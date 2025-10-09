„Team Penske“ bolidą išbandęs lietuvis Deividas Malūkas: „Bandau išlikti ramus, bet tai labai sunku.“

Šis debiutas – tai neįtikėtinai dramatiškų dvejų metų kulminacija, per kuriuos lietuvių kilmės pilotas patyrė viską: nuo svajonių kontrakto ir skaudžios traumos iki atleidimo ir galiausiai – vietos pačioje sporto viršūnėje.
„Neįtikėtina, žmogau“, – po pirmųjų ratų sakė D. Malūkas. – „Bandau išlikti ramus, bet tai labai sunku.“ Pamatęs savo vardą ant bolido, kurį pats vadina „IndyCar Rolls Royce‘u“, 24-erių sportininkas prisipažino pasijutęs kaip mažas vaikas ir paprašęs komandos leisti jam nusifotografuoti.
Šis jaudulys – visiškai suprantamas. Dar prieš 17 mėnesių, po apmaudžios traumos, patirtos važinėjantis kalnų dviračiu, D. Malūkas prarado vietą „Arrow McLaren“ komandoje ir stebėjo „Indianapolis 500“ lenktynes iš šalies, dirbdamas socialinių tinklų reporteriu. Tuo metu atrodė, kad jo svajonė žlugo.
Tačiau D. Malūkas nepasidavė. Sėkmingai pasirodęs „Meyer Shank Racing“ komandoje 2024-ųjų pabaigoje ir praleidęs pereinamuosius metus „AJ Foyt Racing“ ekipoje, jis galiausiai gavo progą, apie kurią nedrįso nė svajoti.
Dabar jo laukia didžiausias karjeros iššūkis. 2026-ųjų sezone jis pakeis legendinį Willą Powerį ir bandys iškovoti savo pirmąją pergalę prieš tokius komandos draugus kaip Josefas Newgardenas ir Scottas McLaughlinas.
Tačiau kol kas ateities iššūkiai gali palaukti. Šiuo metu D. Malūkas tiesiog mėgaujasi akimirka ir ieško būsto Šiaurės Karolinoje, kad būtų arčiau savo svajonių komandos bazės. .
