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„Dacia“ ruošia vieną pigiausių elektromobilių Europoje: štai ko atsisakys dėl mažos kainos

2026-09-30 16:58 / šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
2026-09-30 16:58
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Vos trijų metrų ilgio, keturvietis ir maždaug 11 tūkst. eurų kainuojantis elektromobilis netrukus turėtų pasirodyti visose „Dacia“ markės atstovybėse. Britų leidinio „Autocar“ žiniomis, bendrovė ruošiasi pradėti itin pigaus automobilio gamybą jau 2027 metais.

Dacia Hipster (nuotr. gamintojo)

Vos trijų metrų ilgio, keturvietis ir maždaug 11 tūkst. eurų kainuojantis elektromobilis netrukus turėtų pasirodyti visose „Dacia“ markės atstovybėse. Britų leidinio „Autocar“ žiniomis, bendrovė ruošiasi pradėti itin pigaus automobilio gamybą jau 2027 metais.

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„Autocar“ šaltinių teigimu, serijinis „Hipster“ turėtų būti gaminamas Kinijoje – Šijano gamykloje, kur iki šių metų vasaros buvo surenkama pirmosios kartos „Dacia Spring“.

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Kadangi naujos kartos modelio gamyba buvo perkelta į Slovėniją, gamintojas svarsto šią gamyklą išnaudoti „Dacia Hipster“ modelio gamybai. Be to, siekdama kiek įmanoma labiau sumažinti gamybos savikainą, „Dacia“ planuoja naujajame modelyje panaudoti „Spring“ elektros variklį, baterijos komponentus bei važiuoklės komponentus.

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Alternatyva didėjantiems automobiliams

„Hipster“ pirmą kartą pristatytas 2025 metų rudenį kaip itin paprasto ir pigaus miesto elektromobilio vizija. Jo ilgis siekia vos 3 metrus, plotis – 1,55 metro, o aukštis – 1,53 metro. Nepaisant tokių kuklių gabaritų, salone pavyko suformuoti keturias sėdimas vietas suaugusiems keleiviams.

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Keturis žmones į tokį mažylį pavyko sutalpinti dėl stačiakampį primenančios kėbulo formos, kuri leido ratus nustumti į pačius kampus, o priekinės ir galinės iškyšos praktiškai neegzistuoja.

Kai automobiliu važiuoja keturi žmonės, bagažinės tūris siekia 70 litrų, tačiau nulenkus galinę sėdynę kroviniams lieka net 500 litrų erdvė. Tai pasiekta dėl stačių kėbulo linijų ir vertikalių stiklų, leidžiančių iki paskutinio centimetro išnaudoti vidinį tūrį.

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Atsisakė visko, kas nėra būtina

Kurdama šį automobilį, „Dacia“ pasirinko griežto minimalizmo kelią. Koncepciniame modelyje sąmoningai atsisakyta įprastų durų rankenėlių – jas atstoja paprasti medžiaginiai dirželiai. Siekiant nenaudoti elektros varikliukų ir sunkių langų keltuvų mechanizmų, šoniniai langai stumdomi rankiniu būdu. 

Tokia pat filosofija vyrauja ir interjere. Automobilyje nėra integruoto brangaus multimedijos ekrano, nes jo funkciją atlieka vairuotojo išmanusis telefonas, įstatomas į specialų prietaisų skydelio laikiklį.

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Papildomam funkcionalumui užtikrinti sumontuota vienuolika firminių „YouClip“ tvirtinimo taškų, prie kurių galima fiksuoti gertuvės laikiklį, papildomą šviestuvą, nešiojamą garso kolonėlę ar kitus aksesuarus. Kiekviena atsisakyta detalė leido sumažinti ne tik automobilio svorį, bet ir galutines gamybos sąnaudas.

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Tai nebus tradicinis automobilis

Jeigu serijinis „Hipster“ išlaikys dabartinę projekto kryptį, jis nebus klasifikuojamas kaip įprastas lengvasis automobilis. Automobilį ketinama homologuoti pagal L7e kategorijos reikalavimus. Tokiam automobiliui pakanka iki 15 kW galios elektros variklio, o didžiausias greitis negali viršyti 90 km/val. „Autocar“ duomenimis, šiuo metu projektui numatyta maždaug 15 kWh talpos baterija.

Tokie parametrai iškart nubrėžia automobilio paskirtį. Jis orientuotas į kasdienį judėjimą mieste ir priemiesčiuose, visiškai atsisakant tolimų kelionių greitkeliais. Pristatydama koncepciją „Dacia“ rėmėsi statistika, rodančia, kad, pavyzdžiui, Prancūzijoje net 94 proc. vairuotojų per dieną nuvažiuoja mažiau nei 40 kilometrų.

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