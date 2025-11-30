 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Rokiškio bendrovė atleidžia 43 darbuotojus

2025-11-30 10:33 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 10:33

Rokiškio krovininio transporto bendrovė „Rokauta“ ketina atleisti kone visus savo darbuotojus.

Užimtumo tarnyba (Fotodiena/Kristupas Kolodzeiskis)

Rokiškio krovininio transporto bendrovė „Rokauta“ ketina atleisti kone visus savo darbuotojus.

Užimtumo tarnybos duomenimis, iš 46 darbuotojų įspėjimus gavo 43. Didžioji dalis jų yra vairuotojai-ekspeditoriai – 30, taip pat atleidžiami 5 transporto vadybininkai.

Pasak tarnybos atstovės Mildos Jankauskienės, bendrovė stabdo krovinių pervežimo bei vairuotojų rengimo mokyklos veiklas.

Darbuotojus atleisti numatoma gruodžio 1–31 dienomis.

Registrų centro duomenimis, pernai bendrovė uždirbo beveik 50 tūkst. eurų grynojo pelno, pardavimo pajamos siekė beveik 4 mln. eurų.

2023 metais „Rokauta“ patyrė 531 tūkst. eurų grynąjį nuostolį, pardavimo pajamos sudarė 4,8 mln. eurų.

