Naktinės lenktynės ir čempionų kova: „Nemuno žiede“ – griausmingas sezono finalas

Nors paskutinį kartą naktinės lenktynės Kačerginėje vyko dar 2018-aisiais, organizatoriai nusprendė atgaivinti šį unikalų formatą. „Iš pradžių galvojome išbraukti ištvermės lenktynes dėl anksti temstančio laiko, tačiau prisiminus, koks tai ypatingas reginys, nusprendėme geriau pasirūpinti apšvietimu“, – pasakojo „Ring Challenge“ organizatorė Ugnė Rukšėnaitė. Specialūs prožektoriai apšvies svarbiausius trasos posūkius, tačiau didžioji dalis žiedo skendės tamsoje, tapdama tikru iššūkiu pilotams.
Tačiau prieš naktinę kulminaciją, trasoje virs kur kas svarbesnė drama – paaiškės Lietuvos žiedinių lenktynių B lygos ir „Time Attack“ čempionai. O čia intrigos netrūksta.
Didžiausios aistros laukiamos sprinto GT klasėje, kur tris lyderius – Karolį Blėdį, Vilių Reškevičių ir Aivarą Remeiką – skiria vos vienas taškas. Ne mažesnė įtampa ir „BMW2500 Cup“ įskaitoje, kur lyderis Algirdas Plečkaitis turės atlaikyti Sauliaus Jonaičio ir Aurimo Urbonavičiaus spaudimą.
Ne ką mažiau dramos laukia ir „Time Attack“ serijoje. SGC-2 klasėje du lyderiai, Lukas Staškūnas ir Vytenis Butkevičius, turi po lygiai taškų, o jiems į nugarą kvėpuoja trečias varžovas Artūras Kazakauskas. Identiška situacija ir SGC-4 klasėje, kur dėl titulo peilis į peilį stos Daumantas Vitkevičius ir Laisvidas Strikša.
Situaciją dar labiau komplikuos ir būrys greitų naujokų bei į trasą sugrįžtančių sportininkų, tokių kaip Darius Kliaudaitis, Mindaugas Dereška ar Dovydas Najus, galinčių atimti gyvybiškai svarbius taškus iš pretendentų į titulą.
Galiausiai, 17 valandą, visą dieną trukusį veiksmą vainikuos dviejų su puse valandos trukmės ištvermės lenktynės. Tai – ypatingas iššūkis pilotams, kurie turės prisitaikyti prie kintančių sąlygų: pradėti lenktynes dieną, o finišuoti visiškoje tamsoje.
