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Aistė Uckutė

Aistė Uckutė

Verslo skyriaus žurnalistė
Nuo 2023 m. studijuoja žurnalistiką Vilniaus universitete. Naujienų portale tv3.lt dirba nuo 2026 m. balandžio. 2024 m. tapo Lietuvos žurnalistų draugijos įsteigtos Kazio Lozoraičio vardo premijos laureate. Žurnalistė apie du metus dirbo regioninėje televizijoje ir spaudoje. Taip pat atliko praktiką įvairiose nacionalinėse televizijose ir verslo portale.
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Mokesčiai (nuotr. Andriaus Ufarto ir Gedimino Bartuškos / ELTA) Mokesčiai (nuotr. Andriaus Ufarto ir Gedimino Bartuškos / ELTA)
31:51

Įspėja tūkstančius gyventojų: liko nepilnas mėnesis tai padaryti, kitaip tapsite skolininkais

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) užtikrina galimybę gauti būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas, valstybės finansuojamą gydymą bei kompensuojamuosius vaistus. Tiesa, vienus juo draudžia valstybė, o kitiems prievole tenka pasirūpinti patiems. Vis dėlto specialistai paaiškino, kada PSD mokėti nereikia ir kada pradeda kauptis skola.
(3)
2026-08-09
Darbas (nuotr. Andriaus Ufarto / ELTA) Darbas (nuotr. Andriaus Ufarto / ELTA)
27:55

Jaunimas nenori sunkiai dirbti ir dėl to nesijaudina? „Viskas keičiasi su Z karta“

Vadovo pareigos įprastai laikomos natūraliu karjeros laipteliu aukštyn, tačiau šiandien darbo rinkoje požiūris į jas keičiasi. Jauni specialistai vis atsargiau vertina didesnę atsakomybę, o ekspertai atskleidžia, kada darbuotojai dažniausiai ryžtasi vadovauti ir kodėl dalis jų tokio kelio apskritai atsisako? Z karta – tai demografinė žmonių grupė, gimusi maždaug 1997–2012 metais, iškart po tūkstantmečio (Y) kartos.
(102)
2026-08-08
Pavežėjimas (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA Pavežėjimas (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA
31:46

„Bolt“ pareikalavo sumokėti 55 eurus: įspėja visus – nepraleiskite svarbios detalės

Pavežėjimo programėlėmis kasdien naudojasi tūkstančiai žmonių, o atsiskaitymas už keliones įvyksta automatiškai, kai nuo kortelės nuskaičiuojama reikiama suma. Vis dėlto kartais dėl techninių nesklandumų ar neaiškių mokėjimų gali kilti nemažai klausimų. Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi Regimantas (vardas pakeistas, bet redakcijai žinomas). Jis dalijosi, kad pavežėjimo platforma „Bolt“ iš jo reikalauja sumokėti apie 55 eurus už paslaugas.
(6)
2026-08-02
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Stiklas (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA) Stiklas (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)
04:06

Parduotuvėje sudaužėte butelį ar stiklainį? Atsakė, ar už sugadintą prekę lieps sumokėti

Netyčia iš rankų išslydęs stiklainis ar nuo lentynos nukritusi prekė parduotuvėje gali sukelti ne tik nemalonią situaciją, bet ir klausimą – kas už tai turi sumokėti. Prekybos tinklų atstovai paaiškino, kada nuostolius prisiima parduotuvė, o kada atsakomybė gali tekti pačiam pirkėjui. Anot prekybininkų, tokios situacijos nėra itin dažnos, tačiau pasitaiko įvairių atvejų. Kartais tai nutinka dėl neatsargaus pirkėjo elgesio, o kitomis situacijomis – dėl parduotuvės darbuotojų kaltės.
(18)
2026-08-01
Sosnovskio barščiai (nuotr. Gedimino Bartuškos / ELTA) Sosnovskio barščiai (nuotr. Gedimino Bartuškos / ELTA)
04:37

Kieme auginate šiuos augalus? Įspėja, skirs 2,5 tūkst. eurų baudą

Lietuvoje sparčiai plintantys invaziniai augalai kelia pavojų ne tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai. Specialistai įspėja, kad žemės savininkai privalo rūpintis jų naikinimu, o už reikalavimų nepaisymą gresia baudos. Taip pat daliai gyventojų šiems darbams skiriama ir finansinė parama. Kaip anksčiau skelbė naujienų portalas tv3.lt, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija socialiniame tinkle pasidalijo svarbia informacija apie invazines augalų rūšis ir jų daromą žalą.
(3)
2026-08-01
Rūkymas darbo metu (nuotr. Andriaus Ufarto / ELTA) Rūkymas darbo metu (nuotr. Andriaus Ufarto / ELTA)
39:00

Kol kolega ilsisi, jūs dirbate? Atsakė, kada priklauso didesnis atlygis

Rūkymo pertraukos darbovietėse neretai kelia ginčų – vieni darbuotojai jas laiko įprasta galimybe pailsėti nuo darbo, o kiti piktinasi, kad tuo metu jiems tenka didesnis krūvis. Teisininkė atsakė, ar darbuotojas turi teisę į rūkymo pertrauką, kada darbdavys gali tai uždrausti ir dėl taisyklių nepaisymo atleisti iš darbo.
(6)
2026-07-26
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Pokyčiai vairuotojams (nuotr. Oresto Gurevičiaus ir Dainiaus Labučio / ELTA) Pokyčiai vairuotojams (nuotr. Oresto Gurevičiaus ir Dainiaus Labučio / ELTA)
34:16

Vairuotojams – svarbūs pokyčiai: galės vairuoti jaunesni, o pažeidėjus baus griežčiau?

