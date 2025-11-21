 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Lufthansa“ išreiškė susidomėjimą įsigyti Portugalijos oro bendrovės akcijų paketą

2025-11-21 10:47 / šaltinis: BNS
2025-11-21 10:47

Vokietijos civilinės aviacijos flagmanė „Lufthansa“ oficialiai išreiškė susidomėjimą įsigyti Portugalijos oro bendrovės TAP akcijų paketą, taip mesdama iššūkį to paties siekiančiai Prancūzijos ir Nyderlandų konkurentei „Air France-KLM“.

Vilniaus oro uostas BNS Foto

Vokietijos civilinės aviacijos flagmanė „Lufthansa“ oficialiai išreiškė susidomėjimą įsigyti Portugalijos oro bendrovės TAP akcijų paketą, taip mesdama iššūkį to paties siekiančiai Prancūzijos ir Nyderlandų konkurentei „Air France-KLM“.

REKLAMA
0

Vokietijos aviakompanija pranešė išsiuntusi susidomėjimo laišką TAP valdančiai valstybinei įmonei „Parpublica“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Portugalijos vyriausybė ketina parduoti 44,9 proc. TAP akcijų privatiems investuotojams, o dar 5 proc. paskirstyti oro bendrovės darbuotojams.

REKLAMA
REKLAMA

„TAP Air Portugal“ yra strategiškai labai svarbi Europos aviacijos industrijai“, – pareiškė „Lufthansa“ generalinis direktorius Carstenas Spohras (Karstenas Šporas).

REKLAMA

„Mūsų tikslas – sustiprinti Portugalijos tarptautinį susisiekimą, išsaugoti TAP portugališką tapatybę ir užtikrinti tvarų bendrovės augimą“, – pridūrė jis.

Anot „Lufthansa“, TAP įsigijimas leistų jai išplėsti savo maršrutų tinklą tarp Europos ir kitų regionų, įskaitant Pietų Ameriką, Afriką ir Šiaurės Ameriką, o su TAP būtų užmegzta ilgalaikė partnerystė.

Per COVID-19 pandemiją nacionalizuota Portugalijos aviakompanija pernai pervežė apytikriai 16 mln. keleivių – 1,6 proc. daugiau nei užpernai.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų