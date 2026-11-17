Ir panašu, kad tokio argumento pirkėjams visiškai pakako, nes nuo 2021 metų visame pasaulyje parduota daugiau kaip 210 tūkst. „Spring“ automobilių. Vis dėlto per penkerius metus rinka gerokai pasikeitė. Nebrangių elektromobilių pasirinkimas išaugo, konkurentai patobulėjo, o senasis „Spring“ vis labiau priminė automobilį, kurio vienintelis rimtas pranašumas – maža kaina.
Todėl šįkart „Dacia“ nusprendė nebeapsiriboti kosmetiniais pakeitimais. Antrosios kartos „Spring“ buvo sukurtas ant naujos „Renault Group“ platformos, kuria dalijasi su „Renault Twingo E-Tech“, o jo gamyba iš Kinijos perkelta į Slovėniją. Pasikeitė automobilio konstrukcija, išmatavimai ir daugybė techninių sprendimų.
Nepasikeitė tik vienas dalykas – „Dacia“ ir toliau siekia išlaikyti kuo mažesnę kainą. Lietuvoje naujasis „Spring“ turėtų kainuoti nuo maždaug 18 tūkst. eurų.
Nebebijo išvažiuoti už miesto ribų
Vienas didžiausių anksčiau gaminto „Spring“ trūkumų išryškėdavo vos išvažiavus už miesto. Kol reikėdavo sukiotis siauromis gatvelėmis ar stovėjimo aikštelėse, mažasis elektromobilis buvo visai simpatiškas kompanionas. Tačiau užmiestyje reikalai pasikeisdavo. Gilesnės provėžos automobilį tampydavo į šonus, vairui trūko tikslumo, o stipresnis vėjo gūsis priversdavo gerokai tvirčiau įsikibti į vairą.
Su naujuoju „Spring“ važiuoti gerokai maloniau. Visų pirma, automobilis tapo stabilesnis. Vairas tiksliau reaguoja į judesius, posūkiuose nebeliko ankstesniam modeliui būdingo nervingumo, o važiuojant didesniu greičiu nebereikia įtempti visų užpakalio raumenų vien tam, kad automobilis liktų savo eismo juostoje.
Tokie pokyčiai neatsirado savaime. „Spring“ tapo 15 cm ilgesnis ir net 18 cm platesnis, padidėjo atstumas tarp ašių bei ratų provėža. Be to, galinėje pakaboje atsirado iš „Renault Captur“ perimta torsioninė sija.
Žinoma, sportinio automobilio iš jo niekas nepadarė. Tačiau dabar net ir vingiuotame užmiesčio kelyje „Spring“ elgiasi nuspėjamai, gana švelniai įveikia smulkius asfalto nelygumus ir nereikalauja nuolatinio vairuotojo dėmesio vien tam, kad važiuotų tiesiai.
Patobulėjo ir garso izoliacija. Gamintojas sumontavo geriau garsą slopinantį priekinį stiklą, pakeitė šoninių veidrodėlių formą, tačiau stebuklų tikėtis neverta. Viršijus 100 km/val. greitį salone vis dar girdėti vėjo ir padangų ūžesys, tačiau, jis ne toks įkyrus, kad po pusvalandžio norėtųsi išlipti ir likusį kelią įveikti pėsčiomis.
Įdomu tai, kad prieš pat kartų kaitą senasis „Spring“ turėjo net 100 AG versiją, o naujajam gamintojas parinko vienintelį 80 AG elektros variklį. Iš pirmo žvilgsnio toks sprendimas atrodo keistas, ypač žinant, kad automobilis tapo didesnis ir sunkesnis, tačiau mieste galios trūkumo beveik nejauti.
Elektros variklis išvysto 175 Nm sukimo momentą, todėl iki 50–70 km/val. „Spring“ įsibėgėja gana vikriai. Važinėjant miesto gatvėmis daugiau dažniausiai ir nereikia.
Užtat užmiestyje jau tenka prisiminti, kad vairuoji vieną pigiausių elektromobilių rinkoje. Iki 100 km/val. „Spring“ įsibėgėja per 12,1 sekundės, o didėjant greičiui traukos atsargos pastebimai mažėja. Todėl prieš lenkiant lėčiau važiuojantį automobilį geriau iš anksto įsitikinti, kad tam užteks ne tik vietos, bet ir laiko.
Vis dėlto svarbiausia, kad naujasis „Spring“ pagaliau leidžia jaustis užtikrinčiau ne tik miesto gatvėse. Jo galimybės išliko kuklios, tačiau dabar bent jau nebereikia nuolat prisiminti, kiek mažai už jį sumokėjai.
Išradinga taupymo anatomija
Žinoma, geresnės važiavimo savybės ir erdvesnis salonas nereiškia, kad „Dacia“ staiga nusprendė pamiršti savo svarbiausią principą – automobilis turi kainuoti kuo mažiau. Todėl naujajame „Spring“ vis dar gausu sprendimų, padedančių sutaupyti kiekvieną įmanomą eurą.
Tik šįkart kai kurie jų tokie išradingi, kad norisi ne kritikuoti, o pagirti automobilio kūrėjus.
Pavyzdžiui, pažvelkite į galinius žibintus. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad juose šviečia vientisas LED elementas. Tačiau iš tikrųjų šviesą skleidžia tik viršutinė dalis, o apačioje įrengtas ją atspindintis paviršius. Taip sukuriamas įspūdis, kad šviečia visas žibintas, nors šviesos diodų ir kitų komponentų reikia gerokai mažiau.
Panašiai pasielgta ir automobilio priekyje. Užuot gaminę atskiras „Dacia“ pavadinimo raides ir vėliau jas tvirtinę prie kėbulo, inžinieriai nusprendė jas tiesiog įspausti į juodą dekoratyvinį skydelį. Mažiau detalių, mažiau darbo gamykloje ir, svarbiausia, mažesnė savikaina.
Priekinis ir galinis buferiai taip pat pagaminti iš nedažyto plastiko. Galbūt tai ne pats maloniausias akiai sprendimas, tačiau bent jau nereikės graužtis dėl kiekvieno įbrėžimo, atsiradusio ankštoje stovėjimo aikštelėje. Ir tai dar ne viskas.
Netgi salone „Dacia“ rado būdų sutaupyti. Nors visose versijose montuojamas 7 colių skaitmeninis prietaisų skydelis, pigesnėje „Expression“ komplektacijoje centrinio multimedijos ekrano apskritai nėra. Vietoje jo rasite išmaniojo telefono laikiklį.
Iš pradžių toks sprendimas gali atrodyti kaip pernelyg akivaizdus taupymas, tačiau pagalvokite, kam reikalingas dar vienas ekranas, jeigu kišenėje jau turite telefoną, kuris puikiai susitvarko su navigacija, muzikos įrašais ir daugeliu kitų užduočių?
Būtent tokia logika vadovavosi ir „Dacia“. Naudojant „Media Control“ sistemą, telefonas tampa automobilio multimedijos dalimi.
Žinoma, norintiems daugiau patogumų siūloma „Journey“ versija. Joje jau montuojamas 10 colių jutiklinis ekranas, galinio vaizdo kamera, beraktė automobilio atrakinimo bei užvedimo sistema ir kiti privalumai. Tačiau vienas maloniausių pokyčių visiškai nesusijęs su elektronika.
Naujasis „Spring“ tapo net 18 centimetrų platesnis. Ir šį skirtumą geriausiai pajus priekyje sėdintys žmonės. Dabar jiems nebereikia glaustytis pečiais, o vairuotojui – teisintis, kad keleivio kelį netyčia palietė tik norėdamas pareguliuoti salono temperatūrą.
Pagaliau vairą galima reguliuoti ne tik pagal aukštį, bet ir pagal atstumą, o vairuotojo sėdynė taip pat turi aukščio reguliavimo funkciją. Tai, kas kituose automobiliuose jau seniai laikoma savaime suprantamu dalyku, „Spring“ yra visai reikšminga naujovė.
Vis dėlto sėdynės galėtų būti patogesnės. Joms trūksta šoninio prilaikymo, o dėl po grindimis sumontuotos baterijos tenka sėdėti labiau sulenktomis kojomis. Trumpose kelionėse po miestą tai didelių nepatogumų nesukelia, tačiau išsiruošus į ilgesnę kelionę patogesnės sėdėjimo padėties jau gali pritrūkti.
Užtat praktiškumu mažasis elektromobilis stebina. Vos 3,85 metro ilgio „Spring“ turi net 337 litrų bagažinę. Joje nesunkiai tilps pora vidutinio dydžio lagaminų, o prireikus pervežti ką nors didesnio galima nulenkti galinių sėdynių atlošus. Jie dabar padalyti santykiu 50:50, o bagažinės talpa padidėja iki 1 283 litrų.
Gamintojas pagalvojo ir apie smulkmenas. Bagažinės dugnas padalytas į dvi dalis, kad būtų patogiau pasiekti po juo esančią daiktadėžę, salone įrengta dar beveik 20 litrų talpos įvairių dėtuvių, o po priekiniu dangčiu papildomai galima užsisakyti 18 litrų talpos skyrių įkrovimo laidams.
Taigi, nors „Dacia“ taupymo pėdsakų čia netrūksta, ne visi jie reiškia, kad pirkėjas turi ko nors atsisakyti. Kai kurie sprendimai tiesiog leidžia tą patį darbą atlikti pigiau.
O štai didžiausias kompromisas, padėjęs išlaikyti nedidelę automobilio kainą, slepiasi po grindimis. Ten sumontuota baterija, kurios talpa šiuolaikinių elektromobilių fone atrodo gana kukliai.
Kodėl baterija tokia maža?
Pristatydami naująjį „Spring“, „Dacia“ atstovai pasidalijo gana iškalbinga statistika. Pasirodo, pirmosios kartos modelio savininkai per dieną vidutiniškai nuvažiuoja vos 34 kilometrus. Dar įdomiau, kad jų vidutinis važiavimo greitis taip pat siekia 34 km/val.
Kitaip tariant, didžiąją gyvenimo dalį šių automobilių savininkai praleidžia mieste, važinėdami iš namų į darbą, parduotuvę ar vežiodami vaikus į mokyklą. Ir nors „Spring“ dažniausiai perkamas kaip antrasis ar trečiasis šeimos automobilis, ilgainiui neretai tampa tuo, kuriuo naudojamasi dažniausiai.
Turint tokius duomenis, „Dacia“ sprendimas naujajame modelyje nemontuoti didesnės baterijos atrodo visai suprantamas. Kam vežiotis papildomus kilogramus ir už juos mokėti, jeigu didžiąją laiko dalį tos energijos atsargos taip ir liks nepanaudotos?
Todėl naujasis „Spring“ turi 27,5 kWh naudingosios talpos ličio geležies fosfato (LFP) bateriją. Jos elementai sumontuoti tiesiai į akumuliatoriaus korpusą, atsisakius atskirų modulių. Tokia konstrukcija leidžia sutaupyti vietos ir sumažinti gamybai reikalingų komponentų skaičių.
Mūsų klimatui svarbi ir kita naujovė – baterijos šildymo elementas. Jis padeda palaikyti tinkamesnę akumuliatoriaus temperatūrą įkrovimo metu, kai lauke spaudžia šaltis. Tai ypač aktualu nedideliems elektromobiliams, kurių baterijos žiemą gali gerokai lėčiau priimti energiją. Vis dėlto, dabar nuo teorijos pereikimė prie praktikos.
Pirmasis bandymas Portugalijoje parodė, kad mažasis elektromobilis gali būti stebėtinai taupus. Važiuojant mieste energijos sąnaudos siekė maždaug 14–15 kWh/100 km, o vingiuotuose užmiesčio keliuose, kuriuose netrūko įkalnių ir nuokalnių, jos dažniausiai sumažėdavo iki 12–13 kWh/100 km.
