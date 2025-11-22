Elektrinis „Jeep Recon“ bekelėje nenusileis „Wrangler“: 660 AG, plieninė baterijos apsauga ir nuimamos durys

Pirmieji pirkėjus pasieks patys galingiausi ir atspariausi „Recon Moab“ serijos modeliai. Jų pagrindas – „STLA Large“ platforma, pritaikyta ekstremalioms sąlygoms. Automobilio jėgainę sudaro du elektros moduliai (po vieną kiekvienai ašiai), kartu generuojantys įspūdingą 485 kW (apie 660 AG) galią ir 840 Nm sukimo momentą. Tokia galia leidžia „Recon“ asfaltu iki 100 km/val. įsibėgėti vos per 3,6 sekundės – rodiklis, vertas superautomobilio.
„Trail Rated“ sertifikatas
Tačiau „Jeep“ pabrėžia, kad „Recon“ yra vienintelis elektrinis visureigis gamoje, gavęs prestižinį „Trail Rated“ sertifikatą. Bekelės arsenale – elektroniniu būdu blokuojamas galinis diferencialas ir speciali transmisija. „Moab“ versijoje galinis modulis naudoja 15:1 perdavimo santykį, leidžiantį užtikrinti didžiulį sukimo momentą. Priekinė ašis (11:1 perdavimas) gali būti visiškai atjungta, kai nereikia visų varančiųjų ratų.
Automobilis apautas 33 colių bekelės padangomis, jo prošvaisa siekia 230 mm, o dugnas, saugantis bateriją, padengtas plieniniais lakštais. „Recon“ gali įveikti 75 cm gylio brastą. Be standartinių važiavimo režimų, „Moab“ versija turi specialų „Rock“ (Uolų) režimą, kuris sušvelnina akceleratoriaus reakciją į paspaudimus.
Nuimamas stogas ir durys
Automobilis turi klasikinius matomus durų vyrius, leidžiančius lengvai nuimti duris. Stogo panelės taip pat yra nuimamos, o galiniai šoniniai langai ir bagažinės stiklas – atidaromi arba išimami, suteikiant visišką laisvės pojūtį.
Salonas praktiškas ir atsparus. Jame dominuoja lengvai valomos medžiagos, o centrinėje konsolėje įrengta speciali bėgelių sistema priedams (pvz., kameroms ar navigacijai) tvirtinti.
Multimedijos sistemą sudaro didžiausias „Jeep“ istorijoje 14,5 colio ekranas, tačiau gamintojas išlaikė ir fizinius mygtukus.
100 kWh baterija ir nežinoma ateitis
Visureigyje montuojama 100 kWh talpos baterija, kuri, gamintojo teigimu, leis nuvažiuoti apie 400 km. Palaikomas 220 kW įkrovimas leidžia energijos atsargas nuo 5 iki 80 proc. papildyti per 28 minutes.
„Recon“ gamyba prasidės kitų metų pradžioje Meksikoje, o kaina JAV startuos nuo 65 000 dolerių. Vėliau modelis pasieks ir Europą.
Visgi, ekspertai vertina šį žingsnį atsargiai. Elektrinis „Wagoneer S“ tapo dideliu nusivylimu. Pernai parduota vos 231 vienetas. Ar „Recon“ pavyks įtikinti bekelės entuziastus persėsti į elektromobilį, parodys laikas.
