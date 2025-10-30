Po 7 mėnesių kovos paaiškėjo Plytinės kartodromo čempionato nugalėtojai: juos skyrė vos vienas taškas

Per septynis etapus šiose, analogų neturinčiose varžybose Vilniuje, savo jėgas išbandė beveik 300 greičio entuziastų – skaičius, rodantis neblėstantį šios automobilių sporto šakos populiarumą.
Po įtemptų finalinių kovų paaiškėjo čempionai visose svorio ir patirties kategorijose, o kai kuriose iš jų nugalėtoją lėmė vos vienas taškas ar net greičiausias ratas.
Šis čempionatas išsiskiria ne tik dalyvių gausa, bet ir unikaliu formatu. Siekiant kuo sąžiningesnės kovos, dalyviai skirstomi pagal svorį į tris kategorijas (S – iki 65 kg, L – 65-85 kg, XL – virš 85 kg), o papildomai – į PRO (patyrusių) ir AM (mėgėjų) grupes. Prieš kiekvieną važiavimą dalyvių svoris kartu su kartingu yra suvienodinamas pridedant svorius, taip eliminuojant svorio skirtumų įtaką rezultatui.
„Labai džiaugiuosi, kad dalyvių būrys šiemet perkopė 200. Tai rodo, kad Plytinės kartodromas daugeliui tapo vieta, kur galima gauti neįkainojamų vairavimo pamokų“, – projekto sėkme džiaugėsi kartodromo vadovas Darius Jonušis. Jis pabrėžė, kad šios varžybos prisideda ir prie bendro eismo saugumo gerinimo.
Finalinis etapas pateikė ne vieną dramatišką atomazgą. S PRO grupėje čempiono titulą tik dėl daugiau iškovotų pergalių (surinkus po lygiai taškų – 285) iškovojo Jokūbas Kaminskas, aplenkęs Beną De La Mare. S (AM) grupėje nugalėtoją Roką Brokorių (271 tšk.) ir antrą vietą užėmusį Šarūną Armanavičių (270 tšk.) skyrė vos vienas taškas, kurį R. Brokorius pelnė paskutiniame etape užfiksavęs greičiausią ratą.
Gausiausioje L (AM) kategorijoje (67 dalyviai) užtikrintai triumfavo Augustas Kaminskas (278 tšk.), o kova dėl antros vietos virė iki paskutinių metrų – Jevgenijus Simonaitis (206 tšk.) vos dviem taškais aplenkė Domantą Brazauską (204 tšk.). L PRO grupėje Jokūbas Meidus (260 tšk.) atlaikė Simo Varšicko (253 tšk.) spaudimą ir tapo čempionu.
XL (AM) grupėje titulą dar prieš paskutinį etapą buvo užsitikrinęs Vytautas Silevičius (262 tšk.), o Ričardas Vaikėnas (240 tšk.) kovoje dėl antros vietos aplenkė Viktorą Cybulskį (231 tšk.). XL PRO grupėje nugalėjo Marijus Jašinskas (269 tšk.), o Deividas Nemura (218 tšk.) paskutiniame etape sugebėjo išplėšti trečią vietą iš Evaldo Meškonio (216 tšk.).
„Labai įdomus čempionatas, lygi kova ir milžiniška konkurencija. Čia puiki vieta pasitobulinti vairavimo įgūdžius – visą laiką važiuoji ieškodamas sukibimo ribos. Tai duoda naudos ir kasdieniame vairavime“, – po finišo pasakojo XL PRO nugalėtojas M. Jašinskas.