Europos Sąjungoje (ES) ruošiami reikšmingi pokyčiai vairuotojams. Jie turės įtakos tiek pradedantiesiems, tiek ilgametę patirtį už vairo turintiems žmonėms. Naujos taisyklės keis vairuotojo pažymėjimų sistemą ir kai kurias iki šiol galiojusias taisykles.
(26)
2026-07-26
Namas ir kiemas (123rf.com) Namas ir kiemas (123rf.com)
29:00

Žinia namų ir sklypų savininkams: už centimetrus – tūkstančiai eurų arba pastato griovimas

Kelių centimetrų sklypo ribos neatitikimas gali tapti rimto kaimynų ginčo priežastimi. Dėl to svarbu laiku ir tinkamai nustatyti kiekvieno savininko teritoriją. Specialistai paaiškino, kas atsako už neatitikimus, kada gali tekti griauti statinį ir kaip problemą išspręsti be teismo. Sklypo ribos ne visada sutampa su dešimtmečius stovinčios tvoros pabaiga ar savininkų naudojama teritorija.
(54)
Redakcija rekomenduoja 2026-07-25
Pokyčiai (nuotr. Oresto Gurevičiaus ir Juliaus Kalinsko / ELTA) Pokyčiai (nuotr. Oresto Gurevičiaus ir Juliaus Kalinsko / ELTA)
30:00

Ruošia pokyčius tūkstančiams gyventojų: štai ko netrukus neberasite parduotuvėse

Po ketverių metų Europos Sąjungoje (ES) įsigalios nauji reikalavimai, kurie pakeis dalį kasdienių vartotojų ir verslų įpročių. Pokyčiams jau dabar ruošiasi prekybos tinklai, viešbučiai, restoranai ir elektroninės parduotuvės. Nepaisant to, specialistai pastebi, kad dalis taisyklių vis dar kelia neaiškumų. Taigi, kas keisis ir kokių pasekmių tai turės gyventojams? Neliks indelių vaisiams ir daržovėms Jau 2030 m. įsigalios ES reglamentas, kuris sumažins plastiko naudojimą.
(69)
Redakcija rekomenduoja 2026-07-22
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Premijos (nuotr. EPA ir ELTA) Premijos (nuotr. EPA ir ELTA)

Nepatikėsite, kiek pinigų gaus čempionato finalo futbolininkai: sumos atima žadą

Ši vakarą 2026 m. pasaulio futbolo čempionatas pasieks aukščiausią tašką. Jo nugalėtojams šiemet atiteks rekordinė piniginė premija, tačiau, skelbiama, kad įspūdingos sumos laukia ir kitų turnyro dalyvių. Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kas atiteks nugalėtojams, vicečempionams ir kokios premijos ir kiek kainuoja galimybė stebėti lemiamas rungtynes stadione. FIFA (tarptautinė futbolo asociacijų federacija) nurodo, kad pradžioje buvo numačiusi mažesnį – 727 mln. JAV dolerių (636,2 mln.
(9)
2026-07-19
Darbo užmokestis (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA) Darbo užmokestis (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA)
02:55

Įspėja darbuotojus dėl tokių darbdavių: „Turi neateiti į darbą, kad gautum bent dalį“

Neišmokėtas darbo užmokestis arba delsimas tai padaryti darbuotojams sukelia papildomų rūpesčių. Jie slegiami finansinės naštos vis dažniau ryžtasi skųstis atsakingoms institucijoms ir kalbėti apie savo patirtis viešai. Taip nutiko ir su Marijampolėje veikiančių įstaigų buvusiais darbuotojais. Jie skundėsi, kad darbo metu nuolat susidurdavo su vėluojančiais atsiskaitymais, neaiškiais pažadais ir nežinia, kada gaus uždirbtus pinigus.
(6)
2026-07-19
Skolos (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA) Skolos (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA)
02:32

Paveldėjote pinigų, butą, namą ar žemės? Pasakė, kokios klaidos kainuos brangiai

Artimojo netektis šeimai atneša didelį sielvartą, tačiau greta jo žengia ir kitos atsakomybės. Mirus žmogui šeima turi pasirūpinti jo finansiniais reikalais, o tai reiškia ne tik paveldėti šeimos nario sukauptą turtą, bet ir prisiimti atsakomybę už jo įsipareigojimus. Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partneris, advokatas dr. Robertas Čiočys pažymi, kad prieš priimant palikimą būtina išsiaiškinti ne tik tai, kas paveldima, bet ir kiek skolų yra palikęs velionis.
(6)
2026-07-18
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Turgus (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA) Turgus (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
03:18

Šviežios vasaros gėrybės: pasakė kur geriau pirkti – turguje ar parduotuvėje

Turguose netrūksta šviežių vasaros gėrybių, tačiau jų kainos skirtinguose miestuose skiriasi. Prekeivių teigimu, galutinę kainą daugiausiai lemia derliaus gausa, kurią diktuoja oro sąlygos. Dėl to net ir įsibėgėjus sezonui pirkėjams tenka atidžiai skaičiuoti, kiek kainuos jų krepšelis. Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek šiuo metu pirkėjams tenka mokėti už uogas, daržoves ir grybus. 24,99 euro už šilauogių kilogramą Viename iš Marijampolės turgų karaliauja uogos ir grybai.
(34)
2026-07-17
Vaikų finansinis raštingumas (nuotr. Ervin Rauluševičiaus ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA) Vaikų finansinis raštingumas (nuotr. Ervin Rauluševičiaus ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA)
31:55

Atskleidė 1 klaidą, kurią lietuviai daro su savo pinigais: įsidėmėkite ir nekartokite

Vaikų finansinis raštingumas prasideda šeimoje, tačiau vien teorinių žinių tam nepakanka – svarbu leisti jiems patiems priimti sprendimus ir mokytis iš klaidų. Specialistai akcentuoja, kad kuo anksčiau vaikas praktiškai susipažins su pinigais, tuo lengviau ateityje gebės planuoti išlaidas, taupyti ir atpažinti rizikas.
(1)
2026-07-15
Gyventojų santaupos (nuotr. 123rf.com) Gyventojų santaupos (nuotr. 123rf.com)
02:30

Vidurinė klasė Lietuvoje: pasakė, kiek reikia uždirbti, kad jai priklausytumėte

Maždaug pusė Lietuvos gyventojų save priskiria vidurinei klasei, tačiau vien pajamų tam nepakanka – svarbus ir nuosavas būstas, santaupos bei finansinis saugumas. Nepaisant to, kad gyventojų, laikančių save viduriniosios klasės atstovais, daugėja, savo gyvenimo kokybės geriau nevertina.
(40)
2026-07-15
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Kainos (nuotr. Dainiaus Labučio ir Ervin Rauluševičiaus / ELTA) Kainos (nuotr. Dainiaus Labučio ir Ervin Rauluševičiaus / ELTA)
02:22

Lietuvių piniginėms – dar vienas smūgis: kainos Lietuvoje kyla sparčiausiai Europoje

Bendras kainų augimas euro zonoje birželio mėnesį sulėtėjo, tačiau Lietuva išsiskyrė priešinga kryptimi. Čia praėjusį mėnesį fiksuota didžiausia metinė infliacija. Ekspertai aiškina, kad gyventojų pinigines labiausiai tuština brangstanti energija ir paslaugos, o dalies prekių kainos per kelerius metus šoko kone dvigubai. Remiantis išankstiniais „Eurostat“ duomenimis, kainų augimas euro zonoje praėjusį mėnesį sparčiai sulėtėjo. Birželį metinė infliacija valiutos bloke nukrito iki 2,8 proc.
(144)
2026-07-15
Laidotuvės (nuotr. Aurimo Barkausko ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA) Laidotuvės (nuotr. Aurimo Barkausko ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA)
35:11

Laidotuvės kainuoja ir 10 tūkst. eurų: atskleidė už ką tiek moka artimieji

Artimojo netektis ir jo laidotuvės tampa ne tik emociškai skaudžiu, bet ir finansiškai jautriu išbandymu. Dėl to vieni renkasi kuklesnį atsisveikinimą, o kiti – prabangesnę ceremoniją. Nepaisant to, svarbiausia išlieka viena – oriai palydėti mylimą žmogų į paskutinę kelionę. Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek skirtinguose laidojimo namuose kainuoja išlydėtuvių ceremonija, ką įprastai žmonės renkasi ir kokių keisčiausių prašymų sulaukiama.
(13)
2026-07-11
Telefonas (nuotr. pranešimo spaudai) Telefonas (nuotr. pranešimo spaudai)
04:24

Šioje vietovėje gyventojai dvi paras gyvena be ryšio: „Negalime su niekuo susiekti“

Antrą parą Alytaus rajono Talokių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojai susiduria su mobiliojo ryšio problemomis. Jie pasakoja, kad jau kelinta para jų gyvenamojoje vietovėje neveikia „Tele2“ mobiliojo ryšio paslaugos. Nesupranta, kas nutiko „Daugelis gyventojų iš pradžių manė, kad sugedo jų telefonai, todėl bandė ieškoti gedimų juose arba kreipėsi pagalbos kitur“, – teigė pašnekovai. Pasak jų, jokio iš anksto pranešimo apie ryšio sutrikimą ar jo mastą iš „Tele2“ niekas negavo.
(4)
2026-07-10
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Darbo užmokestis (nuotr. BNS / ELTA) Darbo užmokestis (nuotr. BNS / ELTA)

Mokytoja – prestižinė profesija, bet moka mažiau nei valytojoms? Paaiškino, kodėl

Valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesijos metu dėmesys įprastai krypsta į abiturientų žinių patikrinimus ir jų rezultatus. Vis dėlto už to slypi ilgas pasirengimas sklandžiam proceso vykdymui. Dėl to pasidomėjome, kas už tai atsakingas ir kokį atlygį už darbą gauna VBE vykdytojai.
(13)
2026-07-08
Baudos (nuotr. Oresto Gurevičiaus ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA) Baudos (nuotr. Oresto Gurevičiaus ir Mariaus Morkevičiaus / ELTA)
04:00

Skaudžios BMW avarijos pamokos: vairuotojams baudos už tokius pažeidimus per mažos?

