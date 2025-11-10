Naudoto elektromobilio baterijos būklė: ką verta žinoti prieš perkant?

Šiuolaikiniai elektromobiliai gerokai lenkia anuometinius – jau ir antrinėje rinkoje galima nesunkiai rasti tokių modelių, kurie kone visomis savybėmis pranoksta „pirmos kartos mohikanus“, tuomet palikusius tokį gilų įspūdį. O ką svarbu žinoti prieš įsigyjant tokį elektromobilį?
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Straipsnio autorius – Dainius Jakas.
Pardavimas auga kaip ant mielių
Lietuvoje naudotų elektromobilių pardavimas auga it ant mielių. „Regitros“ duomenimis, nuo 2019 metų pradžios iki 2025-ųjų spalio bendras elektromobilių skaičius šalyje išaugo nuo beveik tūkstančio iki daugiau nei 21 tūkst. Šiemet registruojamų elektromobilių proporcijos pasiskirsto taip: 36 proc. sudaro nauji modeliai, o 64 proc. – naudoti. Panašiai, kaip ir vidaus degimo varikliais varomų automobilių rinkoje.
Pagrindiniu dar spartesnio augimo stabdžiu vis dar išlieka ribota naudotų modelių įvairovė, palyginti su benzininių ar dyzelinių automobilių pasiūla. Be to, pirkdami naudotą elektromobilį susiduriame su naujais iššūkiais, kurių vidaus degimo variklius turinčios transporto priemonės neturėjo. Vienas svarbiausių klausimų – baterijos būklė. Nuo to priklauso ne tik tai, kiek kilometrų galėsite nuvažiuoti, bet ir kiek metų džiaugsitės patikimu bei tikrai smagiu pirkiniu.
Baterija sudaro nemenką dalį viso elektromobilio vertės, tad kai kuriais atvejais būtent jos būklė gali lemti, ar naudotas elektromobilis dar gali tarnauti kaip transporto priemonė, ar geriau būtų jo dalis pritaikyti kitiems tikslams.
Pradedantiesiems elektromobilių vairuotojams verta įsidėmėti trumpinį „SoH“. Tai – baterijos būklės rodiklis (angl. State of Health), nurodantis, kiek procentų pradinės gamyklinės talpos baterija išlaikė po eksploatacijos. Jei SoH siekia 90 proc., galima sakyti, kad baterija dar „jauna“, o jei šis rodiklis krenta žemiau 75 proc. – vertėtų įvertinti tolesnį naudojimą bei nuvažiuojamą atstumą ar tikėtiną baterijos keitimą netolimoje ateityje.
Tam, kad geriau suprastumėte apie ką kalbama, pasidairykite po savo išmaniojo telefono nustatymus – tikėtina, ten rasite analogišką baterijos sveikatos rodmenį. Prisiminkite, kiek ilgai telefonas veikdavo ką tik įsigytas ir kaip sparčiai išsikrauna dabar. Panašiai veikia ir elektromobilio baterija, tik ji „sensta“ lėčiau nei nedidelė mobiliojo telefono baterija.
Sveikatos patikra
Kaip tiksliai nustatyti elektromobilio baterijos būklę? Pardavėjas gali pasakyti bet ką – juk žodžiai nematuojami procentais ar kilovatvalandėmis. Galiausiai pats pardavėjas nebūtinai gali žinoti tikslų baterijos likučio rodiklį.
Šiuolaikiniuose elektromobiliuose – nuo „Kia EV3“, EV6 ir EV9 iki „Tesla Model 3“, BMW „i“ serijos ar „Polestar“ modelių – įdiegtos pažangios baterijų valdymo sistemos, kurios nuolat vertina SoH. Jų kompiuteriai analizuoja įtampos, srovės, temperatūros bei vidinės varžos duomenis, tačiau, dažniausiai šie rodikliai nėra matomi vairuotojui.
Perkant naudotą elektromobilį visada rekomenduojama pardavėjo prašyti diagnostikos ataskaitos, atliktos autorizuotame servise arba trečiųjų šalių specialistų su specialia įranga. Tokią diagnostiką atlikti ir jos rezultatus klientui pateikti gali dauguma populiarių elektromobilių gamintojų, tokių kaip, pavyzdžiui, „Kia“, „Nissan“, „Volvo“ ar „Mercedes-Benz“.
Kaip tai atrodo praktikoje? Pirmas žingsnis – pardavėjo visada klauskite baterijos SoH likučio bei jo patvirtinimo. Jei jo nėra ar pardavėjas vengia jį pateikti – tai pirmas signalas stabtelėti ir gerai apgalvoti pirkinį. Tiesa, vien baterijos „sveikatos“ – SoH rodmenų nepakanka. Verta pasidomėti baterijos naudojimo istorija, ypač – greitojo ir lėtojo įkrovimo sesijų kiekiu ir jų santykiu. Pernelyg dažnas greitasis įkrovimas tiesiogine srove (DC), ypač esant aukštai aplinkos temperatūrai, gali ilgainiui pažeisti baterijos celes ir gerokai sumažinti jos talpą, lyginant su mažiau tokių įkrovimų turėjusia baterija.
Sveiku laikomas toks įkrovimo balansas, kai greitajam įkrovimui tenka ne daugiau kaip 20 proc. visų įkrovimų. „TÜV Rheinland“ ir „AVILOO“ testavimo kompanijos duomenys rodo, kad sparčiojo įkrovimo daliai sudarant apie 60 proc., baterijos talpa po 1 000 įkrovimo ciklų gali sumažėti vidutiniškai 10–15 proc.
Baterijos senėjimo tempas
Europos automobilių rinkos tyrimai rodo, kad vidutinis baterijos talpos netekimas siekia apie 2 proc. per metus. Žinoma, šis skaičius priklauso nuo eksploatacijos niuansų.
Baterijos likučiui gan didelę reikšmę turi klimato sąlygos. Pavyzdžiui, Norvegijoje, kur elektromobilių populiarumas ypač didelis, nustatyta, kad švelniame bei šaltesniame klimate „gyvenančios“ ir saikingai įkraunamos sparčiuoju būdu baterijos net ir po penkerių metų išlaiko apie 90 proc. pradinės talpos. Lietuvoje situacija panaši – šaltesnis klimatas leidžia tikėtis ilgesnio baterijų gyvavimo.
Karštesnio klimato šalyse situacija kiek kitokia – ten talpos mažėjimas vyksta sparčiau. Į Lietuvą gan dažnai importuojami naudoti elektromobiliai iš šiltesniu klimatu pasižyminčių šalių, tad papildomu privalumu pirkėjui tampa skysčiu aušinamos baterijos. Jos nėra retenybė net tarp senesnių modelių, tokių kaip „Kia Niro EV“, antrosios kartos „Kia e-Soul“, „BMW i3“ ar „Peugeot e-208“. Modeliai turintys tik pasyviai aušinamas baterijas, pavyzdžiui, „Nissan Leaf“ ar „Volkswagen e-Golf“, tokiame klimate kenčia labiausiai, tad juos reiktų rinktis ypač atidžiai.
Kitas svarbus aspektas – garantija. Europoje vienus ilgiausių garantinių įsipareigojimų siūlo „Kia“ – 7 metų arba 150 tūkst. kilometrų garantija visam automobiliui. Aukštos įtampos baterijoms visoje Europos Sąjungoje taikoma privaloma 8 metų arba 160 tūkst. kilometrų garantija, įsipareigojant, kad baterijos talpa nenukris žemiau 70 proc.
Ar labai rizikuoja naudoto elektromobilio pirkėjas? „Recurrent“ – bendrovė, stebinti dešimtis tūkstančių realių elektromobilių – pateikia tokį skaičių – jei neįskaičiuosime masinių atšaukimų, 2011–2024 m. laikotarpiu buvo pakeista vos apie 2,5 proc. elektromobilių baterijų. Elektromobiliai, gaminti nuo 2016 metų, yra kur kas atsparesni ir dažniausiai neturi problemų, atsirandančių garantiniu laikotarpiu.
Vidutinis elektromobilių baterijų dydis nuo 2015 iki 2022 metų padidėjo net 122 proc. O tai reiškia, kad šiuolaikinės baterijos gali prarasti didesnę talpos dalį, bet vis dar išlikti puikiai naudojamos. Sutikite – 30 proc. nuo 100 kilometrų ridos viena įkrova yra tikrai ne tas pats, kas tie patys 30 proc., bet nuo 400 kilometrų ribos.
Taigi, rinkdamiesi naudotą elektromobilį, visuomet įvertinkite baterijos SoH rodiklį, įkrovimo ir eksploatacijos istoriją ir drąsiai pardavėjo prašykite diagnostikos duomenų. Naudotas elektromobilis gali tapti puikiu bei džiuginančiu pirkiniu, jei žinote, į ką atkreipti dėmesį jį įsigyjant.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!