Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

„Ring Challenge“ finale – nemokamas lenktynių inžinierius naujokams: atskleis profesionalų paslaptis

2025-10-11 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 15:05

Sekantį savaitgalį, spalio 18 dieną, „Nemuno žiedo“ trasoje vyks finalinis „Ring Challenge“ etapas, tradiciškai suburiantis tiek profesionalius lenktynininkus, tiek pirmuosius žingsnius sporte žengiančius entuziastus. Būtent pastariesiems organizatoriai paruošė išskirtinę dovaną – visą dieną dalyvius nemokamai konsultuos daugkartinis čempionas ir lenktynių inžinierius Tomas Jatkevičius.

Ring Challenge varžybos (nuotr. Organizatorių)

Sekantį savaitgalį, spalio 18 dieną, „Nemuno žiedo“ trasoje vyks finalinis „Ring Challenge“ etapas, tradiciškai suburiantis tiek profesionalius lenktynininkus, tiek pirmuosius žingsnius sporte žengiančius entuziastus. Būtent pastariesiems organizatoriai paruošė išskirtinę dovaną – visą dieną dalyvius nemokamai konsultuos daugkartinis čempionas ir lenktynių inžinierius Tomas Jatkevičius.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šio renginio, jungiančio skirtingo lygio čempionatus, filosofija visada buvo auginti bendruomenę. „Norime, kad profesionalai padėtų naujokams, kad visi augtų kartu. Tomo idėja pasiūlyti lenktynių inžinieriaus paslaugas visiems puikiai atitiko mūsų požiūrį“, – džiaugėsi organizatorė Ugnė Rukšėnaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA

Būtent T. Jatkevičius, pats puikiai žinantis pergalės skonį, ir taps tuo „slaptuoju ginklu“ mėgėjams. Jis padės išspręsti sudėtingiausius techninius galvosūkius: nuo pakabos reguliavimo ir stabdžių parinkimo iki geriausių važiavimo trajektorijų.

Bene vertingiausia pagalba – patarimai dėl padangų slėgio. „Tai individualus dalykas, priklausantis nuo daugybės faktorių. Komandos šią informaciją saugo kaip didžiausią paslaptį, o aš ja dalinsiuosi su visais, norinčiais pagreitėti“, – teigia T. Jatkevičius.

REKLAMA
REKLAMA

Idėja jau buvo sėkmingai išbandyta anksčiau. „Ankstesniame etape teko gelbėti vieną „Porsche“ pilotą, kuriam dingo stabdžiai, o kito dalyvio automobilį net pats išbandžiau trasoje, kad nustatyčiau valdymo problemas“, – pasakoja inžinierius. Šįkart jo pagalba bus oficiali ir prieinama visą dieną.

Iniciatyva suteikti nemokamą inžinieriaus pagalbą „Ring Challenge“ finale – tai puikus pavyzdys, kaip mažinti atskirtį tarp profesionalų ir mėgėjų automobilių sporte.

Tai ne tik padės naujokams greičiau tobulėti ir išvengti brangių klaidų, bet ir stiprina bendruomeniškumo jausmą, kuris yra bet kurio sėkmingo renginio pagrindas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų