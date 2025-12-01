Verslininkė Viktorija „Ryklius“ nustebino ambicingu prašymu – susilaukė kritikos: žiūrite per rožinius akinius

TV3 grupės projekte „Rykliai. Lietuva“ pirmadienio vakarą vėl bus pristatyta šūsnis inovatyvių ir tvarių verslo idėjų. Neseniai savo veiklą pradėjusios įmonės siekė patraukti žinomų šalies investuotojų dėmesį. Laidoje savo idėją pristatė ir įvairias natūralias arbatas bei kavas be kofeino gaminanti įmonė „Dvaro kavos“.
Įkvėpimo sėmėsi iš Lietuvos istorijos
„Mūsų tikslas – užkariauti Vokietijos rinką“, – pasitikinčiai į sceną žengė Ukmergės rajone vystomo verslo savininkė Viktorija Gorbatenko.
Vos išgirdusios šios įmonės pavadinimą, jos produktus tikino jau ragavusios abi šiame projekte dalyvaujančios investuotojos – Toma Sabaliauskienė ir Dovilė Burgienė.
„Tai yra natūralios be kofeino kavos ir arbatos, kurias begerdami tarpukario Lietuvos kūrėjai taip ir sukūrė Lietuvą. Kuo jos aktualios šiandien? Yra daugybė žmonių, kurie dėl skirtingų priežasčių – sveikatos, būsenos, asmeninių įsitikinimų – kartais nori padaryti pertrauką nuo kofeino, o galbūt ir iš viso jo atsisakyti“, – teigė ukrainiete save vadinanti V. Gorbatenko.
Verslininkė įsitikinusi, kad jos produktus daugiausiai vartoja žmonės, kurie rūpinasi savo sveikata. Nors jos nepigios, tačiau dėl savo gerųjų savybių turi teigiamą poveikį sveikatai.
„Mes turime šaknų kavas, kurios kupinos skaidulinių medžiagų. Tai tokios kavos kaip kiaulpienių šaknų, varnalėšų kava, kuri maitina žarnyną. Kitas dalykas yra skonio savybės, jos yra skanios ir, žinoma, jos yra žymiai tvaresnės nei pupelių kava“, – privalumus ir naudą sveikatai vardijo V. Gorbatenko.
Įmonės augimas investuotojų nesužavėjo
Įmonė egzistuoja jau ketvirtus metus ir atskleidė, kad per šiuos metus pardavimai be PVM mokesčių siekia 400 tūkst. eurų. Daugiausia internetinėje prekyboje veiklą vystanti kompanija jau yra sukūrusi 23 skirtingus produktus.
„Daugiausia parduodame didmenoje. Pernai buvo 250 tūkstančių eurų, tai Lietuvoje buvo 70 proc. augimas. Mes prašome pinigų, kad galėtume keliauti bent į Vokietijos rinką dėl to, kad ten jau yra susiformavusi kavos be kofeino kultūra ir jie jau turi patirtį su šiomis kavomis“, – sakė veikli moteris.
Investuotojus kiek nustebino įmonės prašoma suma, už kurią V. Gorbatenko pasiūlė vos 5 procentus akcijų.
Viena pirmųjų investuoti į šią įmonę atsisakė „Nord Security“ rinkodaros vadovė T. Sabaliauskienė, neslėpusi, kad šis produktas labai artimas jos širdžiai ir skoniui.
„Nesuprantu, kodėl taip lėtai einate tuos žingsnius, nes man atrodo, kaip ir skaičiai geri, rodo pasitikėjimą, kad galite iš karto eiti į didesnį „scale'ą“ (liet. augimą). Tai čia man toks klausimas ir atrodo, kad jums reikėtų kažkokio mentoriaus tiesiog, ne akcininko, kuris jus stipriai panaviguotų ir ne tik su kontaktais, bet ir su strategija“, – teigė T. Sabaliauskienė.
Panašios nuomonės buvo ir „East West Agro“ įkūrėjas Gediminas Kvietkauskas, kuriam nepagrįstai didelė pasirodė prašoma investicijų suma.
„Tai jūs save vertinate labai, labai stipriai, tikitės rožiniais akiniais, kad jums labai labai seksis užkariauti Vokietijos rinką, bet iškart pasakote, kad toje rinkoje jau pilna vartotojų. Nes jeigu yra vartotojų, tai yra ir gamintojų“, – paaiškinti, kaip planuoja uždirbti pelną ir grąžą investuotojams, prašė G. Kvietkauskas.
