 bolidu. Antrosios vietos laimėtojas keliaus stebėti F1 etapo Barselonoje, o trečiosios – džiaugsis „Porsche Experience“ prizu.
„Sulaukiame didžiulio susidomėjimo. Kartu su partneriais „Lesta“ džiaugiamės galėdami atverti virtualias duris ir leisti išbandyti trasą visiems, bet kuriuo paros metu. O tokį unikalų įvykį norėjome vainikuoti išskirtiniu, galbūt gyvenimo patirtimi tapsiančiu prizu“, – teigė projekto vadovas Karolis Matulaitis.
Nors dalyvavimas nemokamas, norintys galės prisidėti prie realios trasos statybų per specialią aukojimo platformą. 90 % surinktų lėšų bus skirta komplekso vystymui, o likę 10 % – Lietuvos automobilių sporto veteranams paremti.
Ši iniciatyva – tai ne tik išskirtinė proga automobilių sporto entuziastams, bet ir svarbus žingsnis būsimosios trasos, kurią planuojama atidaryti per artimiausius dvejus metus, populiarinimo kelyje. Daugiau informacijos apie dalyvavimą galima rasti WSS ir „Lithuanian Motorsport Park“ svetainėse.