Greičio viršijimas ir chuliganiškas vairavimas keliuose gali baigtis ne tik baudomis, bet ir teisės vairuoti praradimu. Vis dėlto specialistai įsitikinę, kad dabar Lietuvoje galiojanti atsakomybė už šiuos nusižengimus yra per maža. Tuo metu vairuotojus labiausiai gąsdina ne įspėjimai. Šeštadienį paryčiais Vilniuje įvyko avarija, kurios metu lengvajam automobiliui atsitrenkus į stulpą žuvo du jaunuoliai.
(68)
2026-07-08
Pinigų paveldėjimas (nuotr. Žygimanto Gedvilos ir Josvydo Elinsko) Pinigų paveldėjimas (nuotr. Žygimanto Gedvilos ir Josvydo Elinsko)
02:27

Pensijų pinigai po mirties: daugelis daro šią klaidą ir juos praranda

Artimojo netektis šeimai dažnai atneša ne tik emocinius išgyvenimus, bet ir teisinius rūpesčius. Vienas iš jų – kas nutiks per gyvenimą pensijų fonde sukauptiems pinigams? Vis dėlto specialistai ramina, šios lėšos nedingsta, tačiau svarbu atlikti tinkamus žingsnius, kad jas būtų galima paveldėti.
(33)
2026-07-07
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Radiniai paplūdimiuose (nuotr. 123rf.com ir asmeninio archyvo) Radiniai paplūdimiuose (nuotr. 123rf.com ir asmeninio archyvo)

Lobių paieškos pajūryje: už neįprastą radinį – beveik 12 tūkst. eurų

Pajūrio paplūdimiuose poilsiautojai palieka ne tik pėdsakus smėlyje. Su metalo detektoriais vaikštantys gyventojai čia randa visko – nuo įvairių kamštelių iki papuošalų. Tokia veikla iš šalies gali priminti lobių paiešką, tačiau patys ieškotojai sako, kad praturtėti čia nesitikima. Dažniausiai tai – mėgstama veikla, kuri leidžia realizuoti savo pomėgį, o kartais net būti naudingiems visuomenei.
2026-07-06
Laikas gamtoje (nuotr. Dainiaus Labučio ir Juliaus Kalinsko / ELTA) Laikas gamtoje (nuotr. Dainiaus Labučio ir Juliaus Kalinsko / ELTA)
04:09

Tikrins kiekvieną poilsiautoją? Jei nepaisysite šių taisyklių skirs 140 eurų baudą

Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose. Nepaisant to, aplinkosaugininkai išskiria, kad pramogas ir poilsį reikia planuoti atsakingai ir nepamiršti pagrindinių taisyklių bei reikalavimų. Anot Aplinkos apsaugos departamento (AAD) atstovų, dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose.
(2)
2026-07-06
Vėliavos iškėlimas (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Dainiaus Labučio / ELTA) Vėliavos iškėlimas (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Dainiaus Labučio / ELTA)
05:14

Laisvadienis gali apkarsti: rytoj nepamiškite šio dalyko, nes skirs baudą

Artėjant valstybinei šventei kiekvienas pilietis turi svarbią pareigą – iškelti Lietuvos valstybinę vėliavą. Vis dėlto svarbu ne tik, kad ji būtų iškelta, bet ir pasirūpinti, kad atitiktų nustatytus reikalavimus. Svarbu nepamiršti, kad vėliavos turi būti keliamos ir nuleidžiamos nustatytu laiku, taip pat privalo atitikti numatytus dydžio, spalvų bei kitus reikalavimus. Tuo metu taisyklių nesilaikantiems gyventojams gresia baudos.
(21)
2026-07-05
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Elektronikos prekės (nuotr. Josvydo Elinsko / ELTA ir 123rf.com) Elektronikos prekės (nuotr. Josvydo Elinsko / ELTA ir 123rf.com)
03:42

Sugedus prekei pinigų greitai neatgausite: atsakė, kokie laukia pokyčiai

Sugedus prekei garantiniu laikotarpiu, vartotojai dažnai tikisi greito ir aiškaus sprendimo – remonto, daikto keitimo arba pinigų už jį grąžinimo. Vis dėlto praktikoje procesas trunka kur kas lėčiau, o laukimas daliai gyventojų kelia nepatogumus. Taigi, ko galima reikalauti iš pardavėjo, o kada tenka apsišarvuoti kantrybe? Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi skaitytoja Gintarė (vardas pakeistas, bet redakcijai žinomas). Ji pasidalijo, kad pernai rudenį „Pigu.
(7)
2026-07-03
Automobilių stovėjimo vietos (nuotr. Oresto Gurevičiaus ir Karolinos Gudžiūnienės / ELTA) Automobilių stovėjimo vietos (nuotr. Oresto Gurevičiaus ir Karolinos Gudžiūnienės / ELTA)
03:30

Pelnosi bausdami vairuotojus ar tik palaiko tvarką? „Parkavimo vietų čia specialiai padaryta mažai“

Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilių eilės, o stovėjimo vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio.
(23)
2026-07-02
Darbas (nuotr. 123rf.com) Darbas (nuotr. 123rf.com)
02:55

Nedirbo, bet algą gavo? VMI įspėja – teks aiškintis ir susimokėti

Vienas pokalbis su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) gyventojui virto nemaloniu netikėtumu. Vyras sako sužinojęs apie duomenis, kurie, jo teigimu, kelia abejonių ir visiškai neatitinka realybės. Specialistai pažymi, kad tokiais atvejais svarbu išsiaiškinti situacijos kilmę ir spręsti problemas. Į naujienų portalą kreipėsi gyventojas Adomas. Jis pasakojo, kad turėjo pokalbį su VMI atstovais dėl sau rūpimų klausimų.
2026-06-29
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Kelionės su augintiniais (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA) Kelionės su augintiniais (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
02:47

Ką daryti su augintiniais per atostogas? Moka ir kelis šimtus eurų

Kelionės yra neatsiejama vasaros dalis, į kurias vis daugiau gyventojų leidžiasi su savo augintiniais. Nepaisant to, specialistai pažymi, kad tokiai išvykai būtina tinkamai pasiruošti. Taigi, kokie reikalavimai atostogoms su augintiniais ir kiek tai gali kainuoti? Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi skaitytoja Angelė (tikras vardas redakcijai žinomas), kuri piktinosi, kad sparčiai tobulėjant kelionių procesams kelionės su augintiniais vis dar yra tikras vargas.
(3)
2026-06-28
Lauko augalai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA) Lauko augalai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
36:11

Jau vagia ir augalus kiemuose: išrovė ir išsivežė tūkstančius kainuojantį medį

Lauko augalai tampa ne tik kiemo puošmena, bet ir nemenka investicija į namų aplinką. Dalis jų kainuoja dešimtis, kiti – šimtus, o dar kiti – tūkstančius eurų. Dėl to išskirtiniai augalai gali patraukti ne tik praeivių, bet ir ilgapirščių dėmesį. Socialiniame tinkle gyventoja pasidalijo, kad naktį iš privataus namo kiemo buvo pavogta formuota pušis (bonsas). „Ji buvo persodinta iš vazono į žemę vos prieš pusantro mėnesio, todėl dar nebuvo spėjusi įsišaknyti.
(29)
2026-06-27
Judėjimo negalia (nuotr. ELTA) Judėjimo negalia (nuotr. ELTA)
04:01

Sunkiai judančiam vyrui liepia dirbti: „Koks dar gali būti pagerėjimas?“

Nustatant žmogaus dalyvumo lygį vertinama ne tik jo sveikatos būklė, bet ir gebėjimas savarankiškai atlikti kasdienes veiklas. Vis dėlto priimti sprendimai ne visada sutampa su pačių gyventojų vertinimu, todėl neretai kyla klausimų, kaip skaičiuojami balai ir nuo ko priklauso galutinis rezultatas. Su naujienų portalu tv3.lt susisiekė gyventojas Adomas ir papasakojo, kad jam buvo atliktas asmens bazinio dalyvumo vertinimas.
(62)
2026-06-27
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Pokyčiai (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Dainiaus Labučio / ELTA) Pokyčiai (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Dainiaus Labučio / ELTA)

Įveda naują mokestį už šiuos gamtos išteklius: įspėja apie galimą paslaugų brangimą

Valstybinių gamtos išteklių apmokestinimo tvarka netrukus gali keistis. Nepaisant to, teigiama, kad gyventojai tiesioginio poveikio nepajus, tačiau specialistai įspėja apie galimas pasekmes paslaugų kainoms. Vyriausybė pritarė įstatymo dėl mokesčio už valstybinius gamtos išteklius pakeitimui.
(39)
2026-06-27
„Apple“ produkcija (nuotr. ELTA) „Apple“ produkcija (nuotr. ELTA)
04:34

„Apple“ gerbėjams – nemaloni žinia: už kai kuriuos įrenginius teks mokėti ir 200 eurų daugiau

„Apple“ daliai savo įrenginių pakėlė kainas, o kai kurie produktai pabrango penktadaliu. Bendrovė įvardijo to priežastis ir išskyrė, kad kainų kilimas žadamas ir ateityje. Vakar kainos kilo „Macbook“, „iPad“, „HomePod“, „AppleTV“ ir „Vision Pro“ įrenginiams. „iPhone“ gamintoja kai kurių nešiojamųjų ir planšetinių kompiuterių kainas kilstelėjo beveik 20 proc.
2026-06-26
Darbas (nuotr. Andriaus Ufarto ir Žygimanto Gedvilos / ELTA) Darbas (nuotr. Andriaus Ufarto ir Žygimanto Gedvilos / ELTA)
02:33

Dirbti nenori, bet išmokos pinigų prašo: šie gyventojai gaus dar daugiau?

Užimtumo tarnyboje (UŽT) kasmet registruojasi tūkstančiai darbo ieškančių gyventojų. Vieni siekia greičiau sugrįžti į darbus, o kiti ieško priežasčių nedirbti ir kuo ilgiau gauti nedarbo išmoką, todėl tam ieško įvairiausių pasiteisinimų. Pagrindinis UŽT tikslas – tvariai ir greitai integruoti asmenį į darbo rinką. Darbo ieškančiam žmogui užsiregistravus UŽT, išsiaiškinami jo tikslai, pageidavimai, turima darbo patirtis ir kitos aplinkybės, kurios turi įtakos užimtumui.
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Redakcija rekomenduoja 2026-06-25
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Kainos pajūryje (nuotr. Skirmanto Stanislovaičio ir Žygimanto Gedvilos / ELTA) Kainos pajūryje (nuotr. Skirmanto Stanislovaičio ir Žygimanto Gedvilos / ELTA)
02:47

Joninių kaina Lietuvos kurortuose: už naktį ir 500 eurų?

