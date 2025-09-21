Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Netikėtas posūkis: „Porsche“ radikaliai keičia strategiją, patirs 3 mlrd. eurų nuostolių

2025-09-21 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 11:03

Porsche“ reaguodama į mažesnę, nei tikėtasi, prabangių elektromobilių paklausą, bendrovė pranešė atidedanti kai kuriuos elektrinius projektus ir pratęsianti populiarių modelių su vidaus degimo varikliais gamybą.

Porsche 911 Dakar (nuotr. gamintojo)
49

Šis skaudus, bet pragmatiškas sprendimas bendrovei trumpuoju laikotarpiu kainuos milijardus. „Porsche" kartu buvo priversta drastiškai sumažinti savo 2025 metų pelno prognozes.

2

Šis skaudus, bet pragmatiškas sprendimas bendrovei trumpuoju laikotarpiu kainuos milijardus. „Porsche“ kartu buvo priversta drastiškai sumažinti savo 2025 metų pelno prognozes.

Vidaus degimo varikliai gavo antrą šansą

Didžiausia naujiena – naujas, didesnis už „Cayenne“ visureigis, kuris iš pradžių buvo planuotas kaip išskirtinai elektrinis modelis. Dabar nuspręsta, kad jis debiutuos su benzininiu varikliu ir kaip iš tinklo įkraunamas hibridas.

Taip pat patvirtinta, kad dabartiniai „Panamera“ ir „Cayenne“ modeliai su vidaus degimo varikliais bus gaminami „dar gerokai po 2030-ųjų“. Jiems numatytos naujos modelių kartos.

Tuo tarpu naujos kartos elektromobilių platformos, kuri turėjo pasirodyti po 2030 m., kūrimas atidedamas. Esama elektrinė gama – „Taycan“, „Macan“ ir būsimas 718 – bus tobulinama toliau.

Pokyčių kaina – 3 mlrd. eurų

Naujos strategijos kaina – didžiulė. Vien 2025 metais „Porsche“ numato apie 3,1 mlrd. eurų išskirtinių išlaidų, susijusių su investicijų nurašymu. Dėl to bendrovė buvo priversta nurėžti savo pelningumo prognozę.

Anksčiau tikėtasi 5-7 proc. veiklos pelno maržos, o dabar prognozuojama „iki 2 proc“. Tiesa, pajamų ir parduotų elektromobilių dalies prognozės nekeičiamos.

Nepaisant trumpalaikio šoko, „Porsche“ tikisi vidutiniu laikotarpiu grįžti prie dviženklės pelno maržos.

Siekdama nuraminti investuotojus, bendrovės valdyba planuoja pasiūlyti už 2025 metus didesnę nei įprasta procentinę dividendų dalį, nors absoliuti suma ir bus mažesnė nei pernai.

