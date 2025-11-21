Pramonės produkcijos vertė išaugo

Jos duomenimis, spalio mėnesį pramonės produkcijos vertė sudarė 3 mlrd. eurų (to meto kainomis) ir per mėnesį, lyginant su rugsėju, smuko 0,5 proc., vertinant palyginamosiomis kainomis.
Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos produkcija – 11,4 proc., baldų gamybos – 7,3 proc., tekstilės gaminių gamybos produkcija – 7,2 proc.
Padidėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija – 48,8 proc., mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo – 12,5 proc., chemikalų ir chemijos produktų gamybos produkcija – 8,8 proc.
Šį spalį, lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai,pramonės produkcija, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 1,8 proc. palyginamosiomis kainomis.