Artėjant Joninėms, Lietuvos kurortų verslininkai ruošiasi poilsiautojų antplūdžiui. Nepaisant to, norintiems toliau nuo namų praleisti šventinį laiką, teks gerai paskaičiuoti išlaidas. Nakvynės pasirinkimų šalies kurortuose netrūksta, tačiau jų kainos skiriasi.  Šventiniu laikotarpiu prie jūros siūloma apsistoti tiek kukliuose kambariuose, tiek prabangiuose apartamentuose ar viešbučių numeriuose.
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2026-06-23
Kainos Lietuvoje (nuotr. Martyno Ambrazo ir Dainiaus Labučio / ELTA) Kainos Lietuvoje (nuotr. Martyno Ambrazo ir Dainiaus Labučio / ELTA)
04:34

Oficialu: Lietuvoje – jau brangiau nei Vokietijoje

Užsienyje apsilankę lietuviai neretai pastebi, kad tokie patys ar labai panašūs produktai ir prekės ten kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Naujausi „Eurostat“ duomenys rodo, kad tai – realybė, o kai kurių būtinų prekių kainos Lietuvoje jau viršijo Europos Sąjungos (ES) vidurkį. Kainų lygio indeksas apskaičiuojamas ES vidurkį prilyginus 100. Jei šalies rodiklis viršija 100, joje kainos yra aukštesnės nei vidutiniškai ES, o jei nesiekia 100 – žemesnės.
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2026-06-23
Prekybininkų gudrybės (nuotr. Josvydo Einsko ir Andriaus Ufarto / ELTA) Prekybininkų gudrybės (nuotr. Josvydo Einsko ir Andriaus Ufarto / ELTA)
03:56

Eisite į parduotuvę? Atskleidė prekybininkų gudrybes, kurių daugelis nepastebi

Dalis pirkėjų į parduotuvę ateina su aiškiu sąrašu, tačiau galutiniame krepšelyje atsiduria kur kas daugiau prekių. Tam įtakos turi ne atsitiktinumas, o gerai apgalvoti prekybininkų sprendimai. Prekybos tinklai, kaip ir bet kurie kiti verslai, siekia uždirbti pelno. Taigi, kokius būdus jie pasitelkia norėdami paskatinti gyventojus pirkti? Jungtinės Karalystės (JK) tinklaraštyje „MoneySavingExpert.
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2026-06-21
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Pokyčiai nuo rugpjūčio 1-osios (nuotr. Ervin Rauluševičiaus ir Dainiaus Labučio / ELTA) Pokyčiai nuo rugpjūčio 1-osios (nuotr. Ervin Rauluševičiaus ir Dainiaus Labučio / ELTA)
03:54

Sklypų savininkams – svarbūs pokyčiai: to nepadarius gresia baudos iki 3 tūkst. eurų

Dalis gyventojų Lietuvoje vandenį gauna iš centralizuotų tinklų, kiti – iš nuosavų gręžinių. Pastarasis vandens tiekimo būdas kai kuriems yra kasdienybė, tačiau ne visi žino, kokie reikalavimai taikomi šių įrenginių naudojimui. Artėjant svarbiems pokyčiams, specialistai primena tai, ką žinoti būtina. Gręžiniai yra giliau nei šachtiniai šuliniai įrengti statiniai, tiekiantys ne gruntinį, o giliau esantį ir paprastai geresnės kokybės požeminį vandenį.
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2026-06-20
Siūlo apmokestinti investicinį būstą (nuotr. Jono Balčiūno ir Žygimanto Gedvilos / ELTA) Siūlo apmokestinti investicinį būstą (nuotr. Jono Balčiūno ir Žygimanto Gedvilos / ELTA)
30:10

Turintiems NT – naujas mokestis dėl išaugusių kainų: paaiškino, kam reikėtų mokėti papildomai

Nekilnojamojo turto kainos Lietuvoje jau kurį laiką kelia įtampą tiek perkantiems pirmąjį būstą, tiek ieškantiems nuomos. Diskutuojant apie sprendimus, kurie padėtų suvaldyti ir stabilizuoti rinką, svarstomos įvairios priemonės. Nepaisant to, specialistai sako, kad didžiausią siūlomų kainų naštą turi pakelti galutiniai vartotojai. Lietuvos bankas (LB) iškėlė siūlymą įvesti mokestį tiems, kurie būstą perka kaip investiciją.
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Redakcija rekomenduoja 2026-06-18
Ruošia naujovę gyventojams (nuotr. Ervin Rauluševičiaus, Juliaus Kalinsko ir Dainiaus Labučio / ELTA) Ruošia naujovę gyventojams (nuotr. Ervin Rauluševičiaus, Juliaus Kalinsko ir Dainiaus Labučio / ELTA)

Naujovė tūkstančiams vairuotojų Lietuvoje: mokės nuo 250 iki 20 tūkst. eurų

Daliai gyventojų patiria vis daugiau sunkumų padengti šildymo, elektros sąskaitų ar sumokėti už degalus automobiliui. Dėl to valstybė numato naujas paramos priemones, kurios padėtų sumažinti finansinę naštą. Tiesa specialistai pažymi, kad pasinaudoti finansine pagalba galės ne visi. Lietuvos socialinio klimato plane yra nurodoma apie 300 tūkst. namų ūkių, kurie yra pažeidžiami arba jau patiria energetinį skurdą. Taip pat išskirti ir 226 tūkst.
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Redakcija rekomenduoja 2026-06-16
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Naujovės „Visa“ klientams (nuotr. 123rf.com) Naujovės „Visa“ klientams (nuotr. 123rf.com)
03:08

Pinigus leis ne žmogus, o dirbtinis intelektas? Pasakė, kada pirks už jus

Įprastas apsipirkimas internetu netrukus gali atrodyti visiškai kitaip. Vietoje ilgos prekių paieškos, kainų lyginimo ir skirtingų mokėjimų dalį sprendimų už vartotojus galės atlikti dirbtinis intelektas (DI). Ieškodama patogumo gyventojams, mokėjimų gigantė „Visa“ integravo savo mokėjimų tinklą į „OpenAI“ dirbtinio intelekto įrankį „ChatGPT“. Ji sudarė galimybę pokalbių robotui žmogaus vardu savarankiškai apsipirkti ir atlikti kitas operacijas.
2026-06-15
Administraciniai nusižengimai (nuotr. Dainiaus Labučio ir Ervin Rauluševičiaus / ELTA) Administraciniai nusižengimai (nuotr. Dainiaus Labučio ir Ervin Rauluševičiaus / ELTA)
30:10

Sąskaitoje pasigedote pinigų? Paaiškino, kada nuskaičiuos be įspėjimo

Jeigu apie paskirtą baudą nežinojote, jos laiku nesumokėjote, o vėliau sąskaitoje pasigedote didesnės sumos, tikriausiai pagalvotumėte, kad tai klaida. Vis dėlto specialistai pabrėžia, kad su tokia situacija gali susidurti kiekvienas, todėl svarbu žinoti, kodėl informacija ne visada pasiekia gyventojus ir ką daryti, kad būtų išvengta papildomų išlaidų. Tokios situacijos dažnai prasideda nuo, atrodytų, smulkių detalių. Nesureagavus bauda gali virsti gerokai didesne suma.
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2026-06-15
Testamentas (123rf.com nuotr.) Testamentas (123rf.com nuotr.)
33:31

Lietuviai vis dažniau sudarinėja testamentus: nepatikėsite, kokių turi prašymų

Testamentą dalis žmonių laiko jautria tema, tačiau problemas, kurios kyla dėl paveldėjimo dokumentų trūkumo po artimojo mirties, patiria ne vienas. Nepaisant to, kasdienybėje vengiama apie tai galvoti ir ieškoma pasiteisinimų: „per anksti“, „nėra ką palikti“, „artimieji patys išsidalins, kai bus laikas“. Vis dėlto, nors apie turto palikimą ateities kartoms susimąstome retai, tačiau teisininkai pastebi, kad būtent išankstinis pasirūpinimas savo valia, gali užkirsti kelią vėlesniems konfliktams.
(11)
2026-06-13
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Kainos kavinėse (nuotr. Juliaus Kalinsko / ELTA) Kainos kavinėse (nuotr. Juliaus Kalinsko / ELTA)
04:59

Kainos Lietuvos paplūdimiuose stebina: už šaltą kavą ir pyrago gabalėlį – beveik 18 eurų?

Poilsis prie vandens telkinių neatsiejamas nuo ledų, šaltos kavos, gaiviųjų gėrimų ar kitų mėgstamų patiekalų, kurie padeda atsigaivinti karštą vasaros dieną. Vis dėlto už tokius malonumus skirtinguose Lietuvos miestuose ir paplūdimių kavinėse tenka pakloti įvairias sumas. Vienur už ledų porciją ar gazuotus gėrimus pakanka kelių eurų, o kitur kainos gali nustebinti.
(65)
2026-06-13
Baltijos jūros paplūdimys (nuotr. Skirmanto Stanislovaičio, Juliaus Kalinsko ir Josvydo Elinsko / ELTA) Baltijos jūros paplūdimys (nuotr. Skirmanto Stanislovaičio, Juliaus Kalinsko ir Josvydo Elinsko / ELTA)
04:09

Už savaitę prie Baltijos jūros – kaip už naudotą automobilį: 4 tūkst. eurų ne riba?