Taip, užmiestyje sąnaudos šį kartą buvo mažesnės nei mieste, tačiau šių bandymų rezultatų nereikėtų suprasti kaip pažado, kad kiekvieną kartą išvažiavę iš miesto pradėsite taupyti elektrą.
Iš kitų šalių atvykę žurnalistai sugebėjo pasiekti priešingus rezultatus ir mieste sugebėjo pasiekti 10–11 kWh/100 km sąnaudas, tad galutinis rodiklis, kaip ir bet kuriame kitame automobilyje, priklausys nuo jūsų dėšinės kojos sunkumu ir kiek turite kantrybės važiuoti ekonomiškai.
Vis dėlto, skaičiuojant pagal bandymo metu užfiksuotas 12–13 kWh/100 km sąnaudas, visiškai įkrauta baterija leistų nuvažiuoti maždaug 210–230 kilometrų.
Dabar prisiminkime tuos 34 kilometrus, kuriuos „Spring“ savininkai vidutiniškai įveikia per dieną. Vadinasi, tokiam vairuotojui vieno įkrovimo teoriškai pakaktų maždaug šešioms dienoms. Galiausiai, nemažai daliai pirkėjų visai gali užtekti „Spring“ prijungti prie įkrovimo stotelės vos kartą ar du per savaitę.
Juolab kad ir pats įkrovimas neturėtų kelti didelių rūpesčių. Standartiškai montuojamas 6,6 kW kintamosios srovės įkroviklis, leidžiantis baterijos įkrovą nuo 15 iki 80 proc. papildyti greičiau nei per tris valandas. Už papildomą mokestį galima užsisakyti 11 kW galios įkrovimą kintamąja srove ir 50 kW greitojo įkrovimo nuolatine srove galimybę. Pastaruoju atveju tam pačiam įkrovimui pakanka maždaug 28 minučių.
Žinoma, mėgstantiems spontaniškai išsiruošti į kitą Lietuvos galą tokia baterija gali pasirodyti pernelyg maža. Tačiau „Spring“ niekada nebuvo kuriamas tam, kad vienu ypu įveiktų kelis šimtus kilometrų greitkeliu.
Tai automobilis kasdienėms kelionėms, kurioms 200 kilometrų nuvažiuojamo atstumo dažniausiai yra daugiau nei pakankamai.
Ir atsižvelgiant į tai, „Dacia“ sprendimas buvo pamatuotas ir protingas. Užuot bandžiusi pagaminti mažą elektromobilį, galintį atlikti visas įmanomas užduotis, ji susitelkė į tas, kurias jo savininkai atlieka kasdien.
Tiesa, toks požiūris pasiteisina tik tuomet, jeigu automobilis išlieka pakankamai pigus. O čia naujasis „Spring“ gali susidurti su visai netikėta problema – konkurentu iš tos pačios automobilių grupės.
Grėsmė iš savų kiemo
Tas konkurentas – naujasis „Renault Twingo E-Tech“. Ir „Dacia“ vadovams jis turėtų kelti šiokį tokį galvos skausmą. Abu elektromobiliai sukurti ant tos pačios platformos, turi vienodos talpos baterijas ir panašias elektrines pavaras. Tačiau „Renault“ pasižymi keliais privalumais, dėl kurių dalis pirkėjų gali nuspręsti kiek plačiau atverti piniginę.
Pavyzdžiui, „Twingo“ galines sėdynes galima slankioti pirmyn ir atgal, todėl prireikus daugiau erdvės kojoms nebūtina aukoti visos bagažinės. Be to, jos reguliuojamos atskirai, tad vienoje pusėje galima patogiau įkurdinti keleivį, o kitoje – palikti daugiau vietos daiktams.
