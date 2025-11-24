 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Mercedes-Benz“ naujų taršos standartų nepabūgo: planuoja pristatyti naujus variklius

2025-11-24 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 19:00

Artėjant griežtiems „Euro 7“ taršos standartams, daugelis automobilių gamintojų priversti radikaliai keisti savo modelių gamą ir atsisakyti tradicinių variklių. Tačiau „Mercedes-Benz“ pasirinko kitą kelią.

Elektra varomas „Mercedes-Benz CLA Shooting Brake“ (nuotr. gamintojo)
7

Artėjant griežtiems „Euro 7“ taršos standartams, daugelis automobilių gamintojų priversti radikaliai keisti savo modelių gamą ir atsisakyti tradicinių variklių. Tačiau „Mercedes-Benz“ pasirinko kitą kelią.

REKLAMA
0

Koncerno vadovybė oficialiai patvirtino strategiją, kurios esmė – ne tik išlaikyti, bet ir toliau tobulinti vidaus degimo variklius, įskaitant pačius galingiausius agregatus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Mercedes-Benz“ stabdžių sistema
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Mercedes-Benz“ stabdžių sistema

Ryškiausias šios strategijos simbolis – V12 variklis. „Mercedes-Benz“ lieka vieninteliu Vokietijos gamintoju, kuris vis dar siūlo tokio tipo variklius, nes pagrindiniai konkurentai pasidavė anksčiau. 

REKLAMA

Audi“ dvylikos cilindrų atsisakė dar 2017 metais, o BMW – 2022-aisiais. „Mercedes“ šį prestižinį variklį išsaugo ne tik savo „Maybach“ limuzinams, bet ir strateginiam partneriui – itališkų superautomobilių gamintojui „Pagani“.

AMG ruošia staigmeną

Tačiau geriausia naujiena skrieja iš Affalterbacho. AMG padalinys neapsiriboja tik senų variklių modernizavimu.

REKLAMA
REKLAMA

Inžinieriai šiuo metu kuria visiškai naują, elektrifikuotą V8 variklį. Jo konstrukcija nuo pat brėžinių stadijos pritaikyta atitikti „Euro 7“ reikalavimus, kurie riboja ne tik CO₂, bet ir azoto oksidų bei kietųjų dalelių emisijas.

Masiniam automobilių segmentui taip pat ruošiama naujiena. Kompaktinės klasės modeliams, pradedant naujuoju CLA, sukurtas 1,5 litro keturių cilindrų benzininis variklis su 48 voltų hibridine sistema. Nors inžineriniai sprendimai gimė Vokietijoje, šio agregato gamyba patikėta partneriams Kinijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Elektra varomas „Mercedes-Benz CLA Shooting Brake“
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elektra varomas „Mercedes-Benz CLA Shooting Brake“

„Mercedes-Benz“ sprendimas investuoti į vidaus degimo variklius remiasi šaltu išskaičiavimu.

Koncerno analitikai prognozuoja, kad net ir įsigaliojus naujiems standartams 2027 metais, elektromobiliai ir iš tinklo įkraunami hibridai sudarys tik apie 30 proc. pardavimų.

Tuo tarpu didžioji dalis klientų, apie 70 proc. , vis dar rinksis automobilius su vidaus degimo (tiesa, elektrifikuotais) varikliais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų