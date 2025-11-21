Paskelbta kada 2026-aisiais Palangoje įvyks „Aurum 1006 km“ lenktynės

Renginio organizatorius VšĮ „1000 km lenktynės“ vadovas Darius Jonušis pabrėžia, kad data pasirinkta neatsitiktinai.
Ji buvo kruopščiai derinama tiek su Lietuvos automobilių sporto federacija (LASF), tiek su tarptautinių Europos serijų tvarkaraščiais. Toks planavimas yra būtinas, siekiant išvengti datų dubliavimosi ir sudaryti sąlygas profesionaliems lenktynininkams startuoti skirtingose trasose.
„Nors apie konkrečias formato naujoves kalbėti dar anksti, data jau yra oficiali ir nekeičiama“, – patvirtino D. Jonušis.
Praėjusios lenktynės, paženklintos ekstremalia liūtimi ir sudėtingomis sąlygomis, organizatorių teigimu, simboliškai atvertė antrąjį renginio istorijos ketvirtį. D. Jonušis pastebi paraleles su istorija – pirmieji penki maratonai taip pat pasižymėjo gamtos iššūkiais, tačiau dabar komanda juos pasitinka su gerokai didesne patirtimi ir branda.
Be pagrindinės kovos trasoje, renginys išlaikys ir tradicines lydinčias veiklas. Kitąmet jau antrąjį dešimtmetį pradės populiarusis „Technitis“ žiūrovų slalomas.
Taip pat bus tęsiama eismo saugumo edukacija. Pasak organizatorių, ši ilgalaikė strategija duoda vaisių: vaikai, prieš dešimtmetį lankę saugaus eismo klases Palangoje, šiandien jau patys skina pergales Europos žiedinėse trasose ar net Dakaro ralyje.
