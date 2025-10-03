Elektrinio „Lynk & Co 02“ testas: privalumai, trūkumai, kaina

Sukurti automobilį – nėra nei lengvas, nei labai trumpas procesas. Na, bent jau taip buvo galvojama iki šiol. Kinijos gamintojai, pasitelkę patirtį iš išmaniųjų telefonų rinkos, primetė pasauliui naujas taisykles. Jų nuomone, šiuolaikinis automobilis – tai visų pirma kompiuteris ant ratų, kurio kūrimo ir atnaujinimo ciklas turi būti greitas, lankstus ir nesudėtingas.
Ir tokia strategija nėra iš piršto laužta. Didžioji dalis šiuolaikinio automobilio vertės dabar slypi ne variklyje ar pakaboje, o sklandžiai veikiančioje programinėje įrangoje ir jos teikiamame funkcionalume. Gamintojas, nesugebantis pasiūlyti greitos, intuityvios ir nuolat atnaujinamos skaitmeninės ekosistemos, yra pasmerktas nesėkmei. Ypač Kinijos rinkoje, kur būtent programinė įranga yra vienas svarbiausių pirkėjo apsisprendimo kriterijų.
Turint tai omenyje, „Lynk & Co 02“ pasirodymas Europoje turėtų būti demonstracija gudrybių, iš kurių galėtų pasimokyti ne tik vietiniai, bet ir kiti gamintojai iš Japonijos ir JAV, bet ar šią teoriją galima pritaikyti realybėje? Laikas išsiaiškinti.
Lynk & Co 02 verdiktas akimirksniu:
Privalumai: Efektyvus mieste, erdvus, konkurencingai įkainotas, atkreipiantis dėmesį
Trūkumai: Nuvilianti programinė įranga, Kinijos rinkai skirti modeliai gali krautis iki 300 kW siekiančia galia, išliekamoji vertė – nežinoma
Lynk & Co 02 dizainas
„Lynk & Co“ vardą girdintiems pirmąjį kartą – neišsigąskite. Tai nėra dirbtinio intelekto pagalba sukurtas raidžių kratinys. Tai – Kinijos automobilių milžinės „Geely“ įkurtas prekės ženklas, kuriam patikėta maištininko rolė. Jo misija – visais aspektais elgtis kitaip, nei įprasti „Geely“ grupei priklausantys gamintojai, tokie kaip „Volvo“, „Lotus“ ar „Zeekr“.
Būtent dizainas yra akivaizdžiausias šios strategijos įrodymas. Nors technologiškai „Lynk & Co“ modeliai nėra unikalus ir vietoje to dalijasi įvairiais komponentais, šiuo atžvilgiu, gerai žinomu giminaičiu („Volvo EX30“), „02“ sąmoningai vengia bet kokių vizualinių panašumų.
Jeigu „Volvo EX30“ labiau primena stačią ir kampuotą dėžę, kurioje „Volvo“ siekia suderinti funkcionalumą su mums visiems įprastais „Volvo“ dizaino sprendimais, „Lynk & Co 02“ kūrėjai nepraleido progos automobiliui suteikti kuo daugiau įmantrių sprendimų.
Pavyzdžiui, priekinių žibintų išdėstymas. Dienos šviesos ir posūkių juostos integruotos aukštai, sujungimuose tarp priekinio buferio ir sparnų, o pagrindiniai žibintų moduliai įkomponuoti buferio apačioje.
Nors dviejų lygių priekinių žibintų koncepcija nėra naujiena – šią madą prieš dešimtmetį pradėjo „Citroën“ – reikia pripažinti, kad „Lynk & Co“ interpretacija atrodo brandžiau ir organiškiau. Tačiau būtent šis sprendimas kartu kelia dvejonių dėl praktiškumo.
Skirtingai nuo daugelio Europos gamintojų, montuojančių žibintus aukščiau, „02“ pagrindiniai moduliai įkomponuoti labai žemai buferyje, kur anksčiau būdavo priešrūkiniai žibintai. Ir matydamas tai nesu tikras, kaip ilgai jie atlaikys akmenukų smūgius ir druskų bei purvo poveikį žiemos sezono metu.
