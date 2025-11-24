„Mercedes-Benz“ naujų taršos standartų nepabūgo: planuoja pristatyti naujus variklius

Koncerno vadovybė oficialiai patvirtino strategiją, kurios esmė – ne tik išlaikyti, bet ir toliau tobulinti vidaus degimo variklius, įskaitant pačius galingiausius agregatus.
„Mercedes-Benz“ stabdžių sistema(7 nuotr.)
Ryškiausias šios strategijos simbolis – V12 variklis. „Mercedes-Benz“ lieka vieninteliu Vokietijos gamintoju, kuris vis dar siūlo tokio tipo variklius, nes pagrindiniai konkurentai pasidavė anksčiau.
„Audi“ dvylikos cilindrų atsisakė dar 2017 metais, o BMW – 2022-aisiais. „Mercedes“ šį prestižinį variklį išsaugo ne tik savo „Maybach“ limuzinams, bet ir strateginiam partneriui – itališkų superautomobilių gamintojui „Pagani“.
AMG ruošia staigmeną
Tačiau geriausia naujiena skrieja iš Affalterbacho. AMG padalinys neapsiriboja tik senų variklių modernizavimu.
Inžinieriai šiuo metu kuria visiškai naują, elektrifikuotą V8 variklį. Jo konstrukcija nuo pat brėžinių stadijos pritaikyta atitikti „Euro 7“ reikalavimus, kurie riboja ne tik CO₂, bet ir azoto oksidų bei kietųjų dalelių emisijas.
Masiniam automobilių segmentui taip pat ruošiama naujiena. Kompaktinės klasės modeliams, pradedant naujuoju CLA, sukurtas 1,5 litro keturių cilindrų benzininis variklis su 48 voltų hibridine sistema. Nors inžineriniai sprendimai gimė Vokietijoje, šio agregato gamyba patikėta partneriams Kinijoje.
Elektra varomas „Mercedes-Benz CLA Shooting Brake“(27 nuotr.)
„Mercedes-Benz“ sprendimas investuoti į vidaus degimo variklius remiasi šaltu išskaičiavimu.
Koncerno analitikai prognozuoja, kad net ir įsigaliojus naujiems standartams 2027 metais, elektromobiliai ir iš tinklo įkraunami hibridai sudarys tik apie 30 proc. pardavimų.
Tuo tarpu didžioji dalis klientų, apie 70 proc. , vis dar rinksis automobilius su vidaus degimo (tiesa, elektrifikuotais) varikliais.
Šaltinis:
tv3.lt
