Vilniuje sužibo pirma tokia Lietuvoje kalėdinė eglutė: suteikti viltį vaikams atvyko ir žinomi žmonės

Kaip rašoma pranešime spaudai, gruodžio 2-ąją Vilniaus senamiestyje pristatyta išskirtinė Kalėdų eglutė, kuri įsižiebia tik tada, kai žmonės skiria paramą organizacijos „Gelbėkit vaikus“ globojamiems vaikams. Prie eglutės įrengtame terminale aukojantiems suteikiama galimybė pasirinkti norimą sumą, o už ją eglutės šviesos trumpam suspindi – taip primindamos, kad kiekviena parama padeda įžiebti viltį organizacijos globojamiems vaikams.
Neatsitiktinė data
Ši data pasirinkta neatsitiktinai – gruodžio 2-ąją visame pasaulyje minimas dosnumo antradienis (angl. Giving Tuesday), kurio metu žmonės kviečiami dalintis savo gerumu: didžiosioms metų šventėms sparčiai artėjant trumpam sustoti ir skirti laiko dosnumui bei šilumai, kurią galime suteikti kitiems.
Į eglutės įžiebimo renginį susirinko žiniasklaidos atstovai, visuomenėje žinomi veidai. Akcijos idėją ir jos svarbą pristatė organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ir „Rimi Lietuva“ vadovai.
Vaikai susiduria su dvigubu spaudimu
Pasak Lauros Milčienės, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovės šiandien Lietuvoje augantys vaikai susiduria su dvigubu spaudimu – emociniais iššūkiais ir materialiniais sunkumais ir, deja, išlieka viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių skurdo rizikos atžvilgiu.
„Nors kelerius metus matėme teigiamą pokytį, 2024-aisiais vaikų skurdo rizika vėl padidėjo – ją patyrė net 19 proc. vaikų. Tai reiškia, kad jų kasdienybėje nuolat trūksta svarbiausių dalykų – nuo maisto ar sąlygų mokytis iki erdvės augti be nuolatinės įtampos“, – sako ji.
„Gelbėkit vaikus“ atlikta 2025 m. vaikų ir paauglių apklausa parodė labai aiškų signalą: vaikai savo savijautą vertina tik vidutiniškai – 6,8 balo iš 10. O tie, kurie gyvena pažeidžiamose situacijose, jaučiasi dar prasčiau – jų emocinė būsena tesiekia apie 5,5 balo.
„Nors daugeliui šventės asocijuojasi su šviesa ir jaukumu, nemažai vaikų jų taip ir neišgyvena. Nepritekliaus, nerimo ar vienišumo fone šventinės lemputės jiems tiesiog neužsižiebia. Todėl mūsų tikslas – dėti pastangas, kad šis laikotarpis vaikams taptų šiltesnis, saugesnis ir mažiau vienišas“, – teigia L. Milčienė.
Svarbu atgauti vidinę ramybę
Ji prideda, jog organizacijos tikslas yra ne tik suteikti vaikams materialią pagalbą. Lygiai taip pat svarbu padėti jiems atgauti vidinę ramybę, pasitikėjimą ir jausmą, kad jie nėra vieni. Gerumo eglutės akcija skatiname bendryste ir kviečiame visuomenę prisidėti prie bendro kilnaus tikslo.
Prie akcijos aktyviai prisideda prekybos tinklas „Rimi“, su organizacija bendradarbiaujantis jau ilgiau nei dešimtmetį, o eglutę kilniam tikslui suteikė „Silvertree.lt“.
Pasak Vaido Lukoševičiaus, „Rimi Lietuva“ vadovo, bendrovė jau daugelį metų nuosekliai remia „Gelbėkit vaikus“ veiklą, nes tvirtai tiki, kad kiekvienas vaikas nusipelno saugios, orios ir pilnavertės vaikystės.
„Visus metus prie organizacijos veiklos pirkėjai gali prisidėti labai paprastai – paaukoti dalį savo „Mano Rimi“ sukauptų lojalumo lėšų internetinėje paskyroje ar parduotuvės terminale, mesti auką ir į specialias dėžutes prie kasų. Mes patys taip pat prisidedame tiesiogiai: organizuojame edukacijas dienos centruose, suteikiame vaikams maisto produktų ir nuolat ieškome skirtingų būdų padėti jiems jaustis geriau bei užtikrinčiau“, – sako jis.
Skirkite akimirką
Taip pat „Rimi“ vadovas akcentuoja, jog dosnumo antradienį paminėti verta visiems – vakarų pirkimo manijos kultūra kartu su „Juodojo penktadienio“ nuolaidomis nesvetima jau ir Lietuvoje. Išties svarbu prieššventiniu laikotarpiu šalia skubėjimo, dovanų, akcijų ir nuolaidų, skirti akimirką tiems, kuriems šiuo metu sunku.
„Praėjusiais metais „Rimi“ pirkėjai neliko abejingi ir skyrė 61 tūkst. eurų Lietuvos vaikams. Kviečiame visus ir toliau dalintis gerumu – gruodžio mėnesį prisidėti prie Gerumo eglutės akcijos savo auka, įžiebti šventines lemputes ir suteikti vilties vaikams, kuriems šis laikotarpis nėra pats šviesiausias“, – ragina V. Lukoševičius.
Organizacija „Gelbėkit vaikus“ kartu su ilgamečiais partneriais „Rimi“ kviečia visuomenę šventiniu laikotarpiu nepamiršti tų, kuriems šis metas yra niūrus ir tamsus.
Visi norintys prisidėti prie vaikų gerovės šventiniu laikotarpiu, auką skirti gali gyvai, šalia Vilniuje įsikūrusio Radvilų rūmų dailės muziejaus, arba Gerumo eglutės projekto svetainėje.
