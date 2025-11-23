Ar taip ateityje atrodys kelioniniai automobiliai? „Fiat“ parodė savo viziją

Išoriškai automobilis išsiskiria griežtomis, kampuotomis linijomis ir tvirta stovėsena, kurią pabrėžia padidinta prošvaisa bei uždari ratlankiai su bekelei skirtomis padangomis. Dėmesį traukia ir modernūs LED žibintai.
Tačiau įdomiausias inžinerinis sprendimas – stogo konstrukcija. Automobilis turi masyvius laikiklius, kurie tęsiasi nuo pat variklio gaubto iki galinės dalies.
Jie ne tik turi integruotą papildomą apšvietimą, bet ir laiko unikalią išskleidžiamą palapinę.
„Fiat“ dizaineriai teigia, kad parengta naudojimui ji savo tekstūra primena pūkinę striukę. Patekti į šią miegamąją zoną galima per specialias kopėčias, kurios sumontuotos tiesiai ant bagažinės durų.
Salone dominuoja minimalizmas. Tradicinį prietaisų skydelį čia keičia medinė lentyna su metaliniais elementais.
Įdomi detalė – vairo forma, kuri atkartoja legendinę Turino „Lingotto“ gamyklos ant stogo esančią bandymų trasą. Keturviečiame salone sumontuotos futuristinės sėdynės su ryškia oranžine apdaila.
Nors „Dolce Camper“ kol kas yra tik koncepcija, jis sukurtas ant realios „Stellantis“ koncerno „Smart Car“ platformos.
Tai ta pati architektūra, kurią naudoja „Citroën C3“, „Opel Frontera“ ir serijiniu būdu gaminama „Fiat Grande Panda“.
Gamintojas pabrėžia, kad ši platforma pritaikyta įvairioms energijos rūšims, todėl toks automobilis techniškai galėtų būti varomas tiek elektra, tiek hibridine sistema ar tradiciniu benzininiu varikliu.
