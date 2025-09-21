Netikėtas posūkis: „Porsche“ radikaliai keičia strategiją, patirs 3 mlrd. eurų nuostolių

Šis skaudus, bet pragmatiškas sprendimas bendrovei trumpuoju laikotarpiu kainuos milijardus. „Porsche“ kartu buvo priversta drastiškai sumažinti savo 2025 metų pelno prognozes.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
„Porsche Macan“ bandymai Juodkalnijoje(49 nuotr.)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Juodkalnija
Juodkalnija
Kotoro serpantinas
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Elektrinis „Porsche Macan“ (nuotr. Roman Rudakov)
Vidaus degimo varikliai gavo antrą šansą
Didžiausia naujiena – naujas, didesnis už „Cayenne“ visureigis, kuris iš pradžių buvo planuotas kaip išskirtinai elektrinis modelis. Dabar nuspręsta, kad jis debiutuos su benzininiu varikliu ir kaip iš tinklo įkraunamas hibridas.
Taip pat patvirtinta, kad dabartiniai „Panamera“ ir „Cayenne“ modeliai su vidaus degimo varikliais bus gaminami „dar gerokai po 2030-ųjų“. Jiems numatytos naujos modelių kartos.
Tuo tarpu naujos kartos elektromobilių platformos, kuri turėjo pasirodyti po 2030 m., kūrimas atidedamas. Esama elektrinė gama – „Taycan“, „Macan“ ir būsimas 718 – bus tobulinama toliau.
Pokyčių kaina – 3 mlrd. eurų
Naujos strategijos kaina – didžiulė. Vien 2025 metais „Porsche“ numato apie 3,1 mlrd. eurų išskirtinių išlaidų, susijusių su investicijų nurašymu. Dėl to bendrovė buvo priversta nurėžti savo pelningumo prognozę.
Anksčiau tikėtasi 5-7 proc. veiklos pelno maržos, o dabar prognozuojama „iki 2 proc“. Tiesa, pajamų ir parduotų elektromobilių dalies prognozės nekeičiamos.
Nepaisant trumpalaikio šoko, „Porsche“ tikisi vidutiniu laikotarpiu grįžti prie dviženklės pelno maržos.
Siekdama nuraminti investuotojus, bendrovės valdyba planuoja pasiūlyti už 2025 metus didesnę nei įprasta procentinę dividendų dalį, nors absoliuti suma ir bus mažesnė nei pernai.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA