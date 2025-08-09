„Porsche 911 Turbo“ istorija: Kodėl šis automobilis buvo vadinamas titanų žudiku?

Ši kelionė prasidėjo 1974 m., kai „Porsche“ pristatė pirmąją „Turbo“ kartą. Nuo to laiko 911 su turbokompresoriumi patyrė ir įspūdingų pergalių, ir iššūkių, bet išliko vienu labiausiai geidžiamų sportinių automobilių pasaulyje.
930 – pavojingas grožis
Kai 1974 m. Frankfurto automobilių parodoje „Porsche“ pristatė pirmąją „911 Turbo“ kartą, sportinių automobilių pasaulis akimirksniu pasikeitė neatpažįstamai. „Porsche 911 Turbo“ nebuvo tik eilinė „911“ modifikacija. Šis modelis gimė iš poreikio homologuoti lenktyninę versiją, kad ji galėtų dalyvauti Tarptautinės automobilių sporto federacijos rengiamose varžybose. Tačiau netrukus paaiškėjo, jog gatvinė „Turbo“ versija sukėlė ne mažesnį ažiotažą nei jos lenktynių broliai.
Iš pirmo žvilgsnio 930 išlaikė klasikinę „911“ formą, bet atpažinti jį buvo nesunku. Plati galinė dalis, stipriai išpūstos ratų arkos ir įspūdingas galinis spoileris suteikė automobiliui agresyvų, lenktyninį siluetą. Šis spoileris nebuvo vien tik dizaino akcentas: jis padidino galinės dalies prispaudžiamąją jėgą ir užtikrino stabilumą važiuojant dideliu greičiu, o po juo slypėjo pagrindinė 930 paslaptis – 3,0 l šešių cilindrų opozicinis variklis su masyviu „KKK“ turbokompresoriumi.
260 AG ir 329 Nm sukimo momentas, pasiekiamas ties 4000 aps./min., tuomet kėlė pagarbą net ir superautomobilių klasėje. 930 iki 100 km/val. spurtuodavo maždaug per 5,5 sek., o maksimalus greitis viršijo 250 km/val.
Vis dėlto, svarbiausia buvo ne skaičiai, o būdas, kuriuo „Turbo“ juos pateikdavo. Iki tam tikros ribos automobilis važiuodavo ramiai, net santūriai, tačiau pasiekus diapazone, kuriame turbina veikdavo maksimaliu našumu, galia į galinius ratus plūstelėdavo staigiai ir be kompromisų. Tokia charakterio savybė, suderinta su trumpa ratų baze ir gale sumontuotu varikliu, reiškė viena – klaidoms vietos nebuvo.
1978 m. modelis buvo atnaujintas. Variklio darbinis tūris išaugo iki 3,3 l, įdiegta oro tarpinio aušinimo sistema, o galia pasiekė 300 AG. Platesnės padangos ir dar efektyvesnis galinis spoileris pagerino sukibimą, tačiau 930 išliko nepaklusnus, ypač vairuotojams, pervertinantiems savo įgūdžius.
Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje įsigalioję griežtesni taršos standartai JAV ir Japonijoje privertė „Porsche“ šiose rinkose stabdyti „Turbo“ prekybą. Tik 1986 m., vadovaujant Peteriui Schutzui, modelis buvo pritaikytas naujiems emisijų reikalavimams ir po šešerių metų pertraukos sugrįžo į Ameriką.
964 – branda ir paskutiniai senosios mokyklos akordai
Po 930 sėkmės „Porsche“ neskubėjo skubotai keisti savo flagmano formulės. Antrosios kartos „911 Turbo“ pasirodymo teko laukti net iki 1990-ųjų. Automobilių pasaulis per tą laiką pasikeitė: vis daugiau gamintojų siūlė greitus, bet patogius sportinius modelius, o „Porsche“ turėjo rasti būdą, kaip išlaikyti „Turbo“ aštrumą, tuo pat metu suteikiant jam kasdienio naudojimo patogumų.
