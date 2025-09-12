Kinai siekia pranokti „Rolls-Royce“: pristatė futuristinį sedaną

Beveik 6 metrų ilgio futuristinis sedanas, vadinamas „ateities Rolls-Royce“, demonstruoja naują markės dizaino kryptį ir technologines ambicijas. Už „Avatr“ stovi pramonės gigantai „Changan“, baterijų gamintoja CATL ir technologijų partnerė „Huawei“.
„Vision Xpectra“ savo matmenimis (5,84 m ilgio) pralenkia net „Rolls-Royce Phantom“ sedaną.
Automobilio dizainas paremtas nauja „The Energy Force“ filosofija, kuriai būdingi švarūs paviršiai, platūs sparnai ir dideli stiklo plotai.
Koncepcinis modelis neturi durų rankenėlių, o galinės durys atsidaro priešinga kryptimi. Dėl vidurinio statramsčio nebuvimo, įlipimas į saloną yra itin patogus.
Keturvietis interjeras sukurtas pagal „Emocinės prabangos“ (Emotive Luxury) temą. Centriniu elementu tapo vadinamasis „Vortex“ – dirbtinio intelekto valdomas valdymo įrenginys, kuris šviesos ir judesio efektais siekia sukurti emocinį ryšį tarp vairuotojo ir automobilio.
Jį papildo permatomas plačiaekranis ekranas ir daugiafunkcis valdymo pultas centrinėje konsolėje, reaguojantis į lietimą ir gestus.
„Avatr“ teigia, kad „Vision Xpectra“ nėra tiesioginis būsimo serijinio modelio pranašas, o labiau technologinis ir dizaino gidas ateities modeliams.
Nuo debiuto 2022 metais, „Avatr“ Kinijoje jau pardavė per 140 000 automobilių ir iki 2030 metų planuoja išplėsti savo gamą dar 17 modelių.
