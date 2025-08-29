Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Neįprasta partnerystė: BMW iš savo didžiausio motociklo variklio sukūrė prabangų kavos aparatą

2025-08-29 13:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 13:01

Vokietijos „BMW Motorrad“ padalinys, bendradarbiaudamas su kavos aparatų gamintoju ECM ir kavos gamintoja „Dallmayr“, pristatė išskirtinį kūrinį – „Big Coffee Boxer“. Tai – rankų darbo svirtinis espreso kavos aparatas, kurio pagrindas yra tikras legendinio motociklo „BMW R 18“ variklis.

BMW kavos aparatas (nuotr. gamintojo)

Vokietijos „BMW Motorrad“ padalinys, bendradarbiaudamas su kavos aparatų gamintoju ECM ir kavos gamintoja „Dallmayr“, pristatė išskirtinį kūrinį – „Big Coffee Boxer“. Tai – rankų darbo svirtinis espreso kavos aparatas, kurio pagrindas yra tikras legendinio motociklo „BMW R 18“ variklis.

REKLAMA
0

Šio aparato dizainas ne tik įkvėptas, bet ir tiesiogiai sukurtas panaudojant originalias 1802 darbinio tūrio dvejų cilindrų „boxer“ tipo variklio dalis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Išsikišusios cilindrų galvutės ir atpažįstamas siluetas neleidžia suabejoti, kad tai – variklis, paverstas technologinio meno artefaktu. Visa konstrukcija sumontuota ant specialiai sukurto metalinio stovo.

REKLAMA

Tačiau po ekstravagantiška išore slypi aukščiausios klasės kavos ruošimo technologija. Bendrovė ECM aparatą aprūpino legendine E61 virimo grupe, kuri nuo 1961 metų laikoma profesionalių kavos aparatų standartu.

Aparatas taip pat turi dvi nepriklausomas vandens kaitinimo sistemas, leidžiančias vienu metu ruošti espreso ir plakti pieną, tylų rotacinį siurblį ir skaitmeninį laikmatį, užtikrinantį gėrimo paruošimo tikslumą.

Projektą papildo speciali „Dallmayr“ sukurta kavos pupelių rūšis „Italian Vibe“. Iš viso bus pagaminta tik 80 „Big Coffee Boxer“ vienetų.

Kiekvieno kaina sieks 7 900 eurų, o jį bus galima įsigyti per ECM prekybos tinklą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų