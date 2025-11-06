„Night Drift Fest“ kviečia į „Nemuno žiedą“: šoninio slydimo treniruotės vyks ir sutemus

Renginio dienos grafikas prasidės 11 valandą ryto, kai bus atveriami vartai. Po vidudienio, 12 val., numatytas oficialus startas – dalyvių techninė komisija ir privalomas instruktažas.
Iškart po jo, 12:30 val., trasoje prasidės pirmoji keturių valandų trukmės laisvųjų treniruočių sesija, kuri vyks „Varlinyko“ konfigūracijoje ir tęsis iki 16:30 val.
Popietinę programą pakeis vakarinė dalis, kurią pradės lazerių ir dūmų šou. Vėliau, 19 val., suplanuotas trumpas dalyvių paradas, skirtas renginį įamžinti atvykstantiems fotografams ir operatoriams.
Pagrindinis vakaro veiksmas, treniruotės tamsoje, startuos 19:30 val. ir vyks iki pat renginio pabaigos 22 valandą. Organizatoriai taip pat praneša, kad viso renginio metu bus užtikrintas muzikinis fonas.
Paskelbtos ir dalyvavimo sąlygos. Vairuotojams startinis mokestis siekia 50 eurų – į šią kainą įskaičiuojamas patekimas ne tik pačiam dalyviui, bet ir dviem komandos nariams.
Žiūrovams apsilankymas renginyje kainuos 3 eurus, o mokestis bus renkamas vietoje, prie įėjimo į serviso zoną. Vaikams iki 7 metų įėjimas nemokamas.
Dalyvių registracija vykdoma užpildant organizatorių paruoštą formą.