Panašių abejonių dėl ilgalaikio patogumo kelia ir šoniniai veidrodėliai. Jų stiklai yra išgaubti ir tarsi išstumti į išorę, užuot buvę įleisti giliau į korpusą, kuris įprastai apsaugo nuo lietaus ir purvo. Galima spėti, kad toks sprendimas pasirinktas siekiant geresnės aerodinamikos ir mažesnio vėjo keliamo triukšmo.
Kita vertus, automobilyje taip pat netrūksta malonių ar įdomesnių sprendimų. Pavyzdžiui, berėmiai langai – detalė, kuri, mano galva, dizaineriams visuomet prideda papildomų karmos taškų.
Prie įsimintino įvaizdžio prisideda ir galinė dalis, kurioje sumontuotas žibintų modulis, regis, atlieka ir nedidelio aptako funkciją.
„Lynk & Co 02“ išmatavimai
- Ilgis (mm): 4 460
- Plotis (mm): 1 845
- Aukštis (mm): 1 573
- Ratų bazės ilgis (mm): 2 755
- Kėbulo prošvaisa (mm): 191
- Automobilio svoris (kg): 1 820
- Apsisukimo spindulys (m): 11
Lynk & Co 02 interjeras
Kaip minėjau anksčiau, norint įtikti šiuolaikiniam pirkėjui, ypač Kinijoje, nebeužtenka gerų važiavimo savybių. Prioritetu tapo vartotojo sąsaja – tai, kaip žmogus sąveikauja su automobiliu. Šią tendenciją, kuriai milžinišką įtaką padarė „Tesla“, puikiai atspindi „Lynk & Co 02“ interjeras.
Jeigu šiandien daugelis skundžiasi, kad „Audi“ ar „Mercedes-Benz“ savo salonuose palieka vis mažiau mygtukų, tai „Lynk & Co 02“ kūrėjai šioje srityje įjungė dar aukštesnę pavarą. Jie paliko tik pačius būtiniausius, įprastus jungiklius: langų, posūkių, šviesų, pavarų ir valytuvų. Absoliučiai visos kitos funkcijos buvo perkeltos į didžiulį centrinį ekraną.
Šį sprendimą reikėtų vertinti per savo asmeninę prizmę, nes kiekvienas turi skirtingo pakantumo lygius, tačiau, pavyzdžiui, lygiant su „Volkswagen“ automobiliuose taikoma panašaus pobūdžio koncepcija, daugelyje sričių „Lynk & Co 02“ analogus iš Vokietijos lenkia. Jeigu mygtukas yra skirti atidaryti langą, tą jis ir daro. Jeigu svirtelė yra skirta valytuvų valdymui – tą ji ir daro. Tiesiog nebandoma išradinėti dviračio.
Vis dėlto, pagrindiniu minimalistinio interjero akcentu įvardinčiau „Infinity Light“ – per visą priekinę panelę nusidriekusią šviečiančią juostą. Šią juostą galima konfigūruoti pagal nuotaiką, ir nors tai tėra smulkmena, ji gana sėkmingai suteikia gyvybingumo gana santūriai atrodančiam salonui.
Teigiamai norėtųsi įvertinti ir gamintojo medžiagų pasirinkimą. Kai ir pas pagrindinius konkurentus, kai kuriose vietose, pavyzdžiui, ties daiktadėže, panaudotas kietas plastikas, tačiau dažniausiai liečiami paviršiai yra pagaminti iš malonesnių medžiagų. Viršutinė prietaisų skydelio dalis ir durelių panelės padengtos įdomia neopreno stiliaus medžiaga, kuri nesudaro pigumo įspūdžio.
Vertinant iš praktinės pusės, „Lynk & Co 02“ interjeras daugeliu aspektų yra gerai apgalvotas. Priekinės sėdynės – plačios ir patogios, durelių dėtuvės – pakankamai talpios, o po centriniu porankiu slepiasi didžiulė daiktadėžė, kurioje lengvai telpa visi kasdieniai daiktai.
Vis dėlto, salone pasitaiko ir keistų ergonominių sprendimų. Pavyzdžiui, puodelių laikikliai įrengti neįprastai žemai, o belaidžiu būdu telefonai įkraunami ne paguldžius juos ant kilimėlio, o stačiai įstačius į tam skirtą nišą.
