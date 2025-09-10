„Honda Prelude“ sugrįžta po 25 metų: hibridinis kupė žada vairavimo malonumą

Po variklio gaubtu – moderni hibridinė sistema. Ją sudaro 2,0 litrų darbinio tūrio benzininis variklis, veikiantis ekonomišku Atkinsono ciklu, ir du elektros motorai.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Bendra sistemos galia siekia 150 kW (204 AG), o sukimo momentas – 315 Nm. Didžiausia intriga – nauja „S+ Shift“ sistema.
Siekdama suteikti daugiau emocijų, „Honda“ sukūrė 8 laipsnių automatinę pavarų dėžę imituojantį analogą. Vairuotojas „pavaras“ galės perjunginėti mentelėmis už vairo, o vairavimo pojūtį sustiprina per garsiakalbius transliuojamas garsas.
Naujasis „Prelude“ sukurtas ant puikiai vertinamos „Civic Type-R“ platformos. Iš sportiškiausio „Honda“ modelio pasiskolinti ir svarbūs pakabos bei stabdžių komponentai.
Specialiai „Prelude“ modeliui suderinti adaptyvūs amortizatoriai ir galingi keturių stūmoklių „Brembo“ stabdžiai.
Pirmiausia naujoji „Honda Prelude“ pasirodys Šiaurės Amerikos rinkoje. Pardavimus planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos.
Dėl hibridinės pavaros, modelio debiutas Europoje taip pat laikomas tik laiko klausimu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!