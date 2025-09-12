Atskleidė netikėtą jaunų vairuotojų baimę: „Z karta“ degalinėje jaučia nerimą

Didžiojoje Britanijoje atlikta automobilių pardavėjo „Cazoo“ apklausa atskleidė, kad dauguma Z kartos vairuotojų (gimusių maždaug nuo 1997 m. iki 2012 m.) degalinėje jaučia nerimą.
Apklausos duomenimis, net 62 proc. 18–24 metų vairuotojų degalų užpylimą laiko nemalonia pareiga. Palyginimui, visų respondentų vidurkis siekė 39 proc.
Dažniausiai jaunuoliai baiminasi įsipilti ne tų degalų, per arti ar per toli privažiuoti prie kolonėlės arba neteisingai naudotis pistoletu. Anot ekspertų, visų šių baimių pagrindas – didžiulė baimė suklysti viešoje vietoje.
Šis nerimas lemia ir specifinį elgesį. Apie pusė jaunų vairuotojų prisipažino, kad specialiai važinėja beveik tuščiu baku, kad tik atidėtų apsilankymą degalinėje.
Ketvirtadaliui jų dėl to jau teko sustoti kelyje, pasibaigus degalams. Negana to, du trečdaliai Z kartos vairuotojų reguliariai prašo, kad degalų už juos įpiltų partneris, tėvai ar draugai.
„Daugeliui degalų pylimas atrodo kaip paprasta kasdienė užduotis, tačiau mūsų tyrimas rodo, kad milijonams vairuotojų, ypač jaunesniems, tai yra tikras nerimo šaltinis“, – teigė „Cazoo“ ekspertas Harry Waringas.
Anot jo, tai susiję ne tik su kylančiomis kainomis, bet ir su nepasitikėjimu savimi bei baime būti viešai sukritikuotam.
Manoma, kad prie to prisideda ir tai, jog Z karta užaugo skaitmeniniame pasaulyje, kur daugelis procesų yra automatizuoti, o praktiniai įgūdžiai, tokie kaip degalų pylimas, nebėra savaime suprantami.
Šaltinis:
tv3.lt
