Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Ekspertas paaiškino: kodėl lenktynių simuliatoriuje stresas gali būti didesnis nei tikroje trasoje

2025-09-10 11:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 11:32

Lenktynių simuliatoriai – ideali vieta sportininkams tobulėti, nes klaidos čia nieko nekainuoja. Tačiau ar tai reiškia, kad virtualios lenktynės kelia mažiau streso? Priešingai, teigia ekspertai, stebėję „Baltic Karting Academy“ jaunuosius talentus – siekiant rezultato, spaudimas simuliatoriuje kartais jaučiamas net stipriau nei tikrame kartinge.

Lenktynių simuliatorius (nuotr. Egidijaus Babelio)

Lenktynių simuliatoriai – ideali vieta sportininkams tobulėti, nes klaidos čia nieko nekainuoja. Tačiau ar tai reiškia, kad virtualios lenktynės kelia mažiau streso? Priešingai, teigia ekspertai, stebėję „Baltic Karting Academy“ jaunuosius talentus – siekiant rezultato, spaudimas simuliatoriuje kartais jaučiamas net stipriau nei tikrame kartinge.

REKLAMA
0

„Baltic Karting Academy“ atrinko 12 talentingiausių 11–15 metų vaikų, kurie kovoja dėl vietos 2026 m. Lietuvos kartingo čempionate. Pasak akademijos vadovo Edvardo Grabliausko, siekiant pergalės, vien greičio neužtenka – reikia ir fizinio pasirengimo, ir teorinių žinių. Būtent todėl po fizinių ir teorinių testų, jaunieji sportininkai sėdo prie lenktynių simuliatoriaus vairo „Sim Studijoje“ Kaune.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Nors kartodrome vaikų greitis buvo panašus, simuliatoriuje rezultatai išsiskyrė. Pasak jaunuosius talentus vertinusio lenktynininko Karolio Jovaišos, kaltas buvo stresas.

REKLAMA

„Jaudulys simuliatoriuje, kai važiuojama rezultatui, jaučiamas labiau nei realiame kartinge. Trasoje tave veikia vibracijos, varžovų atakos – nėra kada jaudintis. O simuliatoriuje tu sėdi stacionariai, esi vienas su savo mintimis, ir tas jaudulys niekur nedingsta“, – aiškina K. Jovaiša.

Simuliatorius taip pat atskleidė dvi pagrindines jaunuolių klaidas. Pirmoji – lenktyninės trajektorijos nesupratimas. „Daugelis išmoksta vieną ar dvi trasas atmintinai, bet nesupranta pačių principų, kodėl į posūkį reikia įvažiuoti plačiai.

REKLAMA
REKLAMA

Todėl naujoje trasoje jie pasimeta“, – teigia K. Jovaiša. Antroji klaida – grubus stabdymas. Anot jo, vaikai naudoja stabdį „įjungta-išjungta“ principu, nors aukštesnio lygio technika reikalauja jautraus pedalo moduliavimo.

Vis dėlto, pasak trenerio, visus dalyvius galima išmokyti važiuoti greitai. „Tik vienas procentas yra tokių, kurie turi didelį įgimtą talentą. Visiems kitiems reikia sunkaus darbo. Svarbiausia teisingai mokytis, nes atsikratyti blogų įgūdžių yra labai sunku“, – pabrėžia K. Jovaiša.

Greičiausiai simuliatoriuje pasirodė Patrikas, o tarp mergaičių – Meda. Būtent labiausiai motyvuotiems ir darbščiausiems berniukui ir mergaitei atiteks vieta kitų metų čempionate

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų