  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Kviečia į daugiau nei 1000 kilometrų kelionę aplink Baltijos šalis: leis unikaliu būdu išbandyti automobilius

2025-11-21 17:06
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 17:06

Amber Coast Tour 2026 pristatymo renginys (nuotr. Organizatorių)
13

Automobilių entuziastų komanda „The Boosters“, šią vasarą Marijampolėje surengusi didelio atgarsio sulaukusią parodą, plečia savo veiklos geografiją ir formatą. Organizatoriai pristatė ambicingą projektą – pirmąjį aukštos klasės turą per Baltijos šalis „Amber Coast Tour 2026“, kurio maršrutas drieksis ne tik vaizdingais keliais, bet ir oro uosto teritorija.

0

Lapkričio 15 d. „Classic Car Loft“ erdvėje pristatytas projektas siekia suvienyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos automobilių bendruomenes. Pasak „The Boosters“ įkūrėjo Lino Matulio, idėja gimė iš asmeninės patirties dalyvaujant prestižiniuose „Gran Turismo“ serijos renginiuose Europoje.

Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai" rubrikoje.

„Sukaupę tarptautinę patirtį, supratome, kaip turi atrodyti aukščiausios klasės renginys, ir nusprendėme šį formatą pritaikyti Baltijos regionui“, – teigė L. Matulis.

Nuo Palangos iki Talino – per 5 dienas

Didysis turas suplanuotais 2026 metų rugpjūčio 10–14 dienomis. Penkias dienas truksiančios kelionės metu dalyviai įveiks 1162 kilometrus ir aplankys devynias skirtingas lokacijas trijose valstybėse.

Startas numatytas Palangoje, tačiau vienas įspūdingiausių turo akcentų laukia antrąją dieną Latvijoje. Dalyviams bus atvertas Ventspilio tarptautinis oro uostas. Čia vairuotojai galės saugiai išbandyti savo automobilių dinamiką uždaroje teritorijoje, o pietūs bus patiekti tiesiog ant lėktuvų kilimo ir tūpimo tako.

Toliau maršrutas drieksis per Jūrmalą ir Rundalės rūmus, kur numatyta kultūrinė programa. Trečioji diena dalyvius nuves į Tartu (Estija), vėliau – į istorinį pasienio miestą Narvą, o didysis finišas įvyks Estijos sostinėje Taline.

Organizatoriai pabrėžia, kad „Amber Coast Tour“ nėra lenktynės. Tai – gyvenimo būdo renginys, kurio tikslas – mėgautis vairavimu kokybiškais keliais, gastronomija ir bendraminčių kompanija, laikantis saugaus eismo principų.

