Automobilių naujienos

Į Europą atvyksta autonominiai taksi: paskelbė kur paslauga bus teikiama pirmiausiai

2025-10-20 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 11:03

Autonominiai taksi iš mokslinės fantastikos puslapių veržiasi į Europos miestų gatves. Po Kinijos milžinės „Baidu“, apie ambicingą plėtrą Europoje paskelbė ir JAV autonominio vairavimo lyderė „Waymo“, priklausanti „Google“ motininei kompanijai „Alphabet“. Jau kitais metais pirmuoju Europos miestu, kuriame pradės veikti „Waymo“ paslauga, taps Londonas.

Autonominis „Jaguar I-Pace“ (nuotr. gamintojo)
6

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki šiol „Waymo“ paslaugomis galėjo naudotis tik JAV gyventojai. Bendrovės automobiliai be vairuotojų kursuoja Finikso, San Francisko, Los Andželo ir Ostino miestuose. 

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos" rubrikoje.

Lancia Thema Autonoma
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lancia Thema Autonoma

Nors anksčiau buvo skelbta apie planus startuoti Tokijuje, Londonas taps pirmuoju tarptautiniu „Waymo“ placdarmu už JAV ribų.

Bendrovė patvirtino, kad Londone ir Oksforde jau veikia jos tyrimų centrai, kuriuose kuriami simuliaciniai modeliai autonominėms sistemoms tobulinti.

„Mes parodėme, kaip atsakingai plėsti visiškai autonominę dalijimosi pavėžėjimu paslaugą, ir nekantraujame pristatyti mūsų technologijos privalumus Jungtinei Karalystei“, – teigė „Waymo“ vadovė Tekedra Mawakana.

Tikėtina, kad Londono gatvėse iš pradžių pasirodys tie patys „Jaguar I-Pace“ elektromobiliai, kuriuos „Waymo“ naudoja JAV.

Neseniai bendrovė užsakė dar 2000 šių modelių, kurie specialiai modifikuojami Arizonoje, aprūpinant juos gausybe radarų, kamerų ir jutiklių.

Tačiau neatmetama, kad Londone galime išvysti ir naujos kartos autonominius taksi, sukurtus bendradarbiaujant su Kinijos „Zeekr“.

Sėkmingos plėtros pagrindas – kruopštus kiekvieno miesto žemėlapiavimas ir ilgi bandymai su saugos vairuotoju. Pasak „Waymo“ atstovų, tai būtina sąlyga saugiam eismui užtikrinti, nes kiekvienas miestas turi savo specifiką. Pavyzdžiui, stačios San Francisko įkalnės, kur matomumas ribotas. „Jei padarysi klaidą, rizika yra milžiniška“, – pabrėžė „Waymo“ produktų vadovas Amanas Nalavade.

Nors „Waymo“ automobiliai jau veikia visiškai autonomiškai, be vairuotojo ar prižiūrėtojo, jų kelias nebuvo rožėmis klotas. Internete gausu vaizdo įrašų, kuriuose „Waymo“ automobiliai įstringa akligatviuose ar sukelia spūstis.

