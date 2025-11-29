 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Dakaro naujokai gavo vertingų pamokų: Antanas Juknevičius dykumoje atskleidė, kaip išvengti lemtingų klaidų

2025-11-29 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 11:00

Kol dauguma 2026-ųjų Dakaro ralio dalyvių užsiėmę komandų pristatymais, SSV klasėje debiutuosiantis „Izotono sporto“ ekipažas (Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas) pasirinko kitokį kelią. Duetas išvyko į Jungtinius Arabų Emyratus, kur sėmėsi patirties iš Dakaro legendos Antano Juknevičiaus.

„Izotono sporto“ ekipažas (nuotr. asm. archyvo)

Kol dauguma 2026-ųjų Dakaro ralio dalyvių užsiėmę komandų pristatymais, SSV klasėje debiutuosiantis „Izotono sporto" ekipažas (Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas) pasirinko kitokį kelią. Duetas išvyko į Jungtinius Arabų Emyratus, kur sėmėsi patirties iš Dakaro legendos Antano Juknevičiaus.

Pasiruošimas debiutui buvo ilgas ir kryptingas. M. Sidabras su E. Česoku per pastaruosius mėnesius sėkmingai įveikė „Baja“ varžybas Maroke ir ten pat vykusiame Pasaulio ralio reido čempionato etape triumfavo „Rookie“ kategorijoje, taip iškovodami nemokamą startą Dakare.

Tačiau suprasdami, kad vien varžybų patirties gali nepakakti, jie priėmė A. Juknevičiaus kvietimą surengti papildomą treniruotę.

Mokykla dykumoje

Pratybos vyko garsiojoje „Empty Quarter“  dykumoje, vos 20 km nuo Saudo Arabijos sienos. Nors šių metų Dakaro maršrutas šią konkrečią dykumą aplenks, kopų specifika išlieka aktuali visame regione.

„Maroke turėjome sėkmingai pasibaigusį kūlverstį, todėl ši treniruotė buvo būtina. Antanas mums parodė bazinius dalykus: ką kopose daryti galima, o ko griežtai negalima. Gavome visą kopų skaitymo abėcėlę“, – pasakojo šturmanas E. Česokas.

A. Juknevičius pabrėžė, kad kopos yra ta vieta, kur lenktynės dažniausiai ne laimimos, o pralaimimos.

„Važiavimas per kopas yra refleksinis reikalas. Turi išmokti atsikratyti kai kurių įpročių pasąmoniniame lygmenyje. Kai išmoksti važiuoti be streso ir teisingai pasirenki trajektorijas, rezultatas ateina savaime. Tikiuosi, kad po šių pamokų Mindaugas su Ernestu kopose „neprisidirbs“, – teigė dykumų veteranas.

Be pamokų su A. Juknevičiumi, duetas taip pat aplankė Dubajuje įsikūrusį Arūną Gelažninką ir surengė treniruotę su bagiais jo vairavimo akademijoje.

Technika jau pakeliui

Kol ekipažas tobulino įgūdžius smėlynuose, komandos technikas Jonas Raudeliūnas su kolegomis įveikė maratoną iki Barselonos uosto. Per 39 valandas nuvažiavę beveik 2800 km, jie sėkmingai pristatė techniką organizatoriams.

„FIA komisarai vėl nustebino – rado nehomologuotą jungtį, kurią teks perdaryti jau nuvykus į Saudo Arabiją. Daugiau jokių trūkumų nebuvo, nes pastabas, gautas Maroke, jau buvome ištaisę“, – pasakojo J. Raudeliūnas.

Techninis sunkvežimis su bagiu viduje jau perduotas į uostą ir netrukus laivu pajudės link Saudo Arabijos krantų.

