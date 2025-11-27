 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Gaudydami narkobaroną, rado vienaragį: konfiskuotas vienas rečiausių pasaulio automobilių

2025-11-27 21:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 21:00

Los Andželo teisėsauga sudavė smūgį tarptautiniam narkotikų karteliui, tačiau operacijos metu aptiktas radinys nustebino net visko mačiusius pareigūnus. Konfiskuotas ne šiaip prabangus automobilis, o vienas rečiausių ir brangiausių modelių pasaulyje – „Mercedes-Benz CLK GTR Roadster“.

Mercedes-Benz CLK-GTR (nuotr. gamintojo)

Los Andželo teisėsauga sudavė smūgį tarptautiniam narkotikų karteliui, tačiau operacijos metu aptiktas radinys nustebino net visko mačiusius pareigūnus. Konfiskuotas ne šiaip prabangus automobilis, o vienas rečiausių ir brangiausių modelių pasaulyje – „Mercedes-Benz CLK GTR Roadster".

0

Šio automobilio savininkas – spalvinga ir pavojinga asmenybė. Tai kanadietis Ryanas Weddingas, 2002 metais atstovavęs savo šaliai Žiemos olimpinėse žaidynėse (snieglenčių rungtyje). Tačiau sportinė šlovė liko praeityje. Dabar 44-erių vyras yra įtrauktas į FTB labiausiai ieškomų nusikaltėlių sąrašą, o už informaciją, padėsiančią jį sugauti, siūloma 15 mln. dolerių premija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Milijardinė kokaino imperija

JAV pareigūnai R. Weddingą lygina su tokiais nusikalstamo pasaulio grandais kaip Pablo Escobaras. Tyrimo duomenimis, buvęs sportininkas vadovauja organizacijai, kuri glaudžiai bendradarbiauja su liūdnai pagarsėjusiu Sinaloa karteliu.

Įtariama, kad grupuotė organizavo milžinišką narkotikų tranzitą ir iš Kolumbijos į Šiaurės Ameriką pergabeno apie 60 tonų kokaino.

Skaičiuojama, kad organizacijos metinės pajamos viršijo milijardą JAV dolerių. Tokiame kontekste automobilis, kurio vertė siekia apie 11–13 mln. dolerių, tėra mažas, bet iškalbingas prabangos simbolis.

Vienas iš šešių

FTB perimtas automobilis yra tikra automobilių pramonės ikona. 10-ojo dešimtmečio pabaigoje, norėdama gauti leidimą dalyvauti FIA GT čempionate, „Mercedes-Benz“ privalėjo pagaminti gatvėms skirtą lenktyninio bolido versiją. Taip gimė „CLK GTR“ – tuo metu brangiausias serijinis automobilis pasaulyje.

Po variklio gaubtu čia sumontuotas 6,9 litro V12 variklis, generuojantis 612 arklio galių. Nors kupė versijų buvo pagaminta apie 20, rodsteriai yra visiška retenybė – jų pasaulyje egzistuoja vos šeši.

Ekspertai spėja, kad konfiskuotas modelis yra penktuoju numeriu pažymėtas egzempliorius, kurį 2024 metais aukcione įsigijo nežinomas pirkėjas.

Kol R. Weddingas sėkmingai slapstosi nuo teisingumo (jo bendrininkai jau sulaikyti), unikalus automobilis saugomas FTB aikštelėje. Jo tolesnį likimą spręs teismas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

