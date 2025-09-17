Žilvino Grigaičio gyvenime – pokyčiai: „Pradedu naują etapą“

Desertas specialiai šiems šventiniams pietums atskraidintas tiesiai iš Belgijos.
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus(62 nuotr.)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
Žilvinas Grigaitis sukvietė artimiausius draugus į šventinius pietus (nuotr. Organizatorių)
„Visų pirma, ačiū visiems, kurie rado laiko ir prisijungė. Sutikęs tinkamus žmones, po šio gimtadienio pradedu visiškai naują savo gyvenimo ir kūrybinį etapą. Užverčiu seną knygą ir pradedu naujosios naują puslapį. Tikiu, kad šis gyvenimo etapas bus pilnas nuotykių, spalvų, ištikimų draugų, kūrybos ir kelionių aplink pasaulį. Pirmiausia – jums gerai žinomą „Z Jewellery“ prekių ženklą keičiu į „ZAG jewellery“.
Nesakau, kad ateityje daugiau niekada nenaudosiu segių motyvų, bet dabar imuosi naujos krypties, kurią padiktavo mūsų tautinis rafinuotumas, mūsų tautos šaknys, mano sapnai ir iš kelionių išnyrantys prisiminimai. Tūkstančių metų senumo medienos – ąžuolo, guobos, uosio ؘ– ir lietuviškuoju auksu vadinamo gintaro sinergija padiktavo išskirtinę naują mano papuošalų liniją.
Tiesą sakant, gintaro spalvų gama, suderinta su tūkstančius metų skaičiuojančia mediena, ištraukta iš jūros dugno, nė kiek nenusileidžia deimantų grožiui“, – savo nauja pradžia, keldamas taurę už 55-ąjį gimtadienį, džiaugėsi žinomas vyras.
Naujas etapas
Lyderis Lietuvos gintaro industrijoje, juvelyras, „Amber999“ įkūrėjas ir savininkas Edvardas Zubrickas taip pat džiaugėsi užmezgęs ryšį su Ž. Grigaičiu ir pradėjęs bendrą kūrybinę kelionę, rašoma pranešime spaudai.
„Mums tai irgi naujas etapas – pradėdami bendradarbiavimą su Žilvinu, pradedame naują kolaboracija – kursime unikalias limited edition kolekcijas. Mes ir patys esame nustebinti, kaip unikaliai galima panaudoti gintarą ir kaip jis gali derėti su tūkstančius metų skaičiuojančia mediena“, – sakė E. Zubrickas.
Ž. Grigaitis neslėpė džiaugsmo, kad pagaliau gali pristatyti darbus, kuriais iš tiesų didžiuojasi ir planuoja juos pristatyti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. „Kas gali būti nuostabiau už galimybę dirbti su medžiagomis, tokiomis kaip gintaras ir tūkstančio metų senumo medis? Ši mediena narų ištraukiama iš jūrų, upių ir ežerų dugno. Ką tai reiškia?
Kad ji turi ypatingą energiją ir galią. Šiame mažame medžio karoliuke yra užkoduota mūsų šalies istorijos DNR su išskirtiniu energijos ir emocijos užtaisu. Draugystė ir partnerystė su „Amber999“ ir „Big foot floors LLC“ kompanija iš esmės pakeitė mano supratimą apie medieną. Niekada nemaniau, kad gali būti tokios medienos, kuri naudojama išskirtiniams interjerams, prabangiems laivams ar jachtoms, ir net namų puošybos elementai gali alsuoti lietuviška istorija.“
Ž. Grigaitis džiaugėsi, kad ne vienerius metus „Carre lounge“ dirbantis virtuvės šefas Eimantas Gudonis net ir išrankiausius jo šventės svečius nustebino savo unikalumu ir estetika. „Dėkoju šiai išskirtinei Vilniaus vietai, kuri ne tik diktuoja geriausių mieste kokteilių madas, bet ir savo svečiams siūlo netradicinius patiekalų derinius lėkštėse, už puikiais šios dienos vaišes.
Šiandien buvo pasirinktas netradicinis, Vilniaus restoranų virtuvėms nebūdingas patiekalas – gurmaniškas lietuviškas ungurys, keptas ant žarijų ir derintas su anties krūtinėlės kepsniais bei baklažanų pagardais“, – šventės meniu dalijosi Ž. Grigaitis.
Dar viena Žilvino Grigaičio staigmena draugams – tai specialiai jam iš Belgijos pristatyta karščiausia rudens naujiena – šokolado butiko „Leonidas“ šokoladiniai grybukai, pagardinti riešutais. „Kaip jau minėjau, pradedu naują gyvenimo ir kūrybos etapą, su naujais draugais ir partneriais. Dėkoju tiems, kurie visada yra šalia, kai man sunku ar kai reikia palaikomojo žodžio. Tikiu, kad man viskas dar priešakyje ir tie 55-eri – tai tik gražus skaičius. Žinau, dar mylėsiu ir būsiu mylimas, kaip ir žinau, kad dar ne kartą apkeliausiu pasaulį. Linkiu ir kitiems drąsos būti savimi. Ir nebijoti spalvų tiek gyvenime, tiek aprangoje ar interjere“, – tostą sakė Ž. Grigaitis.
Šaltinis:
tv3.lt