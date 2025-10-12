Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žilvinas Grigaitis kaip reikiant nustebino: pamatykite patys

2025-10-12 10:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 10:13

Pirmą kartą Lietuvoje pristatytas karališkas šokoladas su lietuvišku ir lietuviško gintaro ir tūkstančius metų skaičiuojančio medžio papuošalų kolekcija.

4

Žengdamas koja kojon su pasaulinėmis tendencijomis ir stebėdamas, kaip pristatomos garsiausių pasaulio prekių ženklų papuošalų kolekcijos Ž. Grigaitis pristatė naujausią savo kurtą gintaro ir medžio papuošalų kolekciją, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ž. Grigaitis vėl  stebina: šįsyk surengė šokolado degustaciją ir gintaro kolekcijos pristatymą
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ž. Grigaitis vėl  stebina: šįsyk surengė šokolado degustaciją ir gintaro kolekcijos pristatymą

Pasak Ž. Grigaičio, tai – pirma tokia partnerystė Lietuvoje, kai yra derinamos  šimtus metų skaičiuojančio belgiško šokolado istorijos ir lietuviški papuošalai. Tuo pat metu paminėtas ir šventinis šokolado  butiko atidarymas.

„Tai mano nauja papuošalų kolekcija, kurioje naudojama „Big foot floors“ gaminama tūkstančio ir daugiau metų senumo mediena – ištraukta iš upių ir ežerų – ąžuolas, guoba bei naujos kartos, unikaliai profesionalių meistrų apdirbtas „Amber999“ Klaipėdos studijos gintaras. Pasak nuolat po pasaulį keliaujančio ir įvairiuose „luxury“ kategorijos prekių ženklų renginiuose dalyvaujančio

Ž. Grigaičio, žmonės pirmiausia ragauja  akimis, tada – nosimi užuodžia maisto kvapą ir tik tada leidžia gomuriui jį pajausti, todėl jis ir ryžosi savo naujausią „unisex“ kolekciją pateikti elegantiškai ir saldžiai.  

Pasak Manto Leskausko, prekių ženklas „Leonidas“ taip pat nuolat bendradarbiauja su įvairiais menininkais ir kūrėjais, todėl sprendimas  pasitelkti unikalius lietuviškus gintaro ir medžio papuošalus turi prasmę ir kuria vertę meno bei šokolado gerbėjams.

„Tai pirmas toks šokolado butikas Lietuvoje, kur galime pasiūlyti tikrą, gerą belgišką šokoladą. Kai manęs klausia, kuo belgiškas šokoladas skiriasi nuo kitų,  tai visada drąsiai sakau, nes pats tą savo gomuriu patyriau, kad belgiškas šokoladas tikrąja ta žodžio prasme tirpsta burnoje“, – sakė M. Leskauskas.

Ž. Grigaitis pristatė savo kolekciją, kurią sudaro įvairios apyrankės, kaklo pakabukai, vėriniai ir rožiniai, kurie puikiai tinka tiek vyrams, tiek moterims ir vaikams. Kolekcijos išskirtinumas – naujos kartos, unikaliai apdirbto, gintaro ir medžio sintezė.  

Šventės svečių darganotas rudeniškas oras neišgąsdino, nes juos šildė prancūziška arbata ir karštas belgiškas šokoladas, pagamintas pagal specialų „Leonidas“ receptą, bei kiti burnoje tirpstantys šokolado saldainiai. 

