Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Benedikto Čirbos triumfas Rygoje: po šeštadienio dramos – dviguba Lietuvos ir Baltijos čempiono karūna

2025-10-07 11:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 11:59

Praėjusį savaitgalį Rygos Bikerniekų trasoje paaiškėjo Lietuvos ir Baltijos šonaslydžio (drifto) čempionai. Po dramatiško ir permainingo savaitgalio abu titulai vėl atsidūrė Benedikto Čirbos rankose.

Benediktas Čirba (nuotr. Tomas Bazys) (nuotr. komandos archyvo)

Praėjusį savaitgalį Rygos Bikerniekų trasoje paaiškėjo Lietuvos ir Baltijos šonaslydžio (drifto) čempionai. Po dramatiško ir permainingo savaitgalio abu titulai vėl atsidūrė Benedikto Čirbos rankose.

REKLAMA
0

Šeštadienį tarptautinėse varžybose patyręs apmaudų techninį gedimą, sekmadienį lietuvis surengė tikrą meistriškumo pamoką sudėtingomis sąlygomis ir karūnavosi dvigubu čempionu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienio drama

Savaitgalis prasidėjo kova „FIA Intercontinental Drifting CUP“ varžybose. Sėkmingai įveikęs TOP32 ir TOP16 etapus, ketvirtfinalyje B. Čirba susitiko su kvalifikacijos nugalėtoju.

REKLAMA

Deja, po atkaklios kovos lietuvio bolide sugedo „Halo“ jutiklis, ir teko pripažinti varžovo pranašumą. „Kartais reikia kažką paaukoti, jog rytojus būtų šviesesnis“, – po nesėkmės filosofiškai kalbėjo B. Čirba, visą dėmesį sutelkdamas į lemiamas sekmadienio kovas.

Sekmadienio meistriškumo pamoka

Sekmadienį trasa pasitiko lietumi, kuris „sumaišė kortas“ daugeliui dalyvių. Tačiau B. Čirba pademonstravo išskirtinį meistriškumą – kvalifikacijoje jis užtikrintai iškovojo pirmąją vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Porinių važiavimų metu lietuvis vieną po kito įveikė varžovus, o aštuntfinalyje atsirevanšavo estui Siimui Oskarui Haalui už pralaimėjimą ankstesniame etape. Didžiajame finale po įtemptos kovos B. Čirba palaužė ir latvį Rolandą Beržiną.

Pergalė finaliniame etape reiškė viena – po pertraukos Benediktas Čirba susigrąžino tiek Lietuvos, tiek Baltijos šalių šonaslydžio čempiono titulus.

Savaitgalis Rygoje tapo puikia viso Benedikto Čirbos sezono santrauka – kupinas iššūkių, techninių dramų, bet galiausiai vainikuotas pelnyta pergale. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų