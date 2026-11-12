Automobilių gamintojams – naujas galvos skausmas: šįkart problemų kelia ir dirbtinis intelektas

Dėl elektroninių komponentų trūkumo sutriko kai kurių „Fiat“ modelių gamyba Italijoje, o BMW buvo priversta koreguoti darbą trijose gamyklose. Specialistai perspėja, kad padėtį gali dar labiau apsunkinti sparčiai auganti dirbtinio intelekto technologijoms skirtų lustų paklausa.
Šiuolaikiniuose automobiliuose puslaidininkiai naudojami beveik visur – nuo variklio valdymo ir saugos sistemų iki multimedijos įrangos. Todėl net vieno elektroninio komponento trūkumas gali sustabdyti viso automobilio gamybą, nors likusios detalės jau būtų paruoštos surinkimui.
Su tokia problema šiuo metu susiduria automobilių koncernas „Stellantis“, kuriam priklauso „Fiat“, „Peugeot“, „Citroën“, „Opel“ ir kitos markės.
Problema susijusi su N3 GSE variklio elektroniniu valdymo bloku. Jam trūksta vieno komponento, be kurio negalima užtikrinti tinkamo variklio veikimo.
Labiausiai nukentėjo nedidelio „Fiat Pandina“ gamyba. Per devynis šių metų mėnesius jis buvo perkamiausias modelis Italijoje, tačiau spalį gamintojas jau pajuto tiekimo sutrikimų pasekmes.
„Stellantis“ teigimu, trūkstamas komponentas sumažino ne tik pagamintų automobilių skaičių, bet ir „Fiat“ pardavimo apimtis bei užimamą rinkos dalį.
Pagrindinės problemos susitelkusios Pomiljano d'Arko gamykloje, kur surenkamas „Pandina“, ir Mirafjorio gamykloje Turine, kur gaminamas „Fiat 500“.
Pastarojoje gamykloje darbai jau buvo sustabdyti kelioms savaitėms dėl kitų priežasčių, tačiau variklio komponentų trūkumas gali dar labiau apsunkinti gamybos atnaujinimą.
Bendrovė perspėjo, kad tiekimo sutrikimai gali tęstis lapkritį ir gruodį. Jeigu nepavyks rasti alternatyvaus sprendimo, galimos naujos gamybos pertraukos.
Problemos gali persikelti ir į Termolio gamyklą, kurioje surenkami N3 GSE varikliai. Jeigu automobilių surinkimo gamyklos negalės jų panaudoti, gali tekti laikinai mažinti ir pačių variklių gamybą.
Italijos žiniasklaidos duomenimis, tiekimo problemos siejamos su automobilių komponentų gamintoja „Marelli“. Vis dėlto „Stellantis“ oficialiai neįvardijo konkretaus tiekėjo atsakomybės.
Darbo pamainas teko atšaukti ir BMW
Tiekimo grandinės sutrikimai paveikė ir Vokietijos automobilių gamintoją BMW. Bendrovė patvirtino, kad dėl vėluojančių komponentų kai kuriose jos gamyklose teko atšaukti arba pakeisti darbo pamainas.
Problemos užfiksuotos trijose gamyklose – Regensburge ir Leipcige Vokietijoje bei Oksforde Jungtinėje Karalystėje, kur gaminami „Mini“ automobiliai.
BMW neatskleidė, kokių konkrečiai detalių trūksta, todėl kol kas negalima patvirtinti, kad šie sutrikimai tiesiogiai susiję su puslaidininkių tiekimu.
Kodėl lustų vėl pradeda trūkti?
Nors dabartiniai sutrikimai primena prieš penkerius metus kilusią puslaidininkių krizę, jų priežastys nėra visiškai tokios pačios.
2021 metais automobilių pramonė susidūrė su pandemijos sutrikdytomis tiekimo grandinėmis, staiga išaugusia elektronikos paklausa ir nepakankamais puslaidininkių gamybos pajėgumais. Šįkart vis didesnę įtaką rinkai daro dirbtinio intelekto plėtra.
Duomenų centrams ir dirbtinio intelekto sistemoms reikia didžiulių kiekių našios elektronikos bei atminties lustų. Tokių komponentų gamyba puslaidininkių bendrovėms dažnai yra pelningesnė nei senesnių technologijų, kurios vis dar plačiai naudojamos automobiliuose.
Todėl dalis gamintojų daugiau pajėgumų skiria sparčiai augančiai dirbtinio intelekto rinkai, o automobilių pramonei reikalingų komponentų pasiūla tampa mažiau lanksti.
Konsultacijų bendrovės „Berylls“ tyrimas rodo, kad šios tendencijos jau turi įtakos kainoms ir pristatymo terminams.
Jos duomenimis, nuo 2025 iki 2026 metų DDR4 tipo atminties lustai pabrango maždaug 196 proc., o NOR „Flash“ atminties komponentų kainos išaugo apie 280 proc. Dar didesnis – maždaug 406 proc. – kainų augimas užfiksuotas SLC NAND atminties kategorijoje.
Pailgėjo ir komponentų pristatymo terminai. Pavyzdžiui, DDR4 atminties lustų įprastas pristatymo laikas išaugo nuo maždaug 8 iki 29 savaičių.
Šie komponentai naudojami įvairiose automobilių elektroninėse sistemose, įskaitant skaitmeninius prietaisų skydelius, multimedijos įrangą ir pagalbines vairavimo sistemas.
Todėl net ir didėjant bendrai puslaidininkių gamybai automobilių gamintojai nebūtinai gali lengvai įsigyti būtent tokių lustų, kokių reikia jų naudojamai elektronikai.
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