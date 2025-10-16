Oficialus „Lynk & Co“ startas Lietuvoje: atidarytas salonas Vilniuje, o pagrindinė žvaigždė – hibridas, elektra nuvažiuojantis 200 km

Renginio metu didžiausio dėmesio sulaukė naujausias modelis „Lynk & Co 08“ – iš tinklo įkraunamas hibridas, pasižymintis rekordiniu, iki 200 km siekiančiu, nuvažiuojamu atstumu vien elektra.
Naujoji atstovybė, įsikūrusi Ukmergės g. 279, žymi rimtesnį gamintojo įsipareigojimą Lietuvos rinkai. „Visai neseniai džiaugėmės galėdami pristatyti Lietuvoje „Lynk & Co“ prekės ženklą, o dabar sveikiname visus naujuose jo namuose Vilniuje“, – atidarymo metu sakė „Sostena“ generalinis direktorius Šarūnas Čekanavičius.
Pagrindine vakaro žvaigžde tapęs „Lynk & Co 08“ meta rimtą iššūkį visam iš tinklo įkraunamų hibridų (PHEV) segmentui. Dėl didelės, 39,6 kWh talpos baterijos, šis visureigis vien elektra gali įveikti iki 200 km, o bendras jo nuvažiuojamas atstumas viršija 1000 km.
Dar svarbiau – tai vienas iš nedaugelio PHEV modelių rinkoje, palaikančių greitąjį DC įkrovimą, kuris leidžia bateriją nuo 10 iki 80 proc. papildyti vos per 33 minutes. Šio modelio kaina Lietuvoje prasideda nuo 44 990 eurų.
Salone taip pat pristatyti ir kiti du modeliai. Visiškai elektrinis krosoveris „Lynk & Co 02“, viena įkrova galintis nuvažiuoti iki 445 km, su pritaikyta APVA kompensacija kainuoja nuo 27 699 eurų. Tuo tarpu mažesnysis įkraunamas hibridas „Lynk & Co 01“, vien elektra įveikiantis 75 km, kainuoja nuo 36 900 eurų.
Svarbus akcentas pirkėjams – popardaviminis aptarnavimas. „Sostena“ užtikrina, kad visų „Lynk & Co“ automobilių techninė priežiūra bus atliekama penkiuose servisuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o atsarginės dalys bus operatyviai tiekiamos iš centrinio Europos sandėlio.
Nors oficialus salonas kol kas veikia tik Vilniuje, prekyba šios markės automobiliais jau pradėta ir Kaune bei Klaipėdoje, o tolimesnė atstovybių tinklo plėtra numatyta 2026 metais.
