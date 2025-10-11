„Ring Challenge“ finale – nemokamas lenktynių inžinierius naujokams: atskleis profesionalų paslaptis

Šio renginio, jungiančio skirtingo lygio čempionatus, filosofija visada buvo auginti bendruomenę. „Norime, kad profesionalai padėtų naujokams, kad visi augtų kartu. Tomo idėja pasiūlyti lenktynių inžinieriaus paslaugas visiems puikiai atitiko mūsų požiūrį“, – džiaugėsi organizatorė Ugnė Rukšėnaitė.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Būtent T. Jatkevičius, pats puikiai žinantis pergalės skonį, ir taps tuo „slaptuoju ginklu“ mėgėjams. Jis padės išspręsti sudėtingiausius techninius galvosūkius: nuo pakabos reguliavimo ir stabdžių parinkimo iki geriausių važiavimo trajektorijų.
Bene vertingiausia pagalba – patarimai dėl padangų slėgio. „Tai individualus dalykas, priklausantis nuo daugybės faktorių. Komandos šią informaciją saugo kaip didžiausią paslaptį, o aš ja dalinsiuosi su visais, norinčiais pagreitėti“, – teigia T. Jatkevičius.
Idėja jau buvo sėkmingai išbandyta anksčiau. „Ankstesniame etape teko gelbėti vieną „Porsche“ pilotą, kuriam dingo stabdžiai, o kito dalyvio automobilį net pats išbandžiau trasoje, kad nustatyčiau valdymo problemas“, – pasakoja inžinierius. Šįkart jo pagalba bus oficiali ir prieinama visą dieną.
Iniciatyva suteikti nemokamą inžinieriaus pagalbą „Ring Challenge“ finale – tai puikus pavyzdys, kaip mažinti atskirtį tarp profesionalų ir mėgėjų automobilių sporte.
Tai ne tik padės naujokams greičiau tobulėti ir išvengti brangių klaidų, bet ir stiprina bendruomeniškumo jausmą, kuris yra bet kurio sėkmingo renginio pagrindas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!