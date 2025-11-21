„Lufthansa“ išreiškė susidomėjimą įsigyti Portugalijos oro bendrovės akcijų paketą

Vokietijos aviakompanija pranešė išsiuntusi susidomėjimo laišką TAP valdančiai valstybinei įmonei „Parpublica“.
Portugalijos vyriausybė ketina parduoti 44,9 proc. TAP akcijų privatiems investuotojams, o dar 5 proc. paskirstyti oro bendrovės darbuotojams.
„TAP Air Portugal“ yra strategiškai labai svarbi Europos aviacijos industrijai“, – pareiškė „Lufthansa“ generalinis direktorius Carstenas Spohras (Karstenas Šporas).
„Mūsų tikslas – sustiprinti Portugalijos tarptautinį susisiekimą, išsaugoti TAP portugališką tapatybę ir užtikrinti tvarų bendrovės augimą“, – pridūrė jis.
Anot „Lufthansa“, TAP įsigijimas leistų jai išplėsti savo maršrutų tinklą tarp Europos ir kitų regionų, įskaitant Pietų Ameriką, Afriką ir Šiaurės Ameriką, o su TAP būtų užmegzta ilgalaikė partnerystė.
Per COVID-19 pandemiją nacionalizuota Portugalijos aviakompanija pernai pervežė apytikriai 16 mln. keleivių – 1,6 proc. daugiau nei užpernai.