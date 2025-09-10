Ekspertas paaiškino: kodėl lenktynių simuliatoriuje stresas gali būti didesnis nei tikroje trasoje

„Baltic Karting Academy“ atrinko 12 talentingiausių 11–15 metų vaikų, kurie kovoja dėl vietos 2026 m. Lietuvos kartingo čempionate. Pasak akademijos vadovo Edvardo Grabliausko, siekiant pergalės, vien greičio neužtenka – reikia ir fizinio pasirengimo, ir teorinių žinių. Būtent todėl po fizinių ir teorinių testų, jaunieji sportininkai sėdo prie lenktynių simuliatoriaus vairo „Sim Studijoje“ Kaune.
Nors kartodrome vaikų greitis buvo panašus, simuliatoriuje rezultatai išsiskyrė. Pasak jaunuosius talentus vertinusio lenktynininko Karolio Jovaišos, kaltas buvo stresas.
„Jaudulys simuliatoriuje, kai važiuojama rezultatui, jaučiamas labiau nei realiame kartinge. Trasoje tave veikia vibracijos, varžovų atakos – nėra kada jaudintis. O simuliatoriuje tu sėdi stacionariai, esi vienas su savo mintimis, ir tas jaudulys niekur nedingsta“, – aiškina K. Jovaiša.
Simuliatorius taip pat atskleidė dvi pagrindines jaunuolių klaidas. Pirmoji – lenktyninės trajektorijos nesupratimas. „Daugelis išmoksta vieną ar dvi trasas atmintinai, bet nesupranta pačių principų, kodėl į posūkį reikia įvažiuoti plačiai.
Todėl naujoje trasoje jie pasimeta“, – teigia K. Jovaiša. Antroji klaida – grubus stabdymas. Anot jo, vaikai naudoja stabdį „įjungta-išjungta“ principu, nors aukštesnio lygio technika reikalauja jautraus pedalo moduliavimo.
Vis dėlto, pasak trenerio, visus dalyvius galima išmokyti važiuoti greitai. „Tik vienas procentas yra tokių, kurie turi didelį įgimtą talentą. Visiems kitiems reikia sunkaus darbo. Svarbiausia teisingai mokytis, nes atsikratyti blogų įgūdžių yra labai sunku“, – pabrėžia K. Jovaiša.
Greičiausiai simuliatoriuje pasirodė Patrikas, o tarp mergaičių – Meda. Būtent labiausiai motyvuotiems ir darbščiausiems berniukui ir mergaitei atiteks vieta kitų metų čempionate