Iš pirmo žvilgsnio 964 „Turbo“ nepaliko abejonių, su kuo turime reikalą. Išpūstos galinės arkos, plati galinė dalis ir masyvus spoileris išliko, tačiau po oda slypėjo evoliucinis, o ne revoliucinis sprendimas – 3,3 l opozicinis šešių cilindrų variklis, ištobulintas nuo 930 laikų. Modifikuota turbokompresoriaus sistema ir patobulintas degalų tiekimas sumažino turbinos vėlavimą, todėl galia buvo perduodama tolygiau. 320 AG ir 450 Nm sukimo momentas leido 964 „Turbo“ iki 100 km/val. įsibėgėti per maždaug 5 sek., o maksimalus greitis viršijo 270 km/val.
Tais pačiais metais „Porsche“ žengė reikšmingą žingsnį – pristatė „Turbo“ su visiškai nauju 3,6 litro opoziciniu varikliu. Didesnis darbinis tūris, „K27“ turbokompresorius ir modernizuota įpurškimo sistema suteikė 360 AG ir 520 Nm sukimo momentą.
Šis galios šuolis ne tik sustiprino „Turbo“ pozicijas sportinių automobilių pasaulyje, bet ir padėjo atkurti jo, kaip nepaperkamo greičio simbolio, reputaciją. Modelis buvo retenybė nuo pat pradžių – pagaminta vos apie 1 500 vienetų.
Nors 964 „Turbo“ vis dar išlaikė galinių varančiųjų ratų pavarą, šio modelio valdymas tapo labiau prognozuojamas. Pagerinta pakaba, stabdžių sistema ir elektronikos pagalbininkų užuomazgos reiškė, kad vairuotojas galėjo mėgautis didžiule galia su kiek mažesne baime prarasti kontrolę.
Tačiau 964 „Turbo“ vis dar priklausė senosios mokyklos „Porsche“ tradicijai – turėjo tik galinę varančiąją ašį, oru aušinamą opozicinį variklį ir ryškų, didelės turbinos sustiprintą garsą.
993 – paskutinė oru aušinama „Turbo“ era
1994-ieji „Porsche“ istorijoje pažymėti vieną svarbiausių lūžių – pasirodė 993 kartos „911“. Tai buvo paskutinė karta, kurioje naudotas oru aušinamas opozicinis variklis, todėl daugelio markės gerbėjų akyse šis modelis iki šiol išlaiko ypatingą aurą. 993 buvo ne tik sentimentų objektas – jis ženkliai patobulėjo visose srityse: nuo kėbulo standumo iki komforto ir aerodinamikos.
1995 m. pristatyta „Turbo“ versija įnešė naują technologinį standartą – po variklio dangčiu veikė 3,6 litro opozicinis šešių cilindrų variklis, kurį maitino ne viena, o dvi turbinos.
Ši jėgainė išvystė 408 AG ir leido pasiekti įspūdingą trauką visame sūkių diapazone. Variklio darbą kontroliavo modernus, tiems laikams itin pažangus variklio valdymo kompiuteris, o galia pirmą kartą „Turbo“ istorijoje buvo perduodama per nuolatinę visų varančiųjų ratų pavarą. Tai kardinaliai pagerino sukibimą ir suteikė automobiliui stulbinantį stabilumą net agresyviai manevruojant.
Tradiciškai buvo siūlomos dvi versijos – „Turbo“ ir dar aštresnė „Turbo S“. Pastaroji gavo 450 AG, patobulintą pakabą ir dar tikslesnį vairavimą. „Turbo S“ įsibėgėdavo iki 100 km/val. vos per 3,6 sekundės ir pasiekdavo 200 km/val. greitį per 8,9 sekundės – tai buvo superautomobilių teritorija, kurioje „Porsche“ jautėsi kaip namuose.
996 – modernizacijos šuolis
1997 m. debiutavusi 996 karta vėl buvo reikšmingas lūžis „911“ modelio istorijoje. Tai buvo pirmasis visiškai naujas „Porsche 911“ nuo pat modelio gimimo – su nauja platforma, nauja kėbulo konstrukcija ir, svarbiausia, nauja aušinimo sistema.
Po daugiau kaip trijų dešimtmečių „Porsche“ atsisakė tradicinio oru aušinamo variklio, jį pakeitęs moderniu skysčiu aušinamu opoziciniu šešių cilindrų motoru. Šis sprendimas, nors ir sukėlė nostalgijos kupiną diskusijų bangą, leido ženkliai padidinti galią, patikimumą ir atitikti vis griežtėjančius emisijų standartus.
