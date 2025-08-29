Neįprasta partnerystė: BMW iš savo didžiausio motociklo variklio sukūrė prabangų kavos aparatą

Šio aparato dizainas ne tik įkvėptas, bet ir tiesiogiai sukurtas panaudojant originalias 1802 darbinio tūrio dvejų cilindrų „boxer“ tipo variklio dalis.
Išsikišusios cilindrų galvutės ir atpažįstamas siluetas neleidžia suabejoti, kad tai – variklis, paverstas technologinio meno artefaktu. Visa konstrukcija sumontuota ant specialiai sukurto metalinio stovo.
Tačiau po ekstravagantiška išore slypi aukščiausios klasės kavos ruošimo technologija. Bendrovė ECM aparatą aprūpino legendine E61 virimo grupe, kuri nuo 1961 metų laikoma profesionalių kavos aparatų standartu.
Aparatas taip pat turi dvi nepriklausomas vandens kaitinimo sistemas, leidžiančias vienu metu ruošti espreso ir plakti pieną, tylų rotacinį siurblį ir skaitmeninį laikmatį, užtikrinantį gėrimo paruošimo tikslumą.
Projektą papildo speciali „Dallmayr“ sukurta kavos pupelių rūšis „Italian Vibe“. Iš viso bus pagaminta tik 80 „Big Coffee Boxer“ vienetų.
Kiekvieno kaina sieks 7 900 eurų, o jį bus galima įsigyti per ECM prekybos tinklą.
