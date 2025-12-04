Veronika Montvydienė atskleidė, kodėl nesilanko pas grožio specialistus: yra 1 svarbi priežastis

Veronika Montvydienė visai neseniai dalyvavo „Press Day“ renginyje, kurio metu naujienų portalui tv3.lt atvirai prakalbo apie sveiką gyvenseną bei grožį.
Grožio paslaptys
Pradėdama pokalbį apie grožį, Veronika neslėpė, kad sveika moteris – graži moteris.
„Man graži moteris yra sveika ir laiminga moteris. Tai iš tiesų visada matosi veide: sveikata, graži ir švari oda, kuo mažiau makiažo – ir tada tas grožis tikrai yra nenuginčijamas ir nenuplaunamas. Iš tikrųjų aš tokia dabar ir jaučiuosi. Kaip sakoma, vakare moteris gali atrodyti vienokia, o ryte – visiškai kitokia, tačiau aš tikrai nepasikeisčiau“, – teigė ji.
Nors moteris daug laiko praleidžia sportuodama, tačiau pasak jos, svarbu yra vartoti ir maisto papildus: „Labai svarbu, kaip jautiesi psichologiškai. Be to, be galo svarbi yra mityba ir sportas. Mūsų gyvenimo būdas neleidžia skirti daug laiko tobuliam gyvenimo būdui, todėl tam yra maisto papildai, vitaminai ir panašiai. Jie padeda kompensuoti tą tempą, kuriam dažnai aukojame savo sveikatą. Grožio rutina – tai geros veido odos priežiūros priemonės ir disciplina.“
Veronika gali pasidžiaugti nepriekaištingomis kūno formomis ir skaisčia oda, tačiau įdomu tai, kad pastarąja ji rūpinasi pati.
„Nesilankau pas grožio specialistus, nes pati pakankamai daug domiuosi odos priežiūra, kosmetikos priemonėmis ir stengiuosi maksimaliai pasirūpinti savimi savarankiškai. Tikrai negaliu pasakyti nieko blogo apie grožio specialistus. Manau, kad kiekvienas pagal poreikį naudojasi šiomis paslaugomis, ir manau, kad tai normalu – grožio profesionalai tam ir yra. Jos tikrai yra labai geros, ir aš neturiu nieko prieš. Gal tiesiog kol kas man neprireikė, bet niekada nesakau „niekada“, nes jau tikrai yra tas amžius, kai galiu sau tai leisti, ir tikrai rekomenduotina kartais ką nors pasidaryti“, – atskleidė ji.
Sportas – svarbi gyvenimo dalis
Kasdienybėje sportas užima svarbią vietą žinomos moters gyvenime: „Visą gyvenimą iki šiol negaliu įsivaizduoti savo kasdienybės be sporto. Dabar žaidžiu padelį, anksčiau – 20 metų – užsiiminėjau kovos menais. Šokiai buvo visada, o dabar – rakečių sportas. Be to, būtinai lankau sporto salę ir dirbu dėl bendro fizinio pasirengimo: mankšta, darbas su svoriais, nes po 40-ies nyksta raumenų masė, ir yra būtina sportuoti su svoriais.“
Paklausta, ar mėgsta pasilepinti masažais ir taip atsipalaiduoti po įtemptos dienos, dviejų vaikų mama šyptelėjo: „Gyvenime aš gal neįsitempiu labai stipriai, todėl nepraktikuoju masažų. Nebent tai būtų limfodrenažiniai ar tie, kurie padeda palaikyti odos tonusą – anticeliulitiniai ir panašūs. Tačiau šių procedūrų nevartoju pernelyg dažnai.“
Įdomu tai, kad ir jos vaikai taip pat aktyviai leidžia laisvalaikį. „Aš jų būreliuose sėdžiu, o jie – mano. Palaukiu jų būreliuose, o jie tada palaukia manęs. Taip draugiškai išsiaiškiname tvarką. Sūnus Kajus lanko futbolą, tenisą, atletiką ir būgnus, o dukra Adelė lanko šokius“, – sakė Veronika.
