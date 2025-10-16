Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Naktinės lenktynės ir čempionų kova: „Nemuno žiede“ – griausmingas sezono finalas

2025-10-16 11:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 11:21

Po septynerių metų pertraukos į „Nemuno žiedą“ grįžta magija – naktinės lenktynės. Šį šeštadienį, spalio 18 dieną, finalinis „Ring Challenge“ etapas vainikuos ne tik savo čempionus, bet ir visą Lietuvos žiedinių lenktynių sezoną. O kulminacija bus išties ypatinga: dviejų su puse valandos ištvermės lenktynės, kurios prasidės leidžiantis saulei ir finišuos visiškoje tamsoje.

„Ring Challenge“ lenktynės (nuotr. Organizatorių)

Po septynerių metų pertraukos į „Nemuno žiedą“ grįžta magija – naktinės lenktynės. Šį šeštadienį, spalio 18 dieną, finalinis „Ring Challenge“ etapas vainikuos ne tik savo čempionus, bet ir visą Lietuvos žiedinių lenktynių sezoną. O kulminacija bus išties ypatinga: dviejų su puse valandos ištvermės lenktynės, kurios prasidės leidžiantis saulei ir finišuos visiškoje tamsoje.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors paskutinį kartą naktinės lenktynės Kačerginėje vyko dar 2018-aisiais, organizatoriai nusprendė atgaivinti šį unikalų formatą. „Iš pradžių galvojome išbraukti ištvermės lenktynes dėl anksti temstančio laiko, tačiau prisiminus, koks tai ypatingas reginys, nusprendėme geriau pasirūpinti apšvietimu“, – pasakojo „Ring Challenge“ organizatorė Ugnė Rukšėnaitė. Specialūs prožektoriai apšvies svarbiausius trasos posūkius, tačiau didžioji dalis žiedo skendės tamsoje, tapdama tikru iššūkiu pilotams.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA

Tačiau prieš naktinę kulminaciją, trasoje virs kur kas svarbesnė drama – paaiškės Lietuvos žiedinių lenktynių B lygos ir „Time Attack“ čempionai. O čia intrigos netrūksta.

Didžiausios aistros laukiamos sprinto GT klasėje, kur tris lyderius – Karolį Blėdį, Vilių Reškevičių ir Aivarą Remeiką – skiria vos vienas taškas. Ne mažesnė įtampa ir „BMW2500 Cup“ įskaitoje, kur lyderis Algirdas Plečkaitis turės atlaikyti Sauliaus Jonaičio ir Aurimo Urbonavičiaus spaudimą.

REKLAMA
REKLAMA

Ne ką mažiau dramos laukia ir „Time Attack“ serijoje. SGC-2 klasėje du lyderiai, Lukas Staškūnas ir Vytenis Butkevičius, turi po lygiai taškų, o jiems į nugarą kvėpuoja trečias varžovas Artūras Kazakauskas. Identiška situacija ir SGC-4 klasėje, kur dėl titulo peilis į peilį stos Daumantas Vitkevičius ir Laisvidas Strikša.

Situaciją dar labiau komplikuos ir būrys greitų naujokų bei į trasą sugrįžtančių sportininkų, tokių kaip Darius Kliaudaitis, Mindaugas Dereška ar Dovydas Najus, galinčių atimti gyvybiškai svarbius taškus iš pretendentų į titulą.

Galiausiai, 17 valandą, visą dieną trukusį veiksmą vainikuos dviejų su puse valandos trukmės ištvermės lenktynės. Tai – ypatingas iššūkis pilotams, kurie turės prisitaikyti prie kintančių sąlygų: pradėti lenktynes dieną, o finišuoti visiškoje tamsoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų