  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Honda Prelude“ sugrįžta po 25 metų: hibridinis kupė žada vairavimo malonumą

2025-09-10 14:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 14:00

Po beveik ketvirčio amžiaus pertraukos į automobilių pasaulį sugrįžta legendinis „Honda Prelude“ vardas. Naujos kartos modelis atgimė kaip hibridinis kupė, kuriame, pasak gamintojo, dera sportiškas charakteris ir kasdienis praktiškumas – savybės, kuriomis pasižymėjo ir jo garsieji pirmtakai.

Honda Prelude kupė (nuotr. gamintojo)
22

Po beveik ketvirčio amžiaus pertraukos į automobilių pasaulį sugrįžta legendinis „Honda Prelude" vardas. Naujos kartos modelis atgimė kaik hibridinis kupė, kuriame, pasak gamintojo, dera sportiškas charakteris ir kasdienis praktiškumas – savybės, kuriomis pasižymėjo ir jo garsieji pirmtakai.

0

Po variklio gaubtu – moderni hibridinė sistema. Ją sudaro 2,0 litrų darbinio tūrio benzininis variklis, veikiantis ekonomišku Atkinsono ciklu, ir du elektros motorai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Hibridinis Honda Prelude kupė
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Hibridinis Honda Prelude kupė

Bendra sistemos galia siekia 150 kW (204 AG), o sukimo momentas – 315 Nm. Didžiausia intriga – nauja „S+ Shift“ sistema.

Siekdama suteikti daugiau emocijų, „Honda“ sukūrė 8 laipsnių automatinę pavarų dėžę imituojantį analogą. Vairuotojas „pavaras“ galės perjunginėti mentelėmis už vairo, o vairavimo pojūtį sustiprina per garsiakalbius transliuojamas garsas.

Naujasis „Prelude“ sukurtas ant puikiai vertinamos „Civic Type-R“ platformos. Iš sportiškiausio „Honda“ modelio pasiskolinti ir svarbūs pakabos bei stabdžių komponentai. 

Specialiai „Prelude“ modeliui suderinti adaptyvūs amortizatoriai ir galingi keturių stūmoklių „Brembo“ stabdžiai.

Pirmiausia naujoji „Honda Prelude“ pasirodys Šiaurės Amerikos rinkoje. Pardavimus planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos.

Dėl hibridinės pavaros, modelio debiutas Europoje taip pat laikomas tik laiko klausimu.

