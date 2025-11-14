Benediktas Čirba pristatė „driftui“ skirtą BMW: galinius ratus suka 1000 AG variklis

„Šis bolidas yra galingesnis. Po variklio gaubtu sumontuotas 2JZ variklis dabar generuoja 1000 arklio galių. Be to, naujasis G42 turi didesnę ratų bazę ir plotį, todėl turės visiškai kitokį balansą trasoje,“ – teigė lenktynininkas.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Vis dėlto, komanda nusprendė nerizikuoti su patikrintais komponentais: „Nenorėjome keisti to, kas puikiai veikia, todėl pavarų dėžė („Samsonas“), sankaba ir transmisija liko tos pačios, kaip ir senajame bolide.“
Naujasis G42 taip pat gavo „Wisefab“ pakabą, „Feal Suspension“ amortizatorius, „EcuMaster“ elektroniką ir itin lengvą, pagal užsakymą pagamintą kevlaro pluošto kėbulą. Pasak B. Čirbos, pasirinkti būtent šį modelį paskatino noras turėti modernų, vizualiai agresyvų ir techniškai tinkamą galiniais ratais varomą automobilį.
Debiutas – Omane, tikslas – „Drift Masters“
Nors automobilis jau paruoštas, tikrieji jo nustatymai bus ieškomi kovinėmis sąlygomis. „Kol kas turėjome tik vienus testus, todėl apie automobilio charakterį dar anksti kalbėti. Didžiausias testas laukia Omano drifto čempionate,“ – sakė B. Čirba.
Oficialus „BMW G42“ debiutas įvyks sausio 8–9 dienomis Maskato drifto arenoje, pirmajame „Oman International Drift Championship“ etape.
Šis ir vėlesni trys etapai Omane taps pagrindine pasiruošimo arena prieš pagrindinį sezono tikslą – 2026-ųjų „Drift Masters Grand Prix“ čempionatą.
Praėjusį sezoną vertina dvejopai
Savaitgalį vykusiuose Lietuvos ir Baltijos automobilių sporto apdovanojimuose B. Čirba buvo apdovanotas už praėjusio sezono pasiekimus. Lenktynininkas pripažino, kad metus vertina dvejopai.
„Drift Masters“ čempionate sekėsi sunkiai, buvo daug iššūkių. Tačiau tuo pat metu Lietuvos ir Baltijos čempionatuose viskas klostėsi puikiai.
Esu dėkingas komandai, kuri nenuleido rankų, ir džiaugiuosi, kad sezono pabaigoje pavyko susigrąžinti Lietuvos ir Baltijos šonaslydžio čempiono vardą“, – komentavo B. Čirba.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!