Kodėl „Porsche 911 Turbo S“ turi mikrofoną rato arkoje? Atsakymas – stebėtinai paprastas

Iškart norėtųsi pabrėžti, kad tai – ne garso įrašymo įranga, o itin pažangi saugumo sistemos dalis, skirta aptikti šlapią kelio dangą ir apsaugoti galingus automobilio stabdžius.
Kaip veikia šis mikrofonas?
Mikrofonas nuolat „klausosi“ garso, kurį sukelia nuo kelio dangos atsimušantis ir į posparnį pataikantis vanduo. Analizuodama šio garso dažnį ir intensyvumą, automobilio sistema realiu laiku nustato, kada kelias yra šlapias ir kartu pasiūlo aktyvuoti specialų „Wet Mode“ (šlapios dangos) režimą.
Panašią akustinę technologiją jau naudoja ir „Mercedes-Benz“ savo S klasės ir EQS modeliuose su 3-io lygio autonominio vairavimo sistema „Drive Pilot“.
Gamintojas tokiu būdu siekia optimizuoti automobilio elgesį prastomis oro sąlygomis. Teigiama, kad garsu paremtas aptikimas yra gerokai tikslesnis už įprastus lietaus jutiklius, kuriais pasikliauja, pavyzdžiui, BMW.
Apsauga milžiniškiems stabdžiams
Tačiau „Porsche 911 Turbo S“ modelyje ši sistema atlieka dar vieną, itin svarbią funkciją. Aktyvavus „Wet Mode“ režimą, iš automobilio priekio išlenda ne tik standartinis aptakas, bet ir du specialūs maži difuzoriai, kurie nusileidžia tiesiai priešais priekinius stabdžių diskus.
Jų tikslas – apsaugoti milžiniškus, net 42 cm skersmens anglies keramikos stabdžių diskus nuo perteklinio vandens.
Kai stabdžių trinkelė spaudžiasi prie šlapio disko, pirmoji akimirka yra skiriama ne stabdymui, o disko nusausinimui. Tai sukelia nemalonų garsą ir, svarbiausia, sulėtina stabdžių reakcijos laiką.
Būtent šie maži, mikrofono aktyvuojami aerodinaminiai elementai nukreipia vandens srautą nuo diskų ir užtikrina, kad stabdžiai veiktų efektyviai ir akimirksniu net ir stipriausio lietaus metu.