Galinės sėdynės taip pat patogios, o keleivių komfortą pagerina atlenkiamas porankis su puodelių laikikliais ir dviem USB jungtimis.
„Lynk & Co 02“ praktiškumas
- Bagažinės tūris (l): 410 - 1 400
- Maksimali leistina apkrova (kg): 450
- Maksimali stogo apkrova (kg): 75
- Maksimalus leistinas automobilio svoris (kg): 2 270
- Vilkimo galia (kg): 750/1 600
- Svorio paskirstymas tarp ašių: –
- Triukšmo lygis važiuojant 80 km/val. greičiu (dBA): 67
- Triukšmo lygis važiuojant 120 km/val. greičiu (dBA): 70
Lynk & Co 02 technologijos
Kinijos gamintojai kryptingai kuria technologiškai pažangių produktų įvaizdį, tad lūkesčiai „Lynk & Co 02“, ypač vertinant jo programinę įrangą, buvo išties aukšti. Deja, realybė pasirodė esanti kitokia – tarp lūkesčių, suformuotų remiantis šiuo įvaizdžiu, ir to, ką realiai siūlo šis automobilis, atsivėrė didelė praraja.
Nors asmeniškai nesu didelių ekranų šalininkas, turiu pripažinti, kad pagrindinės funkcijos 15,4 colio ekrane valdomos pakankamai patogiai. Klimato kontrolė, navigacija ir kitos svarbiausios funkcijos pasiekiamos lengvai. Tačiau mokymosi kreivė tampa gerokai statesnė, kai prireikia specifinių, giliau meniu paslėptų funkcijų, tokių kaip važiavimo režimų keitimas ar sėdynės atminties nustatymas.
Vis dėlto, labiausiai erzina ne tai. Didžiausias ergonomikos trūkumas – itin sudėtingas pagalbinių vairavimo sistemų išjungimas. Norint išjungti, pavyzdžiui, eismo juostos palaikymo asistentą, reikia atlikti mažiausiai keturis ar penkis paspaudimus ekrane. Šį varginantį ritualą tenka kartoti kaskart iš naujo užvedus automobilį. Esu įsitikinęs, kad šį procesą buvo galima supaprastinti, pavyzdžiui, pritaikius „Renault“ sprendimą, kur visos nepageidaujamos sistemos išjungiamos vienu fiziniu mygtuku.
Tačiau labiausiai, vertinant per asmeninę prizmę, nuvilia faktas, kad Europos rinkai skirti „Lynk & Co 02“ modeliai gauna prastesnę programinės įrangos versiją nei Kinijoje. Ten automobiliai komplektuojami su „Flyme Auto“ operacine sistema, kuri savo grafika ir funkcionalumu europietiškąją lenkia kaip diena ir naktis. Palyginus abi versijas, susidaro įspūdis, jog mes gavome gerokai supaprastintą, o galbūt net ir neišbaigtą „beta“ versiją.
Šią erzinančią pareigą išjunginėti pagalbines sistemas, teoriškai, būtų galima ignoruoti, jeigu jos veiktų pavyzdingai. Deja, „Lynk & Co 02“ šioje srityje tikrai turi kur pasitempti. Eismo juostos palaikymo asistentas veikia patikimai tik esant idealioms sąlygoms ir ryškiam ženklinimui.
Kitais atvejais sistema dažnai „pasimeta“ ir leidžia automobiliui dreifuoti iš savo eismo juostos. Panašiai veikia ir automatinė ilgųjų šviesų sistema, kuri akina kitus vairuotojus, nes per anksti įjungia arba per vėlai išjungia tolimąsias šviesas.
Į programinės įrangos trūkumų sąrašą patenka ir kelionių planuoklis. Nors jis veikia ir pasiūlo reikiamas įkrovimo stoteles, planuoklio pateikiamos prognozės yra pernelyg optimistinės ir sustojimo laiką sutrumpina maždaug perpus.
Vis dėlto, šiuos trūkumus vargu ar reikėtų vertinti kaip nepataisomus. Didžioji dalis jų gali būti išspręsti nuotoliniais programinės įrangos atnaujinimais. Tad tikėtina, kad mano paminėtų trukumų „Lynk & Co 02“ po vienerių ar dviejų metų gali ir neturėti.
„Lynk & Co 02“ saugumo įranga
- Saugumo įranga bazinėje komplektacijoje: Avarinio stabdymo sistema, eismo juostos palaikymo sistema, priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai, aklosios zonos stebėjimo sistema, vairuotojo stebėjimo sistema, įspėjimas apie kliūtį atidarius duris, automatinė stabdymo sistema važiuojant atbulomis
- Euro NCAP reitingas: 5 žvaigždučių
- Vaizdo kamerų konfigūracija: Priekyje, veidrodėliuose, gale.
- Oro pagalvių skaičius: 6
- „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ sąsaja: Bandymo metu sąsajos nebuvo, belaidė
Lynk & Co 02 dinamika
Europoje „Lynk & Co 02“ siūlomas tik su 66 kWh talpos baterija ir galinių varančiųjų ratų pavara. Gamintojas deklaruoja, kad su pilna baterijos įkrova galėsite nuvažiuoti iki 445 km atstumą, tačiau esu įsitikinęs, kad šį rodiklį pavyks pasiekti tik specifinėmis sąlygomis. Pavyzdžiui, kai lauko temperatūra siekia 20 laipsnių ar daugiau.
Važiuojant mišriu maršrutu (miestas, priemiestis, užmiesčio keliai, greitkeliai), energijos sąnaudos siekė 17,8 kWh/100 km. Tai reiškia, kad automobilį eksploatuojant tokio pobūdžio režimu, pilnos baterijos įkrovos turėtų užtekti nuvažiuoti maždaug 370-380 km. Ir tai, sakyčiau, yra visiškai solidus rezultatas, nes daugelis vairuotojų pilną baterijos įkrovą išvažinėtų per 5 ar 6 dienas.
Išvažiavus į tolimesnę kelionę greitkeliu, iškart reikės pasirinkti kas yra svarbiau: nuvažiuojamas atstumas ar važiavimo greitis. Matote, nustačius automatinę greičio palaikymo kontrolę ties 130 km/val. padala, vidutinės energijos sąnaudos išaugs iki 23 kWh/100 ar daugiau.
Taigi, įkrovus bateriją iki 100 procentų, tokiomis sąlygomis „Lynk & Co 02“ leis nuvažiuoti maždaug 270 kilometrų, o taikant kur kas realistiškesnį 10-80 proc. baterijos įkrovos intervalą, saugus nuvažiuojamas atstumas tarp įkrovimo stotelių sumažėja iki maždaug 190 kilometrų.
Atsižvelgiant į baterijos talpą, tai, vėlgi, neblogas rezultatas, tačiau šiuo metu rinkoje galima rasti alternatyvų, kurios gali pasiūlyti geresnius našumo rodiklius.
Dviprsmiškas emocijas kelia ir baterijos įkrovimo sparta. Gamintojas žada, kad greitojo įkrovimo stotelėje baterija galės būti įkraunama iki 150 kW siekiančia galia ir kad įkrovimas nuo 10 iki 80 proc. truks maždaug 30 minučių.
Pirmuoju bandymu (kraunant nuo 10 iki 80 proc) baterija įsikrovė greičiau negu nurodė gamintojas – per 27 minutes. Įkrovimo kreivė gana stabiliai laikėsi iki maždaug 40 proc. baterijos įkrovos, o vėliau sparta ėmė tolygiai mažėti. Pasiekus 80 proc. įkrovimo galia nukrito iki 46 kW. Trumpai tariant – tai signalas, kad toliau laukti neverta.
Tačiau antrasis bandymas, imituojantis sustojimą papildyti energijos su puspilne baterija, atskleidė kur kas liūdnesnį vaizdą. Atvykus į stotelę su 49 proc. įkrova, galia nepakilo aukščiau 50 kW ribos. Įtaręs, jog problema gali būti pačioje stotelėje, nuvykau į kitą, artimiausią greitojo įkrovimo tašką, tačiau scenarijus pasikartojo.
Galutinis rezultatas – vidutinė įkrovimo sparta, pildant bateriją nuo 49 iki 90 procentų, tebuvo 47 kW, o visas procesas užtruko 37 minutes. Nestabilią, banguojančią įkrovimo kreivę galite matyti pridėtoje nuotraukoje.
„Lynk & Co 02“ dinamika ir degalų sąnaudos:
- Baterijos tipas: Ličio jonų
- Elektrinės pavaros galia (AG): 272
- Elektrinės pavaros sukimo momentas (NM): 343
- Elektrinių variklių skaičius: 1. Galinėje ašyje.
- Akceleracija nuo 0 iki 100 km/val. (Gamintojo/Testo metu užfiksuotas laikas): 5,5 / 5,8 sekundės
- Akceleracija nuo 60 iki 100 km/val: 3,2 sekundės
- Akceleracija nuo 80 iki 120 km/val: 3,6 sekundės
- Maksimalus greitis: 180 km/val.
- Energijos sąnaudos testo metu (mieste/užmiestyje/greitkelyje): 16,7 kWh/100 km, 17,9 kWh/100 km, 23 kWh/100 km.
- Baterijos talpa: 66 kWh
- Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (Bandymo metu): 350 kilometrų
- Įkrovimo sparta nuo 10 iki 80 proc. naudojant greitojo įkrovimo stotelę: 30 minučių
- Vidutinė įkrovimo sparta nuo 10 iki 80 proc: 92,4 kW
- Maksimali bandymo metu užfiksuota įkrovimo sparta: 150 kW
Lynk & Co 02 valdymas
Panašiai kaip moderniuose „Volkswagen“ grupės elektromobiliuose, „Lynk & Co 02“ neturi tradicinio „Start/Stop“ mygtuko. Norint pradėti savo kelionę tereikia įsėsti į automobilį, prisisegti diržą, nuspausti stabdį ir pasirinkti važiavimo kryptį (D ar R) pavarų svirtele. Išjungimas veikia panašiu principu – sustojus, aktyvavus „P“ režimą, galima tiesiog išlipti.
Tačiau būtent šis išjungimo procesas, bent jau iš pradžių, kelia psichologinį diskomfortą ir abejonių, ar automobilis tikrai išsijungė, o to priežastis paprasta. Išlipus iš automobilio, multimedijos ekranas ir klimato kontrolė lieka veikti. Turiu pripažinti, jog nesu vairavęs kito automobilio, kuris atidarius vairuotojo dureles neįjungtų bent dalinio miego režimo, todėl vienintelis būdas būti visiškai tikram, kad automobilis užmigo – jį užrakinti. Galbūt tai – tik įpročio reikalas, tačiau toks sprendimas prieštarauja dešimtmečius formuotiems refleksams.
Vos pajudėjus, dėmesį atkreipia ganėtinai geras matomumas į priekį ir į šonus. Nors prie išgaubtų veidrodėlių taip ir nepripratau, tačiau jų stiklo plotis yra pakankamas, kad pastebėtum ne vieną, bent keletą šalia važiuojančių automobilių. Deja, vaizdas per galinio vaizdo veidrodėlis pasakoja visiškai kitą istoriją.
Čia tenka sumokėti duoklę stilingam automobilio siluetui. Žemėjanti stogo linija, masyvūs galiniai statramsčiai ir mažas galinis langas sukuria dideles „akląsias zonas“ ir gerokai apsunkina matomumą atgal.
Nepaisant prasto matomumo atgal, automobilis maloniai stebina savo lengvu ir nuspėjamu valdymu. Vairuotojas gali rinktis iš trijų vairo stiprintuvo veikimo lygių: pirmasis, itin lengvas, idealiai tinka manevruojant mieste, o kiti du suteikia daugiau solidumo ir pageidaujamo tikslumo važiuojant didesniu greičiu.
Važiuoklės nustatymai taip pat orientuoti į sveiką balansą, o ne į kraštutinumus. Nors sportiška išvaizda gali sufleruoti ką kita, „Lynk & Co 02“ nepretenduoja būti grubiu ir pasiutusiu sportininku.
