TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Latviai imasi superautomobilių gamybos: pristatė 2 mln. dolerių vertės automobilį

2025-09-21 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 15:05

Iš Latvijos – netikėta ir galinga naujiena superautomobilių pasauliui. Naujai įkurta kompanija „D Zug Automobili“, vadovaujama dviejų amerikiečių „Porsche“ entuziastų, pristatė savo pirmąjį kūrinį – DZ12.

D Zug Automobili (nuotr. gamintojo)

Iš Latvijos – netikėta ir galinga naujiena superautomobilių pasauliui. Naujai įkurta kompanija „D Zug Automobili“, vadovaujama dviejų amerikiečių „Porsche“ entuziastų, pristatė savo pirmąjį kūrinį – DZ12.

0

Tai moderni duoklė vienam garsiausių visų laikų lenktyninių automobilių „Porsche 917“, kuri po variklio gaubtu slepia unikalų, specialiai jam sukurtą oru aušinamą 12 cilindrų „bokserio“ tipo variklį. Kaina – daugiau nei 2 milijonai dolerių.

Le Mano dvasia, atgimusi anglies pluošte

Vizualiai DZ12 yra akimirksniu atpažįstamas kaip „Porsche 917“ įpėdinis, tačiau jo formos buvo patobulintos siekiant dar didesnės prispaudžiamosios jėgos ir mažesnio oro pasipriešinimo.

Visas kėbulas pagamintas iš anglies pluošto. Po juo slepiasi vamzdelinis rėmas su integruota anglies pluošto kapsule, kuri yra skirta keleiviams. Automobilyje sumontuota pilnai reguliuojama sportinė pakaba ir galingi anglies keramikos stabdžiai.

Monstro širdis

Didžiausias inžinerinis pasiekimas – automobilio širdis. Tai nėra „Porsche“, o pačių „D Zug“ inžinierių nuo sukurtas variklis.

DZ12 gale sumontuotas 6,0 litrų, 12 cilindrų opozicinis variklis, aušinamas tik oru ir alyva – tai duoklė klasikinei „Porsche“ inžinerijai.

Virš variklio, tarp atvirų įsiurbimo vamzdžių, puikuojasi aušinimo ventiliatorius. Agregatas, kurio blokas išfrezuotas iš vientiso aliuminio gabalo, galės suktis iki 9000 aps./min.

Variklio išvystomo galios duomenys kol kas neatskleidžiami, o garsą kurs „Inconel“ išmetimo sistema. Visa galia per 6 pavarų mechaninę dėžę bus perduodama į galinius ratus.

Neįtikėtina kilmės istorija

Už šio ambicingo projekto stovi du amerikiečiai, Justinas Broughtonas ir Peteris Kochas. Jie ilgus metus JAV vadovavo kompanijai „D Zug“, gaminusiai specializuotas dalis klasikiniams oru aušinamiems „Porsche“ modeliams.

Įgiję neįkainojamos patirties, 2019 metais jie Latvijoje įkūrė „D Zug Automobili“ su vieninteliu tikslu – sukurti savo svajonių superautomobilį.

Planuojama pagaminti ne daugiau kaip 100 DZ12 egzempliorių, kurių pradinė kaina sieks 2,1 milijono JAV dolerių.

Nors gamybos pradžios data dar nepaskelbta, užsakymai jau priimami. 

