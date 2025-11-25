 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Victorios ir Davido Beckhamų sūnus pasidalijo šiurpia nuotrauka: išgąsdino gerbėjus

2025-11-25 20:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 20:20

David ir Victorios Beckhamų jauniausias sūnus Cruz Beckham savaitgalį gerbėjus sutrikdė netikėta žinute – „Instagram“ istorijose jis pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti kruvinas ir storu tvarsčiu apsuktas mažasis pirštas.

Cruz Beckham, ligoninė, asiociatyvi nuotr, (nuotr. SCANPIX)

David ir Victorios Beckhamų jauniausias sūnus Cruz Beckham savaitgalį gerbėjus sutrikdė netikėta žinute – „Instagram" istorijose jis pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti kruvinas ir storu tvarsčiu apsuktas mažasis pirštas.

0

22-ejų muzikantas traumos aplinkybių neatskleidė, todėl komentaruose ėmė lietis spėlionės, rašo mirror.co.uk.

Kruvinas tvarstis sukėlė nerimą

Nuotraukoje matyti balkšva tvarsliava, persisunkusi krauju – Beckhamų sūnus sužeidimo nekomentavo, palikdamas gerbėjus svarstyti, kas jam nutiko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto aišku tiek, kad trauma įvyko įtemptu laikotarpiu, kai Cruz aktyviai tęsia savo muzikinę karjerą.

Cruz karjera įsibėgėja

Pastarosiomis savaitėmis Cruz ne tik koncertuoja, bet ir sulaukia artimųjų palaikymo. Jo mergina, 29-erių dainų autorė Jackie Apostel, neseniai verkė iš pasididžiavimo, žiūrėdama į mylimojo pasirodymą. Užkulisiuose ji filmavo Cruz, dainuojantį kūrinius iš būsimo albumo.

Po koncerto atlikėjas gerbėjams dėkojo:„Buvo smagu, ačiū, kad atėjote. Netrukus bus daugiau muzikos ir daugiau koncertų.“

Drąsūs tekstai nelieka nepastebėti

Cruz siekia savarankiškai kurti karjerą, nesiremdamas tėvų pavardėmis. Vis dėlto jo debiutiniai singlai „Optics“ ir „Lick The Toad“ sukėlė nemažai bangų – dėl itin atvirų temų.

„Optics“ jis dainuoja: „Man patinka grybai, geras oralinis seksas ir erotinis 69.“

O „Lick The Toad“ tęsia provokacijų liniją: „Leisk man tave paragauti, motina gamta, aš tave paragausiu.“

Nors tekstai – drąsūs, gerbėjai sutinka, kad Cruz turi savitą kryptį ir ryžtą kurti be tėvų šešėlio. O piršto trauma, panašu, jo nesustabdys – bent jau kol kas.

