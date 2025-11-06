 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Night Drift Fest“ kviečia į „Nemuno žiedą“: šoninio slydimo treniruotės vyks ir sutemus

2025-11-06 21:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 21:00

Šį šeštadienį, lapkričio 8 dieną, šoninio slydimo entuziastai kviečiami į „Nemuno žiedą“. Čia, visiems gerai žinomoje „Šėryklos“ trasoje, komanda „Side Way Saints“ organizuoja visos dienos renginį „Night Drift Fest“. Kaip ir sufleruoja pavadinimas, organizatoriai žada aktyvią programą, apimančią tiek dienines, tiek vakarines treniruotes, kurios tęsis iki vėlaus vakaro.

Paulius Petrauskas „drifto“ varžybose (nuotr. komandos archyvo)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Renginio dienos grafikas prasidės 11 valandą ryto, kai bus atveriami vartai. Po vidudienio, 12 val., numatytas oficialus startas – dalyvių techninė komisija ir privalomas instruktažas.

Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.

Iškart po jo, 12:30 val., trasoje prasidės pirmoji keturių valandų trukmės laisvųjų treniruočių sesija, kuri vyks „Varlinyko“ konfigūracijoje ir tęsis iki 16:30 val.

Popietinę programą pakeis vakarinė dalis, kurią pradės lazerių ir dūmų šou. Vėliau, 19 val., suplanuotas trumpas dalyvių paradas, skirtas renginį įamžinti atvykstantiems fotografams ir operatoriams.

Pagrindinis vakaro veiksmas, treniruotės tamsoje, startuos 19:30 val. ir vyks iki pat renginio pabaigos 22 valandą. Organizatoriai taip pat praneša, kad viso renginio metu bus užtikrintas muzikinis fonas.

Paskelbtos ir dalyvavimo sąlygos. Vairuotojams startinis mokestis siekia 50 eurų – į šią kainą įskaičiuojamas patekimas ne tik pačiam dalyviui, bet ir dviem komandos nariams.

Žiūrovams apsilankymas renginyje kainuos 3 eurus, o mokestis bus renkamas vietoje, prie įėjimo į serviso zoną. Vaikams iki 7 metų įėjimas nemokamas.

Dalyvių registracija vykdoma užpildant organizatorių paruoštą formą. 

