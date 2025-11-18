Zofijos Krocaitės gyvenime – naujas vingis: prabilo apie iššūkius

Naujienų portalui tv3.lt Zofija papasakojo apie naują vingį savo versle „BOHEMA HAIR“ bei atskleidė, kaip praėjo pirmieji pusantrų metų nėrus į šią sritį. Kaip teigė Zofija, šis laikotarpis tapo neįtikėtina kelione.
„Viskas prasidėjo nuo vieno produkto – mūsų multifunkcinio plaukų aliejaus, kurį kūriau su visa širdimi, norėdama sukurti kažką, kas jaustųsi kaip vasara buteliukyje. Niekada nesitikėjau, kad jis taip greitai išpopuliarės – ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Po kelių mėnesių nuo starto jis jau buvo paminėtas British Airways žurnale, o šiandien jį myli daugybė plaukų salonų, kūrėjų ir klientų visoje Europoje.
Per šį laiką išmokau labai daug – nuo gamybos, komunikacijos, logistikos iki bendruomenės kūrimo. Buvo ir nuovargio, ir abejonių, bet kiekviena patirtis tik dar labiau sutvirtino mano tikėjimą, kad einu teisingu keliu. Šiandien labiausiai džiaugiuosi tuo, kad tai tapo ne tik prekės ženklu, bet jausmu, ritualu, mažyte šviesa žmonių kasdienybėje“, – dalijosi ji.
Visgi šis laikotarpis, pasak pašnekovės, neapsiėjo be iššūkių. Zofijos teigimu, verslas reikalauja nuolatinio mokymosi ir gebėjimo būti lanksčiai.
„Kai esi mažas prekės ženklas, tenka atstovauti daugybei rolių – nuo kūrybos ir turinio kūrimo iki komandos organizavimo, bendravimo su klientais, logistikos, užsakymų, net pakuočių kūrimo. Kartais atrodo, kad paroje tiesiog pritrūksta valandų. Turbūt to labiausiai ir nesitikėjau – kad verslas privers taip dažnai išlipti iš komforto zonos: kalbėti viešai, filmuotis, dalintis savo vizija su pasauliu, įkvėpti kitus.
Bet dabar matau, kad būtent šie momentai mane labiausiai augina – išmokė drąsos, pasitikėjimo ir suvokimo, jog kiekvienas iššūkis slepia galimybę tapti stipresnei“, – pasakojo Z. Krocaitė.
Pasidalijo džiugia žinia
Nors Zofijos verslas prasidėjo nuo vieno produkto, neseniai ji pristatė naujieną – sukūrė šampūną ir kondicionierių. Moteris tikina, kad jie labai skiriasi nuo daugumos produktų, jau esančių rinkoje, nes buvo kuriami daugiau nei 17 mėnesių.
„Abu produktai yra be silikonų, sulfatų ar mikroplastiko, tačiau praturtinti labai veiksmingais ingredientais – betainu, argininu, pantenoliu, kofeinu, augaliniais sviestais bei ekstraktais. Formulės sukurtos taip, kad ne tik išplautų ar suminkštintų plaukus, bet ir realiai gerintų jų būklę iš vidaus – stiprintų, drėkintų ir apsaugotų nuo aplinkos poveikio.
Kartu su lietuvių chemikų komanda sukūrėme „BOHEMA Power System“ – penkių natūralių technologijų pagrindą, kuris subalansuoja pH, stiprina plauką, saugo spalvą, ramina galvos odą ir suteikia ilgalaikį drėkinimą. Sakau visiems, kad tai lyg tavo mėgstamiausias gėrimo užsakymas, tik šįkart – plaukams“, – šyptelėjo verslininkė.
Zofija pasakojo, kad produktų kūrimas jos versle yra ilgas, kantrybės reikalaujantis, bet kartu labai kūrybiškas procesas. Anot jos, kiekviena formulė gimsta iš idėjos – kokį jausmą norima sukurti žmogui, kai jis lies produktą, užuos kvapą, jaus tekstūrą. Tik tuomet pradedama dirbti su chemikais Lietuvoje.
„Kiekvienas produktas pereina daugybę bandymų – tiek laboratorijoje, tiek realiame gyvenime, ant įvairių plaukų tipų. Kai kuriems produktams reikia net 17 ar daugiau mėnesių nuo pirmos idėjos iki galutinio varianto. Kartais būna, kad po kelių mėnesių testavimo tenka viską pradėti nuo nulio, nes tiesiog „dar ne tas“. Man įdomiausia proceso dalis yra ta akimirka, kai po daugybės bandymų pagaliau pajunti – va, čia jis.
Kai produktas ne tik techniškai veikia, bet ir emociniu lygmeniu sukuria tą jausmą, kurio siekėme – švelnumo, šviesos, „vasaros buteliukyje“. O sunkiausia turbūt yra kantrybė – mokytis nepasitenkinti „pakankamai gerai“, o siekti to, kas jaučiasi teisinga širdyje“, – darbo užkulisiais dalijosi Z. Krocaitė.
Į verslą įsitraukęs ir vyras
Zofijos vyras Lukas taip pat yra investavęs į savo žmonos verslą, tad nors ir nėra įsitraukęs į kasdienį vystymą, visada nuoširdžiai domisi ir išsako savo nuomonę. Z. Krocaitė pasidžiaugė, kad vyras itin tiki jos vizija ir idėjomis.
„Išmokau jo klausytis, priimti kritiką be emocijų, pasvarstyti iš kitos pusės. Manau, tai labai augina ir kaip žmogų, ir kaip kūrėją. Žinoma, pasitaiko diskusijų, nes mes abu esame stiprių nuomonių žmonės, bet viskas iš meilės ir noro, kad verslas klestėtų. Mane labiausiai žavi, kaip jis tiki manimi ir su kokiu pasididžiavimu žiūri į tai, ką sukūriau. Jis yra mano ramybė, racionalus balsas šalia mano kūrybinės audros“, – tikino pašnekovė.
Z. Krocaitės teigimu, šiandien jos verslas turi stiprią bendruomenę tiek Lietuvoje, tiek Jungtinėje Karalystėje. Tačiau verslininkė svajoja pasiekti dar daugiau pasaulio kampelių – nori savo produktus išvyksti net už Atlanto.
„Didžiausia svajonė – kad „BOHEMA HAIR“ taptų pilna, minimalistinė plaukų priežiūros sistema, kurioje kiekvienas produktas papildytų kitą ir kurtų vientisą ritualą nuo šaknų iki galiukų. Norisi, kad mūsų asortimente atsirastų ir kūno priežiūros priemonių.Tikiu, kad mūsų prekės ženklas gali tapti ne tik verslu, bet ir gyvenimo būdu – priminimu sulėtėti, atsigręžti į save, romantizuoti kasdienybę ir gamtą“, – sakė Z. Krocaitė.
