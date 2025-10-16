Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Drifto varžybos sugrįžta į Kauno miestą: dalyviai pretenduoja į 18 000 eurų prizinį fondą

2025-10-16 11:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 11:33

Po daugelio metų pertraukos didysis šonaslydis (driftas) su trenksmu grįžta į Kauną. Jau lapkričio 2 d. S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome startuos pirmasis „Eco Drift Cup“ etapas. Tačiau tai – ne įprastas, dūmais ir variklių garsais pasižymintis renginys. Tai drifto revoliucija – vienintelė Baltijos šalyse ne sezono metu vykstanti serija, kurioje vietoj variklių riaumojimo – tyla, o vietoj padangų dūmų – vandens purslai.

Drifto varžybos (nuotr. Organizatorių)

Po daugelio metų pertraukos didysis šonaslydis (driftas) su trenksmu grįžta į Kauną. Jau lapkričio 2 d. S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome startuos pirmasis „Eco Drift Cup" etapas. Tačiau tai – ne įprastas, dūmais ir variklių garsais pasižymintis renginys. Tai drifto revoliucija – vienintelė Baltijos šalyse ne sezono metu vykstanti serija, kurioje vietoj variklių riaumojimo – tyla, o vietoj padangų dūmų – vandens purslai.

0
Šis inovatyvus formatas, kuriame pilotai varžosi ant specialiai sudrėkintos dangos, leidžia sugrąžinti automobilių sportą į miesto širdį, netrikdant gyventojų ramybės. 

Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.

 

„Eco Drift – tai naujas požiūris į driftą. Čia svarbiausia – meistriškumas, o ne dūmų kiekis. Džiaugiamės galėdami sugrąžinti driftą į Kauną ir tuo pačiu parodyti, kad automobilių sportas gali būti tvarus“, – sako organizatorius Kąstytis Alekna.

Svorio renginiui suteikia ir rekordinis, 18 000 eurų siekiantis viso sezono prizinis fondas, dėl kurio keturiuose etapuose kovos geriausi Lietuvos drifto pilotai. Tai – didžiausias prizinis fondas tokio tipo varžybose Baltijos šalyse, pritraukiantis stipriausius sportininkus.

Varžybos ant šlapios dangos – tai tikras pilotų meistriškumo išbandymas. Čia prarandamas sukibimas, todėl bet kokia klaida kainuoja brangiai. Laimi ne tas, kurio automobilis galingiausias, o tas, kuris sugeba preciziškai valdyti slydimą ir išlaikyti idealią trajektoriją. Tai – technikos, kontrolės ir strategijos, o ne brutualios jėgos, kova.

Renginys S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome vyks lapkričio 2 dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