„Spring“ tokių gudrybių neturi, tačiau gali atsikirsti gerokai talpesne bagažine. Be to, kuklesnė įranga ir ne tokios įmantrios apdailos medžiagos nebūtinai yra trūkumas, jeigu ieškote ne prabangos, o nebrangaus automobilio kasdienėms kelionėms.
Vis dėlto įdomiausia dalis prasideda atsivertus kainoraščius. Pavyzdžiui, Prancūzijoje geriau sukomplektuotas „Spring Journey“ kainuoja 19 400 eurų, o bazinis „Twingo E-Tech Evolution“ – 19 490 eurų.
Žinoma, Lietuvoje situacija gali būti kitokia, mat nei „Dacia“, nei „Renault“ nėra paskelbusi šių modelių kainų mūsų šalies rinkai, tačiau „Spring“ ir „Twingo“ kainų palyginimas iškalbingas.
Kol renkatės pigiausią „Spring“ versiją, jo pranašumas gana aiškus. O pradėjus žymėti papildomos įrangos langelius atsiranda vis daugiau priežasčių pasidomėti, ką už panašią sumą siūlo „Renault“.
Ir štai čia slypi didžiausias naujojo „Spring“ iššūkis. Pirmtakui pakakdavo būti pigiausiam. Pirkėjai puikiai suprato, kad už nedidelę kainą teks susitaikyti su įvairiais trūkumais, tačiau dabar vien mažos kainos jau nebeužtenka, ypač kai už panašią sumą galima įsigyti modernesnį ir geriau įrengtą konkurentą. Laimei, „Dacia“ šįkart turi gerokai daugiau argumentų.
Naujasis „Spring“ tapo erdvesnis, stabilesnis ir malonesnis vairuoti. Jame esanti nedidelė baterija nepadarys įspūdžio mėgstantiems ilgas savaitgalio išvykas, tačiau kasdien važinėjant po miestą jos turėtų visiškai pakakti. O tokie sprendimai kaip išradingai sukonstruoti žibintai ar paprastesnė multimedijos sistema rodo, kad gamintojas vis dar moka taupyti ten, kur tai mažiausiai trukdo vairuotojui.
Trūkumų, žinoma, liko. „Spring“ nėra itin greitas, sėdynės galėtų būti patogesnės, o užmiestyje vis dar girdėti vėjo ir padangų triukšmas. Tačiau dabar tai veikiau priminimas, kad vairuoji nebrangų miesto elektromobilį, o ne nuolatinė priežastis gailėtis jį įsigijus.
Ir tai, ko gero, svarbiausias šio modelio pasiekimas. Pirmąjį „Spring“ dažnai tekdavo girti priduriant: „Už tokią kainą – visai neblogai.“ Su naujuoju taip teisintis jau nebereikia.
„Dacia Spring“ vizitinė kortelė:
- Elektros variklis: sinchroninis, su nuolatiniais magnetais
- Galia: 60 kW (80 AG)
- Sukimo momentas: 175 Nm
- Pavarų dėžė: vieno laipsnio
- Akumuliatorius: 27,5 kWh, ličio geležies fosfato (LFP)
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 245 km (WLTP)
- Vidutinės elektros sąnaudos: 12,9 kWh/100 km (WLTP)
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 12,1 sek.
- Įsibėgėjimas nuo 80 iki 120 km/val.: 10,3 sek.
- Didžiausias greitis: 130 km/val.
- Įkrovimas kintamąja srove (AC): 6,6 kW, pasirinktinai – 11 kW
- Greitasis įkrovimas (DC): iki 50 kW
- Įkrovimo trukmė nuo 15 iki 80 proc.: 2 val. 55 min. (7,4 kW), 1 val. 55 min. (11 kW) arba 28 min. (50 kW DC)
- Apsisukimo skersmuo: 9,87 m
- Pakaba: priekyje – „MacPherson“, gale – torsioninė sija
- Automobilio masė: nuo 1 212 kg
- Naudingoji apkrova: 351–378 kg
- Bagažinės talpa: 337 l
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