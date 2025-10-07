Benedikto Čirbos triumfas Rygoje: po šeštadienio dramos – dviguba Lietuvos ir Baltijos čempiono karūna

Šeštadienį tarptautinėse varžybose patyręs apmaudų techninį gedimą, sekmadienį lietuvis surengė tikrą meistriškumo pamoką sudėtingomis sąlygomis ir karūnavosi dvigubu čempionu.
Šeštadienio drama
Savaitgalis prasidėjo kova „FIA Intercontinental Drifting CUP“ varžybose. Sėkmingai įveikęs TOP32 ir TOP16 etapus, ketvirtfinalyje B. Čirba susitiko su kvalifikacijos nugalėtoju.
Deja, po atkaklios kovos lietuvio bolide sugedo „Halo“ jutiklis, ir teko pripažinti varžovo pranašumą. „Kartais reikia kažką paaukoti, jog rytojus būtų šviesesnis“, – po nesėkmės filosofiškai kalbėjo B. Čirba, visą dėmesį sutelkdamas į lemiamas sekmadienio kovas.
Sekmadienio meistriškumo pamoka
Sekmadienį trasa pasitiko lietumi, kuris „sumaišė kortas“ daugeliui dalyvių. Tačiau B. Čirba pademonstravo išskirtinį meistriškumą – kvalifikacijoje jis užtikrintai iškovojo pirmąją vietą.
Porinių važiavimų metu lietuvis vieną po kito įveikė varžovus, o aštuntfinalyje atsirevanšavo estui Siimui Oskarui Haalui už pralaimėjimą ankstesniame etape. Didžiajame finale po įtemptos kovos B. Čirba palaužė ir latvį Rolandą Beržiną.
Pergalė finaliniame etape reiškė viena – po pertraukos Benediktas Čirba susigrąžino tiek Lietuvos, tiek Baltijos šalių šonaslydžio čempiono titulus.
Savaitgalis Rygoje tapo puikia viso Benedikto Čirbos sezono santrauka – kupinas iššūkių, techninių dramų, bet galiausiai vainikuotas pelnyta pergale.
