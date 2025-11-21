 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pramonės produkcijos vertė išaugo

2025-11-21 10:36 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 10:36

Pramonės produkcijos vertė šių metų sausio-spalio mėnesiais padidėjo 3,2 proc. (palyginamosiomis kainomis), lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, ir sudarė 29,2 mlrd. eurų (to meto kainomis), pranešė Valstybės duomenų agentūra.

Pramonė Lietuvoje smunka – kai kurios šakos net 50 procentų: paaiškino, kaip tai paveiks gyventojus (tv3.lt koliažas)

0

Jos duomenimis, spalio mėnesį pramonės produkcijos vertė sudarė 3 mlrd. eurų (to meto kainomis) ir per mėnesį, lyginant su rugsėju, smuko 0,5 proc., vertinant palyginamosiomis kainomis.

Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos produkcija – 11,4 proc., baldų gamybos – 7,3 proc., tekstilės gaminių gamybos produkcija – 7,2 proc.

Padidėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija – 48,8 proc., mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo – 12,5 proc., chemikalų ir chemijos produktų gamybos produkcija – 8,8 proc.

Šį spalį, lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai,pramonės produkcija, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 1,8 proc. palyginamosiomis kainomis.