Pakaba yra suderinta universaliai, siekiant gero kompromiso tarp komforto ir stabilaus elgesio posūkiuose. Atsižvelgiant į tai, kad tai – šeimai skirtas automobilis, važiavimo savybės yra daugiau nei patenkinamos, kad užtikrintų saugų ir malonų vairavimą.
„Lynk & Co 02“ konstrukcija:
- Priekinės pakabos konstrukcija: „MacPherson“ kolonos
- Galinės pakabos konstrukcija: Daugiasvirtė
- Vairo stiprintuvas: Elektrinis
- Padangų išmatavimai bandytame modelyje: 245/45 R20
Lynk & Co 02 eksploatacija
Pradėjus kalbėti apie kiniškų elektromobilių privalumus, anksčiau ar vėliau diskusija neišvengiamai pasisuka link pagrindinio jų kozirio – kainos. Ne išimtis ir „Lynk & Co 02“, kurio kainodara Lietuvoje paremta maksimaliu aiškumu: pradinė „Core“ versija kainuoja nuo 35 699 eurų, o daugiau įrangos turinti versija „More“ – nuo 39 667 eurų. Viskas. Pirkėjui belieka išsirinkti spalvą.
Ar tai privalumas? Manau, kad taip. Atsižvelgiant į tai, kaip gausiai kinų gamintojas sukomplektuoja net ir bazinius modelius, toks aiškumas daugeliui pirkėjų bus didžiulis pliusas, nes nereikia galvoti kokio stiliaus vairo noriu, kuo geresnė viena ir kita garso sistema ir pan.
Vis dėlto, noriu atkreipti dėmesį į du esminius niuansus, slypinčius po šiuo paprastumu. Pasirinkimas tarp „Core“ ir „More“ yra ne tik kosmetinis – jis lemia dvi gyvybiškai svarbias funkcijas.
Brangesnė versija lėtojo įkrovimo stotelėje galės krautis maksimaliu 22 kW greičiau, o „Core“ versija – vos 11 kW. Be to, „Core“ versija neturi šilumos siurblio, kuris Lietuvoje yra tiesiog privalomas. Tad jeigu galvojate ar verta primokėti papildomus 4 000 eurų, atsakymas yra labai paprastas – verta.
Pagrindinių konkurentų, tokių kaip „Škoda Elroq“, „Renault Megane e-Tech“ ar „Volkswagen ID.3“ akivaizdoje, „Lynk & Co 02“ atrodo, sakyčiau iškalbingai. Į vieną krūvą sumetus panašaus galingumo modelius ir panašaus dosnumo komplektacijas, kiniško „Lynk & Co 02“ konkurentai bus vidutiniškai 3000 - 6000 eurų brangesni.
Nors techninių savybių skirtumas, lyginant su europietiškais konkurentais, nėra didelis, priimant galutinį sprendimą svarstyklės gali nusvirti į vieną ar kitą pusę dėl nematomų, bet svarbių veiksnių. Būtent automobilių aptarnavimo, priežiūros ir draudimo galimybės bei kaina yra tie kriterijai, kuriuos privalu įvertinti renkantis naujos ir mažiau žinomos markės automobilį.
Šiuo metu „Lynk & Co“ priskirčiau prie tų gamintojų, kuriems dar reikia įrodyti savo patikimumą ir pelnyti ilgalaikį pirkėjų pasitikėjimą. Pirmas žingsnis su įdomiu produktu jau žengtas. Dabar belieka stebėti, kaip markei seksis įsitvirtinti rinkoje ir pasirūpinti savo klientais ilguoju laikotarpiu.
„Lynk & Co 02“ kaina, aptarnavimo kaštai:
- Pigiausio modelio kaina: 35 699 eur
- Bandyto modelio kaina: 39 667 eur
- Garantinis laikotarpis: 4 metų, 120 000 km
- Preliminari išliekamoji vertė po 5 metų (nuvažiavus 100 000km) : –
- Planinių aptarnavimų kaina 5 metų laikotarpiui: –
- Planinių aptarnavimų dažnumas: Kas 2 metus arba kas 30 000 km
- Atstovybių tinklas: Vilnius, Kaunas
