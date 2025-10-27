Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Milžiniška investicija Kaune: „Scania“ atidarė vieną moderniausių sunkvežimių centrų Baltijos šalyse

2025-10-27 09:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 09:02

Kauno rajone, Domeikavos seniūnijoje, oficialiai atidarytas naujas „Scania“ pardavimų ir paslaugų centras – daugiau nei 13 mln. eurų vertės investicija, žyminti ne tik Švedijos milžinės plėtrą, bet ir nustatanti naujus kokybės bei tvarumo standartus visam Baltijos regiono sunkiojo transporto aptarnavimo sektoriui.

Naujas „Scania“ paslaugų ir aptarnavimo centras (nuotr. Organizatorių)

Ši investicija Žemaitkiemio kaime – neatsitiktinė. Lietuva yra šešta pagal dydį „Scania" rinka Europoje, o Kauno regionas – strategiškai svarbus transporto mazgas. Augantys sunkiojo transporto srautai ir klientų lūkesčiai reikalavo modernaus centro, galinčio užtikrinti aukščiausio lygio paslaugas.

0

Ši investicija Žemaitkiemio kaime – neatsitiktinė. Lietuva yra šešta pagal dydį „Scania“ rinka Europoje, o Kauno regionas – strategiškai svarbus transporto mazgas. Augantys sunkiojo transporto srautai ir klientų lūkesčiai reikalavo modernaus centro, galinčio užtikrinti aukščiausio lygio paslaugas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Naujasis 3500 kv. metrų ploto kompleksas veiks „vieno langelio“ principu – čia bus vykdoma naujų ir naudotų sunkvežimių bei jų dalių prekyba, teikiamos finansavimo paslaugos. Moderniame servise įrengta net 20 remonto vietų, kuriose vienu metu bus galima aptarnauti ne tik „Scania“ sunkvežimius, bet ir antstatus bei puspriekabes.

Centre taip pat veiks specializuotas autoįvykių remonto centras, atliekantis sudėtingus geometrijos atstatymo ir kėbulo tiesinimo darbus. Planuojama, kad per metus centre apsilankys daugiau nei 10 000 transporto priemonių.

Kuriant centrą, ypatingas dėmesys skirtas tvarumui ir energetiniam efektyvumui. Projektą įgyvendinusios ir jį projektavusios bendrovės „Sweco Lietuva“ vadovas Liudas Zalunskis pabrėžė, kad siekiant sumažinti CO₂ pėdsaką, buvo suprojektuotas geoterminis šildymas bei vėsinimas ir įrengta saulės elektrinė, patenkinsianti didžiąją dalį elektros poreikio.

„Projektas visiškai įgyvendintas taikant BIM modelį, kas užtikrins sklandžią plėtrą ateityje“, – pažymėjo L. Zalunskis.

„Pagrindinis tikslas visuomet buvo klientai. Nauji „Scania“ namai atsirado vardan jūsų“, – atidarymo metu kalbėjo „Scania Lietuva“ generalinis direktorius Darius Snieška.

Statybos darbus atlikusios bendrovės „Autokaustos“ vadovas Juozas Kriaučiūnas džiaugėsi, kad pasaulinio lygio gamintoja pasirinko vietos rangovą: „Tai mums – patvirtinimas, kad kasdienės pastangos užtikrinti aukščiausią kokybę leidžia dirbti su pirmaujančiomis Skandinavijos įmonėmis“.

