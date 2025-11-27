Gaudydami narkobaroną, rado vienaragį: konfiskuotas vienas rečiausių pasaulio automobilių

Šio automobilio savininkas – spalvinga ir pavojinga asmenybė. Tai kanadietis Ryanas Weddingas, 2002 metais atstovavęs savo šaliai Žiemos olimpinėse žaidynėse (snieglenčių rungtyje). Tačiau sportinė šlovė liko praeityje. Dabar 44-erių vyras yra įtrauktas į FTB labiausiai ieškomų nusikaltėlių sąrašą, o už informaciją, padėsiančią jį sugauti, siūloma 15 mln. dolerių premija.
Milijardinė kokaino imperija
JAV pareigūnai R. Weddingą lygina su tokiais nusikalstamo pasaulio grandais kaip Pablo Escobaras. Tyrimo duomenimis, buvęs sportininkas vadovauja organizacijai, kuri glaudžiai bendradarbiauja su liūdnai pagarsėjusiu Sinaloa karteliu.
Įtariama, kad grupuotė organizavo milžinišką narkotikų tranzitą ir iš Kolumbijos į Šiaurės Ameriką pergabeno apie 60 tonų kokaino.
Skaičiuojama, kad organizacijos metinės pajamos viršijo milijardą JAV dolerių. Tokiame kontekste automobilis, kurio vertė siekia apie 11–13 mln. dolerių, tėra mažas, bet iškalbingas prabangos simbolis.
Vienas iš šešių
FTB perimtas automobilis yra tikra automobilių pramonės ikona. 10-ojo dešimtmečio pabaigoje, norėdama gauti leidimą dalyvauti FIA GT čempionate, „Mercedes-Benz“ privalėjo pagaminti gatvėms skirtą lenktyninio bolido versiją. Taip gimė „CLK GTR“ – tuo metu brangiausias serijinis automobilis pasaulyje.
Po variklio gaubtu čia sumontuotas 6,9 litro V12 variklis, generuojantis 612 arklio galių. Nors kupė versijų buvo pagaminta apie 20, rodsteriai yra visiška retenybė – jų pasaulyje egzistuoja vos šeši.
Ekspertai spėja, kad konfiskuotas modelis yra penktuoju numeriu pažymėtas egzempliorius, kurį 2024 metais aukcione įsigijo nežinomas pirkėjas.
Kol R. Weddingas sėkmingai slapstosi nuo teisingumo (jo bendrininkai jau sulaikyti), unikalus automobilis saugomas FTB aikštelėje. Jo tolesnį likimą spręs teismas.
