Lietuvių turtas svetur yra didesnis nei užsienio investuotojų čia: „Mes, kaip šalis, irgi turtingėjam“

Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis už 800 tūkstančių eurų įsigijo šeimos vilą Graikijoje, kaip ji atrodo galite pamatyti reportaže. Tačiau tokių, kaip buvęs parlamentaras, lietuvių – ne vienas. Ekonomistai pastebi, kad nuo 2022 metų lietuviai vis aktyviau investuoja į nekilnojamąjį turtą užsienyje. Nekilnojamojo turto kainos viršija šimtus tūkstančių eurų.
„Geopolitikos rizika ir labai daug faktorių lėmė, kad žmonės pradėjo diversifikuoti investicijas ir dalį jų kreipti į Ispaniją“, – komentavo „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
„Dvigubai per dešimtmetį yra pabrangęs nekilnojamasis turtas. Kalba ne tik apie Vilnių, bet ir apskritai apie visą Lietuvą ir tai yra vienas iš veiksnių, kodėl vis mažiau patrauklus tampa nekilnojamasis turtas Lietuvoje“, – aiškino Laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas Leonardas Marcinkevičius.
Pasak ekonomistų, lietuvių turtas užsienyje jau viršijo užsienio kapitalo turtą Lietuvoje – tai reiškia, kad Lietuva tapo mažiau priklausoma nuo kitų šalių investuotojų.
„Mes, kaip šalis, turime daugiau turto užsienyje negu mes esame skolingi užsieniui. Tai, iš dalies, yra geras ženklas, kad tai suteikia tam tikro stabilumo. Mes eksportuojame, kaip valstybė, daugiau nei importuojame pastaraisiais metais, reiškia, kad pinigai ateina į Lietuvą“, – sakė SEB ekonomistas Tadas Povilauskas.
Sumažėjo BVP Lietuvoje, bet padidėjo užsienyje
Europos centrinio banko duomenimis, per trejus metus užsienio įmonių investicijos Lietuvoje sumažėjo nuo 83 iki 74 procentų bendrojo vidaus produkto (BVP). O štai Lietuvos įmonių investicijos kitose šalyse išaugo nuo 9 iki 14 procentų BVP. Pasak Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento, įmonės plečiasi, kelia savo filialus į JAV, į kaimynines valstybes – Latviją, Lenkiją. Taip pat į šalis, kurios nėra įsivedusios ir euro.
„Galima sutaupyti 35 procentus, nuo investicijų bus kompensuota kartais ir iki 50 procentų. Perkamoji galia viduje yra didesnė, nes kainos yra konkurencingesnės. Atlyginimai, kai kur galima sutaupyti, nes yra neįvestas euras. Mums svarbu čia išlaikyti tą branduolį, kuris liktų čia ir nemažėtų darbo vietos ir produkcijos apimtis“, – teigė Vidmantas Janulevičius.
Nors lietuvių turimas finansinis turtas auga, visgi, didžiausią jo dalį tautiečiai vis dar laiko tiesiog banke arba grynaisiais. Skaičiuojama, kad taip laikomi pinigai sudaro 38 procentus lietuvių turto nuo BVP.
„Mes, kaip šalis, irgi turtingėjam. Ir normalu – pažiūrėkit į Šiaurės šalis. Tai normalu, kai padidėja perkamoji galia tų pačių įmonių, gyventojų, tai to turto ieškoma, kur jį įdarbinti ir kur uždirbti užsienyje“, – tikino T. Povilauskas.
Lietuvių investavimą užsienyje įvertino žmonės
„Užsienyje laikyti galbūt geriau ir patikimiau. O čia, negaliu pasakyti, nelabai pasitikiu.“
„Prastai. O ką... Mes tokia graži tauta, kodėl mes negalime Lietuvoje gyventi?“
„Turtas nėra blogis, blogis yra kaip įsigijamas ir jeigu jie turi dorai įgytą, tai aš už juos džiaugiuosi.“
„Labai gerai – turtingėja, vadinasi. Čia labai geras bruožas, nieko blogo.“
Tačiau kai kurie ekonomistai įžvelgia ir kitą medalio pusę – užsieniečiams Lietuvos investavimo rinka nėra patraukli.
„Jeigu iš užsienio investicijų į Lietuvą atmestume finansų sektorių, kuris generuoja per pastaruosius pora metų apie 90 procentų viso augimo, tai mes pamatytume, kad, iš tikrųjų, „de facto“ Lietuva gyvena užsienio investicijų stagnacijoje“, – tvirtino ekonomistas A. Izgorodinas.
Ekonomistų požiūris į lietuvius-investuotojus
Sumažėjo ir naujų užsienio investuotojų Lietuvoje skaičius. „Investuok Lietuvoje“ skaičiuoja, jog šiemet per pirmą pusmetį startavo vos 13 naujų projektų, o pernai tokiu pačiu metu projektų buvo beveik dvigubai daugiau.
„Apie tai reikia galvoti ir neužmigti ant tų laurų, nes, vadinasi, už 20 metų klausimas, ar tebeturėsime, jeigu neinvestuojame čia“, – komentavo L. Marcinkevičius.
„Čia reikia stipriai dirbti ir ne vien kalbėti apie 4 darbo dienų savaitę, bet daryti rimtus žingsnius, kaip investuotojus pritraukti ir juos išlaikyti“, – sakė T. Povilauskas.
Tiesa, kai kurie ekonomistai prognozuoja, kad kitais metais turėtų suaktyvėti užsienio investicijos į Lietuvą, tad dabartinė tendencija gali ilgai neišsilaikyti.
