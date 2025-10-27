Andrius Vasiliauskas Niurburgringo drifto taurės finale nusileido tik čempionui

Kvalifikacija vyko sudėtingomis sąlygomis ant šlapios dangos. A. Vasiliauskas demonstravo puikų prisitaikymą – po kelių bandymų jo važiavimas buvo įvertintas 93 balais, o tai garantavo antrąją vietą tarp visų dalyvių. Kvalifikacijoje nepralenkiamas buvo tik čempionato lyderis A. Harmeras (95 balai).
Porinių važiavimų metu lietuvis demonstravo stabilumą ir užtikrintai skynėsi kelią link finalo. Lemiamoje kovoje jo laukė tas pats A. Harmeras. Šįkart pranašesnis buvo britas, kuris ne tik laimėjo etapą, bet ir užsitikrino 2025 metų „Nürburgring Drift Cup“ čempiono titulą.
Pasak paties A. Vasiliausko, sprendimas vykti į Vokietiją buvo gana spontaniškas, o pačios varžybos paliko dvejopą įspūdį.
„Varžybos savotiškos, skyrėsi nuo to, ką matome Baltijos šalyse. Galbūt Vokietijoje šiek tiek trūksta aukštesnio lygio pilotų, o ir automobilių parkas pasirodė ne toks stiprus.
Rezultatą pasiekėme gana lengvai, abi dienas važiavome stabiliai“, – įspūdžiais dalijosi lenktynininkas. Jis pripažino, kad finalinėje kovoje koją pakišo nedidelė klaida, padaryta dėl per didelio greičio ant džiūstančios dangos.
