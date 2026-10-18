Kiek automobilis bus vertas po ketverių metų? Šie modeliai nuvertėja mažiausiai

Vokietijos rinkos analitikų prognozės rodo, kad po ketverių metų vieni automobiliai teišlaiko maždaug pusę pradinės kainos, o kiti – apie 60 proc. ar net daugiau. Ir geriausiai pasirodo nebūtinai brangiausi modeliai.
Vokietijos rinkos tyrimų bendrovė „Bähr & Fess Forecasts“ kartu su „Focus Online“ nuo 2010 metų reguliariai skelbia automobilių likutinės vertės prognozes.
Skaičiuojama, kiek konkreti naujo automobilio versija, įsigyta už kainoraštyje nurodytą kainą, galėtų kainuoti po ketverių metų. Vertinant atsižvelgiama ir į konkrečiai automobilių klasei būdingą metinę ridą.
Daugiausia kainuoja pirmieji metai
Vidutiniškai skaičiuojant 15 tūkst. kilometrų metinę ridą, naujas automobilis per pirmuosius metus netenka apie 24,2 proc. vertės. Vėlesniais metais nuvertėjimas gerokai sulėtėja ir vidutiniškai siekia dar maždaug 5–6 proc. per metus.
Tai viena priežasčių, kodėl vos kelerių metų naudotas automobilis finansiškai gali būti patrauklesnis už naują. Didžiausią pirminio nuvertėjimo dalį jau būna prisiėmęs pirmasis savininkas.
Vis dėlto šis vidurkis neleidžia tiksliai prognozuoti konkretaus automobilio vertės. Jai įtakos turi modelio paklausa, variklis, komplektacija, rida, techninė būklė, gamintojo reputacija ir net tai, kokios nuolaidos buvo taikomos naujiems to paties modelio automobiliams.
Procentai ir eurai pasakoja skirtingas istorijas
„Bähr & Fess“ automobilius vertina dviem būdais. Pirmasis parodo, kokią naujo automobilio kainos dalį modelis turėtų išlaikyti po ketverių metų. Antrasis – kiek eurų savininkas per tą laiką praras.
Pavyzdžiui, 30 tūkst. eurų kainuojantis automobilis, išlaikęs 60 proc. vertės, praras 12 tūkst. eurų. Tuo metu 15 tūkst. eurų kainuojantis automobilis, išlaikęs tik 50 proc., savininkui ilgalaikėje perspektyvoje atsieis 7,5 tūkst. eurų.
„Mini“ pirmauja procentais, „Dacia“ – eurais
Mažųjų automobilių klasėje geriausiai vertę išlaikyti turėtų „Mini Cooper C Steptronic“. Analitikai prognozuoja, kad po ketverių metų jis bus vertas 60,4 proc. pradinės 27 200 eurų kainos.
Antroje vietoje – „Audi A1 Sportback“ su 54,3 proc., trečioje – „Volkswagen Polo“ su 54,2 proc. Tačiau skaičiuojant prarastus eurus rezultatas visiškai kitoks.
12 490 eurų Vokietijoje kainavusiam „Dacia Sandero“ prognozuojama 52,7 proc. likutinė vertė. Per ketverius metus jis prarastų apie 5 904 eurus – mažiausiai tarp visų „Bähr & Fess“ tyrime vertintų automobilių.
„Dacia Jogger“ lenkia ir „Audi“, ir „Mercedes-Benz“
Dar įdomesni rezultatai kompaktinių automobilių klasėje. Čia „Dacia Jogger TCe“ prognozuojama 54,6 proc. likutinė vertė. „Audi A3 Sportback“ rodiklis siekia 53,1 proc., o „Mercedes-Benz CLA“ – 51,7 proc.
Panaši situacija matyti tarp mažųjų SUV. Pagal išlaikytą pradinės kainos dalį pirmauja „Audi Q2“ – jam po ketverių metų prognozuojama 58,7 proc. likutinė vertė.
„Dacia Duster Eco-G“ atsilieka vos vienu procentiniu punktu – jo prognozė siekia 57,7 proc.
Tačiau nuvertėjimą vertinant eurais būtent „Duster“ nuvertėja mažiausiai. Automobilio išliekamoji vertė per ketverius metus sumažės apie 8 041 eur.
Vidutinio dydžio SUV grupėje didžiausia likutinė vertė prognozuojama „Škoda Kodiaq 1.5 TSI“ – 58,4 proc.
„Mercedes-Benz GLC Coupé“ užima antrą vietą su 57,9 proc., o „Dacia Bigster“ – trečią su 56,3 proc.
Įvertino ir elektromobilius
2025 metų „Bähr & Fess“ prognozėje daugiausia pradinės vertės po ketverių metų turėtų išlaikyti „Tesla Model Y“ – 55,2 proc.
Nedaug nuo jo atsilieka elektrinis „Porsche Macan“ – 55 proc., o „Mini Aceman SE“ prognozuojama 52,2 proc. likutinė vertė.
Visai kita situacija skaičiuojant eurus. Čia pirmauja vienas pigiausių elektromobilių – „Dacia Spring“, kuriam prognozuojamas 9 672 eurų nuvertėjimas.
Rodo tą pačią tendenciją
Įdomu tai, kad panašų vaizdą parodė ir naujausias, 2026 metų spalio 15 dieną paskelbtas „Auto Bild“ ir „JD Power Schwacke“ tyrimas.
„Schwacke“ skaičiuoja prognozuojamą automobilių atpirkimo kainą po trijų metų ir 60 tūkst. kilometrų.
Šiemet mažųjų automobilių kategoriją laimėjo „Dacia Sandero Stepway“, kuriam prognozuojama 61,9 proc. likutinė vertė.
Dar geriau pasirodė septynvietis „Dacia Jogger“. Tyrimo autoriai prognozuoja, kad po trijų metų „Dacia Jogger“ išlaikys net net 65,2 proc. savo pradinės vertės.
Kompaktinių automobilių grupėje pirmauja „Audi A3“ su 54,3 proc., kompaktiškų SUV – „Toyota RAV4“ su 61 proc., o didesnių SUV kategorijoje „Mercedes-Benz G“ klasė išlaiko net 69,5 proc. vertės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!