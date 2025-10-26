Kalendorius
„Rokiškio Grand Rally“ kyla į tarptautinį lygį: gauta teisė rengti Europos ralio taurės etapą

2025-10-26 11:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 11:02

„Rokiškio Grand Rally“ oficialiai žengia į tarptautinę areną. 2026 metais Rokiškyje pirmą kartą Lietuvos istorijoje bus surengtas Europos ralio taurės (European Rally Trophy) etapas. Apie tai po susitikimo su Rokiškio rajono meru Ramūnu Godeliausku pranešė renginio organizatoriaus, VšĮ „Automotoprojektai“ direktorius Audrius Gimžauskas.

Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
60

„Rokiškio Grand Rally" oficialiai žengia į tarptautinę areną. 2026 metais Rokiškyje pirmą kartą Lietuvos istorijoje bus surengtas Europos ralio taurės (European Rally Trophy) etapas. Apie tai po susitikimo su Rokiškio rajono meru Ramūnu Godeliausku pranešė renginio organizatoriaus, VšĮ „Automotoprojektai" direktorius Audrius Gimžauskas.

0

Pasak A. Gimžausko, šis pasiekimas yra nuoseklaus darbo rezultatas. Organizatorių kasmet atliekamas monitoringas ir sportininkų apklausos rodo, kad Rokiškio ralis pagal organizavimo kokybę lyderiauja tarp Lietuvoje vykstančių varžybų.

Rokiškio Grand Rally 2025
(60 nuotr.)
(60 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rokiškio Grand Rally 2025

Aukšti įvertinimai leido pretenduoti į aukštesnį statusą. Šių metų (2025 m.) renginį jau stebėjo Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) ekspertas, kuris vertino organizatorių pasirengimą ateityje priimti pagrindinio Europos ralio čempionato (ERC) etapą. „Po šių metų ralio ataskaitos galime pasidžiaugti, kad gavome labai gerus įvertinimus ir svajonė [tapti ERC organizatoriais] priartėjo“, – teigė A. Gimžauskas.

2026-aisiais vyksiantis Europos ralio taurės etapas bus pirmasis žingsnis ir tuo pačiu rimtas išbandymas. Teisė surengti vieną iš 12 šios taurės etapų Rokiškio organizatoriams suteikta vieninteliams Lietuvoje. Šis renginys, kuris sutaps ir su 10-uoju ralio jubiliejumi, taps savotišku egzaminu: jo stebėti atvyks net trys FIA ekspertai, kurie vertins pasirengimą, infrastruktūrą ir organizacinius pajėgumus būtent Europos ralio čempionato etapo kontekste.

Varžybos jau turi patvirtintą datą – 2026 m. rugpjūčio 6-8 d. Organizatoriai tikisi, kad aukštesnis statusas padės pritraukti ir pajėgesnių užsienio lenktynininkų. „Jei svajojame ateityje rengti Europos ralio čempionato etapus, turėsime pasistengti ir pereiti į dar aukštesnį kokybės lygį“, – pabrėžė A. Gimžauskas.

Vis dėlto Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas pabrėžė, kad ši žinia yra ne tik džiugi, bet ir įpareigojanti. Jis atkreipė dėmesį, kad perėjimas į aukščiausią – čempionato – lygį reikalautų ir valstybės paramos. Pasak mero, vien teisės rengti Europos ralio čempionato etapą mokestis siekia 300 tūkst. eurų, be to, reikšmingai išaugtų ir pačios organizacinės išlaidos, todėl be valstybės įsitraukimo to pasiekti būtų neįmanoma.