„911 Turbo“ versija pasirodė 2000 m. ir tapo vienu labiausiai aptarinėjamų modelių savo klasėje. Po variklio dangčiu veikė 3,6 litro opozicinis variklis su dviem turbokompresoriais, išvystantis 420 AG ir 560 Nm sukimo momentą.
Galia buvo perduodama visiems keturiems ratams per šešių pavarų mechaninę arba penkių laipsnių Tiptronic S automatinę pavarų dėžę. Rezultatas – įsibėgėjimas iki 100 km/val. vos per 4,2 sekundės ir maksimalus greitis virš 305 km/val.
Svarbus šios kartos pasiekimas – „Porsche Stability Management“ (PSM) sistemos integracija. Tai buvo pirmas kartas, kai „Turbo“ gavo elektroninę stabilumo kontrolę kaip standartinę įrangą.
Ši technologija, kartu su visų varančiųjų ratų pavara, pavertė 996 „Turbo“ ne tik greitu, bet ir gerokai paklusnesniu bei atlaidesniu vairuotojo klaidoms automobiliu – visiškai priešingu ankstyvosioms „Widow Maker“ reputaciją turėjusioms kartoms.
997 – klasikinės formos su modernia širdimi
2004 m. pristatyta 997 karta daugeliui „Porsche“ gerbėjų atrodė kaip sugrįžimas prie šaknų. Po 996 kartos sukeltų diskusijų dėl priekinės dalies dizaino, 997 vėl gavo klasikinio stiliaus apvalius žibintus, o interjeras tapo labiau orientuotas į vairuotoją, su aukštesnės kokybės medžiagomis ir ergonomiškesniu valdymu. Tačiau „Turbo“ versijos atsiradimo teko palaukti – ji pasirodė tik 2006 m.
Po gale esančiu variklio dangčiu veikė patobulintas 3,6 litro opozicinis šešių cilindrų variklis su dviem turbokompresoriais ir „VarioCam Plus“ vožtuvų valdymo sistema. Šis motoras išvystė 480 AG ir net 620 Nm sukimo momentą, o trumpalaikės „overboost“ funkcijos dėka sukimo momentas galėjo padidėti iki 680 Nm. Rezultatas – 0–100 km/val. įsibėgėjimas vos per 3,9 sek. su šešių pavarų mechanine dėže ir 3,7 sek. su Tiptronic S automatine. Maksimalus greitis – 310 km/val.
997 „Turbo“ buvo pirmasis „Porsche“ serijinis modelis, gavęs kintamos geometrijos turbinas (VTG) – technologiją, kuri iki tol buvo naudojama tik dyzeliniuose varikliuose. Tai leido ženkliai sumažinti turbinos vėlavimą ir užtikrinti tolygų galios pateikimą visame sūkių diapazone.
2009 m. pristatyta atnaujinta 997.2 „Turbo“ versija gavo visiškai naują 3,8 litro variklį, išvystantį 500 AG ir 650 Nm. Be to, debiutavo septynių pavarų dvigubos sankabos „PDK“ transmisija, pakeitusi senąją automatinę pavarų dėžę.
Tai ne tik sutrumpino pavarų perjungimo laiką, bet ir padėjo „Turbo“ tapti dar greitesne – 0–100 km/val. ji įsibėgėjo vos per 3,4 sek., o su „Sport Chrono“ paketu – net 3,2 sek.
Įspūdingiausia šios kartos versija buvo „Turbo S“. Ji turėjo 530 AG ir 700 Nm (750 Nm su „overboost“), standartinę „PDK“ transmisiją, anglies keramikos stabdžius ir iš esmės visą įmanomą įrangą. Šis automobilis ne tik įsirašė į istoriją kaip vienas greičiausių savo laikmečio superautomobilių, bet ir tapo tiltu į dar modernesnę, 991 kartą.
991 – nauja platforma, naujas lygis
2011 m. debiutavusi 991 karta, konstrukciniu požiūriu, tapo revoliucija. Automobilis buvo suprojektuotas ant visiškai naujos platformos, kuri leido prailginti ratų bazę, pagerinti svorio pasiskirstymą ir tuo pačiu suteikti daugiau erdvės salone. Kėbulas tapo platesnis, žemesnis ir standesnis, tačiau dėl aliuminio panaudojimo svoris sumažėjo net iki 45 kg.
2013 m. pristatyta „Turbo“ versija buvo technologinis šuolis. Automobilio ratus suko 3,8 litro opozicinis šešių cilindrų variklis su dviem turbokompresoriais ir kintamos geometrijos technologija, išvystantis 520 AG bei 660 Nm sukimo momentą („overboost“ režimu – 710 Nm).
Galia buvo perduodama tik per septynių pavarų „PDK“ transmisiją į pažangiai valdomą visų varančiųjų ratų sistemą PTM. Rezultatas – 0–100 km/val. vos per 3,2 sek. ir maksimalus 315 km/val. greitis.
Kartu debiutavo ir „Turbo S“, iškart tapusi etalonu. Su 560 AG ir 700 Nm (750 Nm „overboost“ režimu) ji įsibėgėdavo iki 100 km/val. per 3,1 sek., o nepriklausomi bandymai rodė dar įspūdingesnius rezultatus – realybėje šis laikas dažnai buvo mažesnis nei 3 sek.
Svarbiausios naujovės – aktyvios aerodinamikos sistema su reguliuojamu priekiniu spoileriu ir galiniu aptaku, taip pat „Porsche Active Suspension Management“ (PASM) ir „Rear-Axle Steering“ galinių ratų vairavimo technologija, leidusi automobilį paversti ne tik greičiausiu, bet ir neįtikėtinai manevringu.
2016 m. atliktas atnaujinimas („facelift“) suteikė daugiau galios – „Turbo“ gavo 540 AG, o „Turbo S“ – 580 AG. Technologijų kraityje atsirado patobulinta stabilumo kontrolė ir dar efektyvesnė aerodinamika, o salone – nauja multimedijos sistema.
992 – šiuolaikinė era
2019 m. pristatyta 992 karta buvo dar vienas „Porsche 911 Turbo“ evoliucijos šuolis. Nors iš pirmo žvilgsnio automobilis išlaikė klasikines 911 proporcijas, po kėbulo dalimis slypėjo ženkliai pažangesnė konstrukcija ir technologijos.
Ratų bazė išliko tokia pati kaip 991 kartos, tačiau kėbulas praplatėjo net 45 mm priekyje ir 20 mm gale, o ratai tapo skirtingo dydžio – priekyje 20 colių, gale 21 colio, taip pagerinant sukibimą ir posūkių stabilumą.
Automobiliyje buvo sumontuotas modernizuotas 3,8 litro opozicinis šešių cilindrų variklis su dviem didesniais turbokompresoriais ir patobulinta įpurškimo sistema. „Turbo“ versija dabar išvysto 580 AG ir 750 Nm, o „Turbo S“ – net 650 AG ir 800 Nm sukimo momentą.
Visa ši galia perduodama per aštuonių pavarų „PDK“ dvigubos sankabos transmisiją į pažangiai valdoma visų varančiųjų ratų sistemą PTM. Rezultatas – „Turbo S“ įsibėgėja nuo 0 iki 100 km/val. vos per 2,7 sek., o 200 km/val. pasiekia per 8,9 sek.
Technologijų sąrašas dar įspūdingesnis. Standartiškai montuojama „Porsche Active Suspension Management“ (PASM) su adaptuojamais amortizatoriais, aktyvios aerodinamikos sistema su trimis atskirai reguliuojamais elementais, galinių vairuojamųjų ratų sistema, „Porsche Traction Management“ (PTM) ir naujos kartos stabdžių sistema.
992 karta žengė akivaizdų žingsnį į priekį interjero srityje. „Porsche“ išlaikė savo vizitinę kortelę – analoginį tachometrą centrinėje prietaisų skydelio vietoje, tačiau jį supa modernūs skaitmeniniai ekranai, leidžiantys vairuotojui lanksčiai pasirinkti rodomą informaciją. Automobilyje taip pat netrūko naujų pagalbinių sistemų: adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema, eismo juostos palaikymo asistentas ir kitos technologijos, kurios ankstesnėse „Turbo“ kartose apskritai nebuvo prieinamos.
Nors technologijų sąrašas ženkliai išsiplėtė, 992 „Turbo“ išliko ištikimas esminei 911 filosofijai – derinti kasdienį patogumą su superautomobilio dinamika. Jis gali be streso riedėti miesto gatvėmis ar važiuoti tolimus atstumus, tačiau vos stipriau paspaudus akceleratorių akimirksniu pademonstruoja galią ir pagreitį, prilygstantį elitiniams superautomobiliams.
