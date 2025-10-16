Drifto varžybos sugrįžta į Kauno miestą: dalyviai pretenduoja į 18 000 eurų prizinį fondą

Šis inovatyvus formatas, kuriame pilotai varžosi ant specialiai sudrėkintos dangos, leidžia sugrąžinti automobilių sportą į miesto širdį, netrikdant gyventojų ramybės.
„Eco Drift – tai naujas požiūris į driftą. Čia svarbiausia – meistriškumas, o ne dūmų kiekis. Džiaugiamės galėdami sugrąžinti driftą į Kauną ir tuo pačiu parodyti, kad automobilių sportas gali būti tvarus“, – sako organizatorius Kąstytis Alekna.
Svorio renginiui suteikia ir rekordinis, 18 000 eurų siekiantis viso sezono prizinis fondas, dėl kurio keturiuose etapuose kovos geriausi Lietuvos drifto pilotai. Tai – didžiausias prizinis fondas tokio tipo varžybose Baltijos šalyse, pritraukiantis stipriausius sportininkus.
Varžybos ant šlapios dangos – tai tikras pilotų meistriškumo išbandymas. Čia prarandamas sukibimas, todėl bet kokia klaida kainuoja brangiai. Laimi ne tas, kurio automobilis galingiausias, o tas, kuris sugeba preciziškai valdyti slydimą ir išlaikyti idealią trajektoriją. Tai – technikos, kontrolės ir strategijos, o ne brutualios jėgos, kova.
Renginys S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome vyks lapkričio 2 dieną.
