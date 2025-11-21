 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Paskelbta kada 2026-aisiais Palangoje įvyks „Aurum 1006 km“ lenktynės

2025-11-21 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 11:03

Nors nuo 26-ųjų „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių finišo praėjo vos keli mėnesiai, organizatoriai jau oficialiai patvirtino kito sezono planus. Didžiausias Baltijos šalių automobilių sporto festivalis į Palangą sugrįš 2026 metų vidurvasarį – liepos 15–18 dienomis.

Nors nuo 26-ųjų „Aurum 1006 km powered by Hankook" lenktynių finišo praėjo vos keli mėnesiai, organizatoriai jau oficialiai patvirtino kito sezono planus. Didžiausias Baltijos šalių automobilių sporto festivalis į Palangą sugrįš 2026 metų vidurvasarį – liepos 15–18 dienomis.

0

Renginio organizatorius VšĮ „1000 km lenktynės“ vadovas Darius Jonušis pabrėžia, kad data pasirinkta neatsitiktinai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Palangos „Aurum 1006 km“ lenktynėse triumfavo lietuviškasis Audi R8 ekipažas
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Palangos „Aurum 1006 km“ lenktynėse triumfavo lietuviškasis Audi R8 ekipažas

Ji buvo kruopščiai derinama tiek su Lietuvos automobilių sporto federacija (LASF), tiek su tarptautinių Europos serijų tvarkaraščiais. Toks planavimas yra būtinas, siekiant išvengti datų dubliavimosi ir sudaryti sąlygas profesionaliems lenktynininkams startuoti skirtingose trasose.

„Nors apie konkrečias formato naujoves kalbėti dar anksti, data jau yra oficiali ir nekeičiama“, – patvirtino D. Jonušis.

Praėjusios lenktynės, paženklintos ekstremalia liūtimi ir sudėtingomis sąlygomis, organizatorių teigimu, simboliškai atvertė antrąjį renginio istorijos ketvirtį. D. Jonušis pastebi paraleles su istorija – pirmieji penki maratonai taip pat pasižymėjo gamtos iššūkiais, tačiau dabar komanda juos pasitinka su gerokai didesne patirtimi ir branda.

Be pagrindinės kovos trasoje, renginys išlaikys ir tradicines lydinčias veiklas. Kitąmet jau antrąjį dešimtmetį pradės populiarusis „Technitis“ žiūrovų slalomas.

Taip pat bus tęsiama eismo saugumo edukacija. Pasak organizatorių, ši ilgalaikė strategija duoda vaisių: vaikai, prieš dešimtmetį lankę saugaus eismo klases Palangoje, šiandien jau patys skina pergales Europos žiedinėse trasose ar net Dakaro ralyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