Daugelis lietuvių neįsivaizduoja vasaros be poilsio pajūryje. Tiesa, dalis jų kartais renkasi ilsėtis ne Lietuvos, bet ir Latvijos pajūriuose. Taigi, kiek šiemet kainuos poilsis skirtinguose Baltijos jūros kurortuose? Naujienų portalas tv3.lt apžvelgė puslapyje „Airbnb“ siūlomus apartamentus dviems asmenims, kuriuos būtų galima išsinuomoti 7 dienoms ir 6 naktims liepos mėnesio viduryje.
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2026-06-12
Vokietijos gynybos pramonės milžinė „Rheinmetall“ ieško darbuotojų (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA) Vokietijos gynybos pramonės milžinė „Rheinmetall“ ieško darbuotojų (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
06:05

„Rheinmetall“ ieško darbuotojų Lietuvoje: siūlo ir 4 tūkst. eurų atlyginimą

Jau kitais metais Radviliškio rajone, Baisogaloje, pradės veikti vokiečių gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ artilerijos amunicijos gamykla. Dėl to jai jau dabar ieškoma darbuotojų įvairioms pozicijoms. Vokiečių karinės pramonės gamintoja „Rheinmetall“ ruošiasi atidaryti naujos, kelių šimtų milijonų eurų vertės artilerijos šaudmenų gamyklos duris.
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2026-06-11
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Pavasaris sostinėje (O. Gurevičiaus/ELTA) (nuotr. Elta) Pavasaris sostinėje (O. Gurevičiaus/ELTA) (nuotr. Elta)
02:04

Naujas kainų šokas Lietuvoje: gyventojus ragina ruoštis

Šiemet Lietuvoje gyventojų laukia įvairūs iššūkiai – infliacija, darbo užmokesčio pokyčiai ir būsto rinkos tendencijos. Prognozuojama, kad infliacija, būsto sandorių skaičius ir kainos kils, tačiau perkamoji galia išliks stabili. „Artea“ banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė prognozuoja, kad vidutinė metinė infliacija Lietuvoje šiemet sieks 5,5 proc., o 2027 m. sulėtės iki 3 proc.
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2026-06-09
Skaitmeninis euras (nuotr. Dainiaus Labučio, Oresto Gurevičiaus ir Juliaus Kalinsko / ELTA) Skaitmeninis euras (nuotr. Dainiaus Labučio, Oresto Gurevičiaus ir Juliaus Kalinsko / ELTA)
04:06

Gyventojams ruošia naują atsiskaitymo būdą: paaiškino, kur dings grynieji

Populiarėjant skaitmeniniams atsiskaitymams, Europos Komisija siūlo sukurti Europos Centrinio Banko (ECB) pinigais paremtą skaitmeninę valiutos versiją. Ekspertų teigimu, skaitmeninis euras atitiktų dabartinį visuomenės skaitmenizacijos lygį ir leistų gyventojams patogiai ir saugiai atsiskaityti už pirkinius ar paslaugas bet kurioje euro zonos vietoje. Europoje apmokėjimai už prekes ar paslaugas vis dažniau vyksta kortelėmis ar telefonais, o šie mokėjimai priklauso nuo komercinių bankų sistemų.
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Redakcija rekomenduoja 2026-06-09
Vandens pramogos (nuotr. Žygimanto Gedvilos ir Juliaus Kalinsko / ELTA) Vandens pramogos (nuotr. Žygimanto Gedvilos ir Juliaus Kalinsko / ELTA)
01:05

Lietuvių pamėgtos vasaros pramogos: daugelis permoka?

Atšilus orams vis daugiau žmonių planuoja savaitgalius gamtoje, o viena populiariausių pramogų vasarą išlieka pasiplaukiojimai baidarėmis. Baidarių nuomos specialistai sako, kad vieni keliautojai mieliau renkasi ramesnius maršrutus, o kiti ieško nuotykių. Taigi, kiek šiemet kainuos vandens pramogos? Baidarių sezonas prasideda orams pradėjus šilti, o paprastai tai nutinka gegužės viduryje, sako verslininkai.
(1)
2026-06-07
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Sezoninis darbas (nuotr. Juliaus Kalinsko, Dainiaus Labučio / ELTA) Sezoninis darbas (nuotr. Juliaus Kalinsko, Dainiaus Labučio / ELTA)
02:36

Sezoniniai darbai: štai kur daugiausia galima uždirbti papildomai Lietuvoje

Artėjant šiltajam metų laikui padaugėja sezoninio darbo pasiūlymų – verslai ieško papildomų rankų, o gyventojams tai atveria galimybę papildomai užsidirbti. Šiemet skirtingų pozicijų netrūksta įvairiuose sektoriuose, tačiau atlyginimai čia taip pat skiriasi. Dėl to specialistė atskleidė paklausiausius darbus ir kiek už juos mokama. Gegužės mėnesį Užimtumo tarnyboje (UŽT) buvo paskelbta 15,6 tūkst. laisvų darbo vietų, o iš jų 1,6 tūkst. – su terminuoto darbo sutartimis.
(11)
2026-06-07
Poilsis gamtoje (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Žygimanto Gedvilos / ELTA) Poilsis gamtoje (nuotr. Juliaus Kalinsko ir Žygimanto Gedvilos / ELTA)
03:32

Vasarą laiką leidžiate laiką gamtoje? Už tokius įpročius skirs 2,3 tūkst. eurų baudą

Dalis visuomenės mano, kad savaitgalio poilsis gamtoje – palapinių statymas, miško gėrybių rinkimas, vakarienė prie laužo ar trumpas pasivažinėjimas miško takais – yra įprastas laisvalaikio praleidimo būdas, kuris aplinkai didelio poveikio neturi. Tačiau realybė kiek kitokia: už tam tikrus veiksmus, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai suprantami, galima sulaukti rimtų nemalonumų.
(23)
2026-06-06
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